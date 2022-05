VIDEO – Ils achètent la Tesla aux Superchargers

Deux hommes d’âge mûr ont tellement aimé la Tesla d’un heureux propriétaire qu’ils se sont approchés d’un peu plus près…

Ils voulaient regarder les détails de ce bijou. Avant de chercher à l’essayer ! Cela n’a pas marché alors ils se sont éloignés, mais la vidéo est assez amusante à visionner. La voici ici pour vous en exclusivité :

Apparemment, ils ont cru que cette Tesla était à tester gratuitement. Et que c’était leur jour de chance ! Quelle déception a alors dû être la leur quand ils se sont aperçus qu’ils n’auraient rien à en tirer.

Tester les Tesla !

Peut-être que si les deux hommes avaient demandé, le propriétaire de la Tesla objet de leur convoitise aurait dit oui… Qui sait ? Ou peut-être les aurait-il emmenés faire un tour ? Toutes les options sont ouvertes, car finalement, ils se sont contentés d’inspecter et de toucher sans qu’on leur ait donné le droit.

Comme quoi, la politesse n’est pas acquise pour tout le monde.

Tesla is watching

Ce qu’il est amusant de remarquer, c’est que le propriétaire a pu les filmer à l’avant, puis à l’arrière. Enfin, cela montre un contrôle complet de l’environnement proche de sa Tesla, ce qui est plutôt rassurant. S’il voit, il peut réagir !

Ici, il a préféré être un observateur discret plutôt que de confronter les deux hommes âgés. C’est son choix, mais il aurait pu décider de réagir de façon positive (proposition) ou négative (confrontation). On vous laisse la regarder pour vous faire votre propre avis et on vous attend dans les commentaires !