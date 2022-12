Pourquoi le Tesla Semi fait plus de bruit que ses concurrents ?

Enfin dévoilé au bout de 5 ans d’attente, le Tesla Semi, le camion électrique d’Elon Musk fait beaucoup de bruit. Et cela, autant dans les médias que dans le camion lui-même. L’électrique brillant par son silence, pourquoi ce modèle est-il si différent de ces concurrents. Pourquoi proposer un camion électrique, quelles sont les réels avantages de ce modèle ? Tesla avec son nouveau véhicule électrique compte bien de nouveau redéfinir les habitudes de ce secteur.

Pionnier dans le secteur des poids lourds électriques ?

Bien que Tesla fasse parler de son camion depuis plus de 5 ans, il n’est pas le premier à avoir sorti un camion électrique. Des géants du secteur tels que Renault Truck produit déjà depuis 2 ans le D Wide Z.E. C’est un modèle plus adapté aux milieux urbains et qui sert au ramassage des ordures. Avec la prolifération des ZFE et des zones de circulation restreinte, ce camion est le bienvenu. C’est un camion qui offre une autonomie d’à peu près 200 km pour une puissance d’un peu moins de 500 chevaux, ce qui est amplement suffisant pour son utilisation.

Nous avons également Deimler qui a devancé Tesla dans le dévoilement de son camion électrique.

Alors pourquoi Tesla est-il aussi attendu ? Car, c’est Tesla, un constructeur automobile qui n’arrête pas de faire parler de lui et c’est aussi un des premiers modèles de poids lourds destinés aux longs trajets.

Il vise bien sûr à répondre aux problèmes liés à l’écologie, mais pareillement réduire, voire effacer les problèmes que l’on rencontre avec les modèles traditionnels thermiques.

Un design caractéristique de chez Tesla

Si tesla se distingue de la concurrence, sans parler de la motorisation, c’est grâce aux designs futuristes, voire atypiques de ses modèles. Le Tesla Semi ne dérange pas à cette règle.

Avec son allure élancée, ses lignes aérodynamiques, on croirait voir la tête d’une berline sportive au format XXL. Le Semi de Tesla semble sortir d’un film de sciences-fiction, à l’image des camions dans “I Robot” de Will Smith.

Ce design si original n’a pas été choisi au hasard. La première raison est bien sûr pour apporter de l’originalité dans le secteur. Le second est purement technique, il a été dessiné de manière à avoir un excellent CX (coefficient de pénétration dans l’air) afin d’étendre l’autonomie du véhicule.

Une autonomie monstre

Tesla n’a toujours pas communiqué sur la taille des batteries de son camion, mais nous savons toutefois qu’il y aura bien deux versions.

Les 2 versions du Semi de Tesla se différencient grâce à leur autonomie, le premier est annoncé pour à peu près 480 km pour 150 000 $ et le second près de 800 km pour 180 000 $. Pour rappel, dans une des vidéos de pré-lancement de test du camion, un Semi Tesla a fait 804 km de distance en une seule charge.

Dans les cahiers des charges, il a été mentionné que le Tesla Semi avait une consommation moyenne de 124.3 kWh/100 Km. Par rapide calcul, on peut en déduire que la batterie du modèle à longue autonomie fait dans les environs de 1000 kWh.

Ce camion pourra être chargé auprès des Superchargers V4 de Tesla. Nous savons que pour aller chercher un pic de 1000 kW lors des recharges, ces bornes seront dotées de nouveaux câbles avec un système de refroidissement. Il est estimé que la charge jusqu’à 80 % pourra se faire en à peine 30 minutes.

Le confort, un point important du cahier des charges

Pour supporter les chauffeurs lors de leurs longs périples, l’intérieur de ces camions a été aménagé de manière à réduire la fatigue de ces conducteurs. Toujours dans cet objectif de confort et de sécurité, c’est le système de conduite autonome du constructeur qui revient à la charge. Celui-ci permettra au conducteur de se reposer sur certaines portions de routes.

Le dernier point, mais pas des moindres, est le silence à bord de ce véhicule électrique. L’électrique est un vrai synonyme de conduite relaxante surtout pour les longs trajets.

Un camion silencieux et bruyant ?

Nous venons de vous dire qu’il était très silencieux, mais là nous vous annonçons le contraire. Il est important de comprendre que pour pouvoir mouvoir le camion et la charge qu’il tire, le Semi de Tesla a quatre moteurs.

Dans une utilisation à vide, un seul d’entre eux sera amplement suffisant pour bouger le véhicule. Le reste s’activera dans les montées, pour tirer les charges ou encore lors des déplacements. Le 0 à 100 km/h se fait en à peine 5 secondes sans charges et avec une remorque en 20 secondes.

C’est l’entrainement de ces 4 moteurs qui émet un bruit de vaisseau spatial au Semi de Tesla.

Qu’il s’agisse du Semi de Tesla ou d’un concurrent, le secteur du transport routier est en train de vivre une nouvelle évolution. Dans une optique de toujours réduire les émissions de CO2 et d’opter pour une énergie dite plus verte, avec les avancées technologiques actuelles et futures. Les camions électriques remplaceront inévitablement les thermiques.

Et vous, que pensez-vous de ces nouveaux mastodontes des routes ? Dites-le-nous en commentaire.