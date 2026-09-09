Une course de quinze minutes en Cybercab coûte aujourd’hui à Austin environ 40 % de moins que le même trajet en Model Y robotaxi, et près de moitié moins qu’un Uber. Le chiffre vient du dernier rapport d’ARK Invest, et il n’est pour la société de gestion qu’un point de départ : à grande échelle, elle projette des courses à 0,25 dollar par mile, soit environ 15 centimes d’euro du kilomètre.

À retenir

Le Cybercab est déjà 40 % moins cher qu’un Model Y robotaxi sur une course de 15 minutes à Austin.

qu’un Model Y robotaxi sur une course de 15 minutes à Austin. ARK Invest projette 0,25 $ par mile à grande échelle, soit un tiers du coût de possession d’une voiture.

à grande échelle, soit un tiers du coût de possession d’une voiture. Le déploiement passerait par des opérateurs de flottes tiers , pas par Tesla seul.

, pas par Tesla seul. Les temps d’attente restent le point faible actuel du service.

Ce que dit vraiment le rapport

L’argument d’ARK Invest tient en une idée simple : la rentabilité du transport autonome ne se joue plus sur la technologie de conduite, déjà largement amortie par Tesla sur sa flotte existante, mais sur le coût unitaire du véhicule. Un robotaxi conçu dès l’origine sans volant ni pédales, produit en très grande série, change la structure de coûts de l’ensemble du service.

C’est cette bascule que le cabinet dirigé par Cathie Wood place au cœur de son scénario, dans la continuité de ses publications « Big Ideas ». Nous avions déjà analysé la logique d’investissement de Cathie Wood sur Tesla, largement construite sur cette thèse du robotaxi comme relais de croissance.

Austin : les premiers chiffres du terrain

Sur le service en fonctionnement à Austin, ARK avance qu’une course de quinze minutes en Cybercab revient environ 40 % moins cher qu’un trajet équivalent effectué par un Model Y robotaxi, et près de 50 % moins cher qu’une course Uber comparable.

La contrepartie est connue de ceux qui ont testé le service : les temps d’attente restent supérieurs à ceux d’un VTC classique, la flotte déployée étant encore limitée. C’est le point faible actuel, et il ne se règle que par le volume — ce qui suppose une logistique d’exploitation au sol que Tesla construit en parallèle, comme le montre le rôle du Robotaxi Hub d’Austin dans l’équation.

Le cap des 0,25 dollar par mile

C’est la projection la plus spectaculaire du rapport. À grande échelle, ARK estime que le prix des courses pourrait descendre autour de 0,25 dollar par mile. Le cabinet situe ce niveau à un tiers du coût de possession d’une voiture personnelle, et à un dixième du prix d’une course avec chauffeur humain.

Il faut prendre cette projection pour ce qu’elle est : une hypothèse de fin de courbe. Elle suppose une flotte massivement déployée, un taux d’utilisation élevé et un cadre réglementaire stabilisé. Aucune de ces trois conditions n’est acquise — en Europe encore moins qu’aux États-Unis, même si les chiffres du FSD commencent à faire reculer le scepticisme européen.

Le vrai levier : les flottes tierces

C’est le point le plus structurant du rapport. Tesla ne compte pas déployer seul les centaines de milliers de véhicules nécessaires. Juste après le lancement du service, le constructeur a mis en ligne un formulaire d’intérêt destiné aux opérateurs commerciaux.

Le modèle visé : des propriétaires de flottes indépendants achètent les véhicules, les exploitent sur le réseau Tesla, et en détiennent à terme la majorité. Tesla fournit la plateforme, le logiciel et la marque ; le capital et l’exploitation viennent de l’extérieur. La question de savoir qui gérera concrètement ces flottes de Cybercab reste d’ailleurs ouverte, Tesla n’ayant pas tranché publiquement.

Les réserves à garder en tête

Le scénario d’ARK Invest est cohérent, mais il reste un scénario, porté par une société de gestion historiquement très exposée à l’action Tesla. Ce biais doit accompagner la lecture des projections. Les chiffres d’Austin, eux, sont réels, mais portent sur un périmètre étroit et une flotte de démarrage, dans une phase où les prix peuvent être subventionnés pour amorcer l’usage.

S’ajoute la variable réglementaire, décisive hors des États-Unis : en France, l’homologation du FSD et le passage au niveau 4 conditionnent tout déploiement commercial, quel que soit le coût par mile.

Ce qu’il faut surveiller

Le signal à suivre dans les prochains mois n’est pas le prix affiché de la course, facile à subventionner en phase de lancement, mais le rythme réel d’ouverture aux opérateurs tiers. C’est là que se vérifiera, ou non, la thèse du réseau à grande échelle — et le calendrier compte, Tesla ayant déjà glissé sur ses annonces de lancement.