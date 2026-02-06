Cybercar ou Cybercab ? Pourquoi Tesla multiplie les noms pour son futur Robotaxi

Face à des obstacles juridiques et réglementaires inattendus aux États-Unis, Tesla vient de déposer en urgence les marques « Cybercar » et « Cybervehicle ». Le futur véhicule autonome d’Elon Musk pourrait changer de nom selon l’État où vous le commanderez.

Un dépôt de marque en « mode panique »

Le 28 janvier 2026, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2025 de Tesla, Elon Musk a lâché deux nouveaux termes : Cybercar et Cybervehicle. Quelques secondes seulement après ses déclarations, les avocats de la firme déposaient officiellement ces noms auprès de l’USPTO (le bureau américain des brevets).

Cette réactivité extrême n’est pas un hasard. Tesla tente de corriger une série d’erreurs stratégiques qui ont mis ses marques précédentes en péril.

Pourquoi quatre noms pour un seul véhicule ?

Le véhicule que nous connaissons sous le nom de Cybercab pourrait finalement adopter une identité multiple. Voici pourquoi Tesla jongle avec quatre appellations :

Cybercab : Le nom d’origine, mais Tesla a perdu la priorité sur ce terme au profit d’une société française (UniBev) qui a déposé le nom juste avant eux.

Le nom d’origine, mais Tesla a perdu la priorité sur ce terme au profit d’une société française (UniBev) qui a déposé le nom juste avant eux. Robotaxi : Jugé « trop générique » par les autorités américaines, ce terme ne peut pas être protégé exclusivement par Tesla.

Jugé « trop générique » par les autorités américaines, ce terme ne peut pas être protégé exclusivement par Tesla. Cybercar & Cybervehicle : Ces nouveaux noms sont les « plans B » officiels. Selon Musk, certains États interdisent l’usage des mots « Cab » ou « Taxi » pour des véhicules qui ne répondent pas aux réglementations locales spécifiques du transport de personnes.

Le casse-tête réglementaire par État

« Dans certains États, nous n’avons pas le droit d’utiliser le mot ‘cab’ ou ‘taxi’. Ça va devenir encore plus étrange : ce sera quelque chose comme Cybervehicle ou Cybercar. »!– /wp:paragraph –>

Nom envisagé Statut actuel Pourquoi ce choix ? Cybercab Suspendu Conflit de marque avec un tiers. Robotaxi Refusé Terme trop descriptif/générique. Cybercar En cours Alternative pour les États restrictifs. Cybervehicle En cours Nom le plus large techniquement.

Ce que nous savons sur le véhicule

Malgré la confusion sur son nom, la fiche technique du véhicule reste la même. Conçu pour révolutionner le transport urbain, ce modèle se distingue par :

L’absence totale de commandes : Ni volant, ni pédales. Une configuration 2 places : Optimisée pour les trajets quotidiens. Le processus « Unboxed » : Une méthode de fabrication révolutionnaire visant à réduire les coûts pour proposer des trajets à un prix inférieur à celui d’un ticket de bus.

Prochaine étape : La production en 2026 ?

Elon Musk a réaffirmé son ambition de lancer la production de série dès 2026. Toutefois, entre les défis technologiques du Full Self-Driving (FSD) et cette bataille juridique pour le nom, le chemin est encore long.