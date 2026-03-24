Projet Redwood : Pourquoi l’annonce de « Terafab » change tout pour la Tesla à 30 000 €

Mise à jour — Moins de deux semaines après nos premières révélations sur le Projet Redwood, deux séismes technologiques viennent de frapper l’écosystème Tesla. Entre l’annonce du projet « Terafab » et l’imminence du feu vert pour le FSD en Europe, la future Tesla compacte n’est plus seulement une voiture abordable : c’est le fer de lance d’une indépendance stratégique totale.

Il y a dix jours, nous analysions le Projet Redwood sous l’angle industriel : ses batteries LFP, son processus « Unboxed » et son prix cible. Mais ce week-end du 21 mars 2026 restera dans les annales comme le moment où Elon Musk a décidé de couper le cordon avec les géants des semi-conducteurs.

Voici pourquoi les dernières actualités transforment radicalement ce que nous attendons de la « Model 2 ».

Terafab : Le cerveau maison de la Redwood

C’est l’annonce choc de la semaine. Elon Musk a officialisé la création de Terafab, une usine de puces de 25 milliards de dollars située à Austin.

L’objectif : Produire 1 térawatt de puissance de calcul par an.

Produire 1 térawatt de puissance de calcul par an. L’impact pour Redwood : Contrairement à la Model 3 qui dépend encore de fournisseurs tiers pour certaines puces, la Redwood sera le premier véhicule dont le « cerveau » (la puce AI5) sera gravé, testé et intégré directement par Tesla à quelques mètres de la ligne d’assemblage.

Cette intégration verticale permet de protéger la Redwood des futures pénuries mondiales et, surtout, de réduire encore le coût de revient du véhicule. Comme l’a résumé Musk : « Nous construisons Terafab pour ne plus jamais dépendre de personne. »

FSD en Europe : Le compte à rebours est lancé (10 avril)

Alors que nous évoquions les défis réglementaires dans notre précédent article, les choses se sont accélérées. L’autorité néerlandaise (RDW) a confirmé avoir reçu l’intégralité des 1,6 million de kilomètres de tests effectués sur les routes européennes.

La date fatidique est fixée au 10 avril 2026. Si le feu vert est donné, Tesla pourra déployer le FSD (Supervised) sur tout le continent. Pour le Projet Redwood, c’est un argument de vente massif : imaginez une voiture à 30 000 € capable de traverser Paris ou Berlin de manière autonome dès sa sortie d’usine. Aucun concurrent, de Volkswagen à Renault, n’est en mesure de proposer une telle technologie sur ce segment de prix.

Cybercab et Redwood : Une naissance simultanée en avril ?

Nous savions que les deux véhicules partageaient la même plateforme « Next-Gen ». Cependant, de nouvelles images de drones survolent Giga Texas montrent que les lignes de production pilotes du Cybercab sont désormais prêtes pour un démarrage en avril 2026.

Puisque la Redwood utilise le même procédé « Unboxed », cela signifie que Tesla va « essuyer les plâtres » avec le Cybercab avant de lancer la production de masse de la Redwood. C’est une excellente nouvelle pour la fiabilité : les erreurs de jeunesse de la nouvelle plateforme seront corrigées sur les flottes de Robotaxis avant d’arriver dans votre garage.

Ce qu’il faut surveiller le mois prochain

Le calendrier de Tesla pour le printemps 2026 est historiquement chargé :

10 avril : Décision réglementaire pour le FSD en Europe.

Décision réglementaire pour le FSD en Europe. Fin avril : Présentation du nouveau Tesla Roadster (où des indices sur le design final de la Redwood pourraient être cachés).

Présentation du nouveau Tesla Roadster (où des indices sur le design final de la Redwood pourraient être cachés). Mai 2026 : Première mise à jour logicielle majeure intégrant Grok AI nativement dans l’interface des véhicules.

L’avis de Tesla Mag

Si votre premier réflexe était d’attendre la Redwood pour son prix, vous devriez maintenant l’attendre pour son intelligence. En maîtrisant la puce (Terafab), la fabrication (Unboxed) et le logiciel (FSD Europe), Tesla est en train de créer un fossé technologique qu’il sera presque impossible de combler pour la concurrence d’ici 2027.

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