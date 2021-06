Dans le cadre d’un road trip du Havre jusqu’à Paris, nous avons séjourné dans le Novotel de Poissy Orgeval. L’Hôtel est situé à 20 minutes en voiture du quartier d’affaires de La Défense de Paris. À l’écart de la capitale, nous nous sommes retrouvés dans la petite ville d’Orgeval dans les Yvelines.

Entrée depuis le parking (Crédit : Novotel Poissy Orgeval)

Un lieu privilégié pour les séminaires

Les chambres sont grandes et englobent tout le confort dont nous avions besoin en voyage avec un mini-frigo et pas mal de rangements. Le lieu est parfait pour les séminaires et les conférences en dehors du quartier des affaires avec la dizaine de salles de réunion.

Salle de réunion lumineuse (Crédit : Novotel Poissy Orgeval)

Un restaurant-terrasse en plein air

Nous avons été agréablement surpris par l’espace restaurant, une grande pièce très lumineuse donnant sur une terrasse en plein air. En ce début d’été, la piscine tombait à point nommé pour se rafraîchir avant de passer à table.

Terrasse du restaurant donnant sur la piscine et le jardin (Crédit : Novotel Poissy Orgeval)

Une localisation idéale

Au croisement des autoroutes A13 et A14, l’hôtel a été parfait pour s’y arrêter deux jours pendant notre road-trip. L’établissement est sensible à la clientèle électrique. Ce Novotel abrite 4 superchargers pour recharger notre Tesla sur le parking de l’établissement.

Entrée de l’Hôtel de nuit (Crédit : Novotel Poissy Orgeval)

Bien qu’en dehors de la capitale, tous les trajets touristiques sont à proximité. Nous n’avons fait que 20 minutes de voiture pour aller aux jardins du Château de Versailles, et le zoo de Thoiry ou le musée d’archéologie nationale sont accessibles très rapidement. Si vous voulez sortir pour faire du sport, cinq golfs sont situés à moins de dix kilomètres du Novotel.