Comment Tesla Mag a contribué à équiper l’Intermarché de Martigues en bornes de recharge

Au dernier trimestre 2021, Tesla Mag mettait en contact PowerDot et l’Intermarché de Martigues, qui souhaitait s’équiper d’une station de recharge. Un peu plus d’un an plus tard, cette station de recharge vient d’être mise en service. Le gérant de l’intermarché de Martigues nous partage son expérience sur la tenue de ce projet : voilà un prescripteur enthousiaste de l’électromobilité!

Agir concrètement pour un futur électrique, une volonté mutuelle

« Un peu d’historique : J’avais eu 5 contacts pour cette installation dont j’ai étudié 3 des propositions. J’ai finalement opté pour l’opérateur Powerdot, que Tesla Mag m’avait présenté », précise Patrick Bedouet, propriétaire de l’Intermarché de Martigues.

L’installation a dû coûter très chère et a pris du temps, notamment pour gérer les autorisations et le génie civil nécessaire à l’arrivée de l’électricité sur le site : il aura fallu près d’un an pour que la station sorte de terre. Mais l’opérateur que j’avais choisi s’est occupé de tout, aussi bien pour l’installation que pour la maintenance de ce site, c’est ce que je souhaitais.

J’avais apprécié cette introduction et les contacts que m’avait donnés Tesla Mag chez Powerdot se sont toujours montrés efficaces dans la gestion du projet. Le travail est soigné, la station est propre, c’est bien fait.

Un nouveau service pour la clientèle sans investissement pour le magasin

L’installation ne m’a rien coûté, l’opérateur m’accorde une remise sur les recharges faites sur la station, mais je ne touche pas de revenus fonciers.

D’autres acteurs m’en proposaient, mais je n’attends pas forcément une rentabilité du site basée sur l’activité de recharge elle-même, je vois principalement un intérêt à proposer ce service à mes clients. C’est surtout cela qui m’intéresse. J’espère que ma clientèle sera sensible à ce nouveau service que nous leur proposons.

Pour l’instant je ne me suis pas non plus préoccupé des tarifs proposés par l’opérateur, à partir du moment où ils sont raisonnables. Ma priorité, c’était me décharger de cette tâche complexe de l’installation et d’avoir une station fonctionnelle dont je ne me soucie pas, car ce n’est pas mon métier. La mise en service est récente, je n’ai pas encore le recul sur le remplissage de la station. J’y ai vu ces derniers jours plusieurs véhicules électriques de clients habituels qui ne pouvaient pas se charger avant sur place, je ferai le point dans quelques mois.”

« Comme pour tous nos sites, nous installons des bornes aux configurations adaptées au temps de passage des utilisateurs sur le site, en l’occurrence le supermarché intermarché attenant mais plus généralement toute la zone commerciale.

Ces bornes sont adaptées à tous les types de véhicules (3 prises : CCS / Chademo / Type 2) et sont interopérables (comme l’ensemble de notre réseau) », nous confirme Matthieu Dischamps, DG Powerdot France.

Faciliter les discussions au plus haut niveau

Compte tenu des enjeux et des sollicitations croissantes sur ce marché en plein boom. Notre position s’inscrit dans une continuité presque exclusive puisque nous avons toujours poussé vers l’électrique avec des parti-pris forts. Nous poursuivons cette démarche à un niveau stratégique largement encouragé par les décisionnaires, un rôle que M. Bedouet résume très bien: “Le fait que Tesla Mag soit l’instigateur, ça aide.”