Comment la BYD Dolphin Surf a ruiné ma vie

En avril dernier, j’ai craqué pour la BYD Dolphin Surf. Une compacte 100 % électrique au look un peu excentrique, mais avec des promesses alléchantes : autonomie correcte, prix compétitif et équipement technologique bluffant.

Je pensais simplement remplacer ma vieille citadine thermique. Erreur. Six mois et 9 000 km plus tard, je dois l’admettre : cette Dolphin Surf a ruiné ma vie. Non pas financièrement, mais psychologiquement. Et si vous hésitez encore à l’acheter, laissez-moi vous raconter pourquoi cette voiture est aussi géniale… qu’agaçante.

BYD Dolphin Surf : prix imbattable, dépendance garantie

La BYD Dolphin Surf m’a séduit par son prix attractif : un véhicule électrique bien équipé qui reste en dessous de nombreuses concurrentes européennes. Mais le problème, c’est qu’elle m’a rendu accro.

Le simple fait d’utiliser mon smartphone comme clé est devenu une obsession. Impossible de quitter une pièce sans vérifier trois fois si mon téléphone est dans ma poche. La Dolphin Surf ne coûte peut-être pas cher à l’achat, mais elle m’a coûté ma tranquillité d’esprit.

L’autonomie de la BYD Dolphin Surf : assez pour détruire mes amitiés

Avec son autonomie de plus de 400 km (WLTP), je n’ai plus peur de partir en week-end sans plan B. Le souci, c’est que cette accélération électrique m’a transformé en monstre.

Quand j’appuie un peu fort sur la pédale, la Dolphin Surf bondit comme… un dauphin qui veut échapper à un filet de pêche. Mon beau-frère, qui conduit une Clio diesel poussive, ne rigole plus quand je me marre de son 0 à 100 laborieux. Résultat : ambiance glaciale aux repas de famille.

BYD Dolphin Surf : intérieur minimaliste, complexe assuré

L’habitacle de la BYD Dolphin Surf est moderne, lumineux et dominé par un immense écran rotatif. C’est beau, simple et futuriste.

Tellement futuriste qu’en rentrant dans ma cuisine, je trouve désormais mon micro-ondes et ses 12 boutons ringards. Ma femme m’a d’ailleurs prévenu : « Si tu demandes un écran rotatif sur la machine à laver, je pars. » Voilà où on en est.

Recharge de la BYD Dolphin Surf : fin du plein d’essence, début du snobisme

Recharger ma BYD Dolphin Surf à la maison est devenu un rituel tellement simple que j’ai oublié ce qu’était une station-service.

Aujourd’hui, je ne connais plus le prix de l’essence. Pire : je fronce les sourcils quand je vois quelqu’un faire le plein d’une thermique. Au bureau, quand mes collègues se plaignent d’avoir payé 90 € à la pompe, je réplique « Ah, moi j’ai branché ma Dolphin hier soir. » Autant dire que je ne suis plus invité aux afterworks.

Mises à jour BYD Dolphin Surf : quand ta voiture est plus intelligente que ton smartphone

La Dolphin Surf reçoit régulièrement des mises à jour logicielles. Nouvelles fonctions, meilleure autonomie, interface améliorée…

Pendant ce temps, mon smartphone est bloqué à Android 12, ma box internet plante trois fois par semaine, et ma cafetière connectée refuse toujours de comprendre que je veux un allongé. Conclusion : je suis jaloux de ma propre voiture.

Combien coûte le rechargement de la BYD Dolphin Surf

Recharger une BYD Dolphin Surf sur un Tesla Supercharger en France coûte en moyenne entre 9 et 13 € pour passer de 10 à 80 % de batterie, selon que l’on ait souscrit ou non à l’abonnement Tesla. Sans abonnement, le tarif tourne autour de 0,42 €/kWh, ce qui place la recharge complète aux alentours de 12,7 €, tandis qu’avec l’abonnement mensuel, le prix chute à environ 9,4 €.

Aux heures de pointe, le coût peut grimper jusqu’à 16 €, mais cela reste compétitif face à des réseaux comme Ionity, souvent facturés autour de 0,69 €/kWh. Concrètement, pour un plein électrique qui vous offre plus de 300 km d’autonomie WLTP, la Dolphin Surf reste l’une des compactes les plus économiques à recharger sur le marché.

Tableau des caractéristiques techniques de la BYD Dolphin Surf

Caractéristique Active Boost Comfort Batterie (LFP Blade) 30 kWh 43,2 kWh 43,2 kWh Puissance moteur 88 ch (≈ 65 kW) 88 ch (≈ 65 kW) 156 ch (≈ 115 kW) Autonomie WLTP (mixte) 220 km 322 km 310 km Recharge rapide DC Jusqu’à 65 kW Jusqu’à 85 kW Jusqu’à 85 kW Recharge AC 11 kW 11 kW 11 kW 0 à 100 km/h ≈ 11,1 s ≈ 12,1 s ≈ 9,1 s Vitesse max. ≈ 150 km/h ≈ 150 km/h ≈ 150 km/h Couple 175 Nm 175 Nm 220 Nm Dimensions (L × l × H) ~3,99 m × 1,72 m × 1,59 m (idem) (idem) Empattement ≈ 2,50 m ≈ 2,50 m ≈ 2,50 m Volume coffre (avec/sans sièges) 308 / 1 037 L 308 / 1 037 L 308 / 1 037 L Poids à vide ≈ 1 294 kg ≈ 1 370 kg ≈ 1 390 kg Consommation (WLTP mixte) ≈ 15,5 kWh/100 km ≈ 15,6 kWh/100 km ≈ 16,0 kWh/100 km Prix indicatif France ~19 990 € TTC (offre lancement) ~23 990 € TTC ~25 990 € TTC

Avis BYD Dolphin Surf : la voiture qui complique tout (mais qu’on aime quand même)

En résumé, la BYD Dolphin Surf a tout changé dans ma vie. Elle a transformé mes trajets en jeu de précision avec son freinage régénératif, m’a rendu insupportable en soirée et a créé des tensions familiales.

Oui, elle a « ruiné ma vie ». Mais entre nous : je ne reviendrais pour rien au monde à une Clio diesel. Parce qu’au fond, qui peut résister au charme d’un dauphin électrique venu de Chine ? 🐬⚡