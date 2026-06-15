Las Vegas se prépare discrètement à accueillir les Cybercabs de Tesla

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Sept véhicules autonomes aperçus dans la ville — et une infrastructure dédiée qui sort de terre

Las Vegas, Nevada — Ce n’est plus un simple test isolé. Sept Tesla Cybercabs ont été repérés dans les rues de Las Vegas, à proximité de Patrick Lane et Mohawk Street, dans ce qui ressemble de plus en plus à une opération de déploiement pré-commercial soigneusement orchestrée.

L’apparition de cette flotte confirme ce que plusieurs signaux laissaient présager depuis des semaines. Début avril, un premier Cybercab avait été aperçu en test sur la voie publique à Las Vegas — une première dans l’État du Nevada — avec des plaques de constructeur californiennes et un conducteur de sécurité à bord. Depuis, les sightings se sont multipliés.

Une infrastructure bâtie pour durer

Ce qui distingue la situation à Las Vegas d’un simple passage de véhicules de validation, c’est la dimension logistique qui l’accompagne. Tesla a déposé auprès du comté de Clark un permis de construire daté du 12 mai 2026 pour un site dédié au Cybercab au 6170 Mohawk Street, décrit comme le « Tesla Center Mohawk Cybercab Phase 2 Car Wash ». Le projet porte sur la rénovation d’un entrepôt de 36 000 pieds carrés, avec construction d’un espace de lavage auto, déplacement d’équipements de service pneumatique et installation de nouveaux chemins de câbles électriques. On ne bâtit pas ce type d’infrastructure pour un test de quelques semaines.

Las Vegas, ville prioritaire mais encore en attente

Elon Musk avait identifié Las Vegas comme l’une des villes prioritaires pour le lancement commercial lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre 2025, en février 2026. Le principal frein restant est l’obtention d’une autorisation commerciale de la Nevada Transportation Authority, distincte des permis de test déjà accordés par le DMV.

Las Vegas ne figurait pas dans la liste des sept villes de lancement H1 2026 officiellement confirmées par Tesla — qui inclut Dallas, Houston, Phoenix, Miami, Orlando et Tampa. Les tests dans la région remontent pourtant à mars 2026, lorsqu’un groupe de Model Y Robotaxi rouge et noir, portant des plaques de constructeur texanes, avait été observé à Henderson, banlieue de Las Vegas.

Le précédent Austin

Tesla avait suivi la même séquence avant le lancement public à Austin le 22 juin 2025 : une longue phase de validation discrète, puis un basculement en service commercial. Austin est passé d’une cinquantaine de véhicules à près de 700 000 miles de service. Le schéma à Las Vegas en est le miroir fidèle.

Pour les observateurs du secteur, le message est clair : Tesla ne prépare pas une simple visite à Las Vegas. Elle y construit une base.