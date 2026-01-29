De l’automobile à l’énergie : Tesla veut devenir le leader mondial du photovoltaïque

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2025 (tenue le 28 janvier 2026), Elon Musk a frappé un grand coup en repositionnant Tesla non plus seulement comme un constructeur de voitures ou un spécialiste du stockage, mais comme un futur géant de la production de cellules solaires.

Voici une analyse complète de cette annonce qui marque un tournant pour la division Tesla Energy.

Vous souhaitez concrétiser votre projet solaire avec des experts ? Un expert local certifié est disponible pour répondre à vos questions concernant vos projets. Ce service est gratuit, que vous ayez un véhicule électrique ou non. Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Votre numéro de téléphone *

Consommation électrique / mois en EUROS

Surface en m2

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag

Phone Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé. Δ

L’Annonce : Vers 100 GW de Production Annuelle

Alors que l’attention des investisseurs était focalisée sur le Robotaxi et l’IA, Musk a surpris l’audience en déclarant :

« Nous allons devenir un producteur majeur de cellules solaires. […] Nous visons une production de 100 gigawatts (GW) par an d’ici environ trois ans. »

Cette ambition est monumentale. Pour donner un ordre d’idée, 100 GW représentent une capacité suffisante pour alimenter des dizaines de millions de foyers ou répondre à une part significative de la demande énergétique mondiale pour les nouveaux centres de données d’IA.

Les piliers de cette stratégie :

Intégration verticale totale : Tesla veut contrôler toute la chaîne, du raffinage des matières premières à la fabrication des panneaux finis, en passant par les cellules.

Tesla veut contrôler toute la chaîne, du raffinage des matières premières à la fabrication des panneaux finis, en passant par les cellules. Indépendance vis-à-vis des fournisseurs : Après des années à utiliser des modules rebadgés (notamment de Hanwha Qcells) ou à s’appuyer sur des partenariats limités (Panasonic à Buffalo), Tesla internalise massivement la technologie.

Après des années à utiliser des modules rebadgés (notamment de Hanwha Qcells) ou à s’appuyer sur des partenariats limités (Panasonic à Buffalo), Tesla internalise massivement la technologie. Synergie avec le stockage : Musk a souligné que l’ajout de capacité sur le réseau, notamment pour les besoins énergivores de l’IA, passera par le combo « Solaire + Batteries ».

Renaissance de Giga New York (Buffalo)

Le site de Buffalo, souvent critiqué pour son sous-emploi par rapport aux promesses initiales du « Buffalo Billion », est au cœur de ce renouveau.

Nouveaux modules résidentiels : Tesla a confirmé le début de la production d’un nouveau panneau solaire résidentiel « maison ».

Tesla a confirmé le début de la production d’un nouveau panneau solaire résidentiel « maison ». Esthétique et performance : Ces panneaux, décrits comme ayant une « esthétique de pointe » (design full-black, connexions cachées), visent à relancer le segment résidentiel qui avait stagné au profit du stockage industriel (Megapack).

Ces panneaux, décrits comme ayant une « esthétique de pointe » (design full-black, connexions cachées), visent à relancer le segment résidentiel qui avait stagné au profit du stockage industriel (Megapack). Livraisons imminentes : Les premières expéditions de ces nouveaux produits fabriqués aux États-Unis sont prévues pour le premier trimestre 2026.

Pourquoi maintenant ? Le facteur IA et la fin des crédits d’impôt

Deux facteurs expliquent cette accélération soudaine :

L’appétit de l’IA : Musk voit le solaire comme la seule solution capable de monter en charge assez vite pour alimenter les futurs centres de données géants. Il a même évoqué le concept de « solaire spatial » à Davos pour le futur, tout en restant concentré sur le terrestre à court terme. Changements politiques aux États-Unis : Avec l’évolution des politiques fédérales sous l’administration actuelle (janvier 2026), Tesla anticipe une « ruée » vers les installations solaires avant la fin de certains avantages fiscaux, tout en misant sur une fabrication 100 % américaine pour bénéficier des nouveaux tarifs douaniers et incitations à la production locale.

État des lieux financier : La force de Tesla Energy

Les chiffres du Q4 2025 valident cette orientation. Alors que les ventes automobiles ont connu leur première baisse annuelle (-9 % de livraisons sur l’année), la division Energy Generation and Storage a sauvé les marges de l’entreprise :

Déploiement record : 14,2 GWh de stockage déployés sur le seul dernier trimestre.

14,2 GWh de stockage déployés sur le seul dernier trimestre. Rentabilité : Le segment énergie affiche une marge brute record de plus de 30 %, bien supérieure à la marge automobile actuelle (environ 18 %).

Conclusion : Un pivot vers l’abondance énergétique

En mettant le cap sur les 100 GW de production solaire, Elon Musk aligne Tesla avec sa nouvelle mission : l’ère de l’abondance. Si Tesla parvient à répliquer dans le solaire l’efficacité de production qu’elle a acquise avec les batteries 4680 et les Megapacks, elle pourrait devenir le premier acteur occidental capable de rivaliser sérieusement avec la domination chinoise sur le marché du photovoltaïque.