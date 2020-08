Les chaines Youtube qui traitent de l’actualité Tesla ont véritablement explosé ces dernières années. Nous vous présentons dans cet article les chaînes qui permettent d’apprendre beaucoup de chose sur l’électrique !

The Choucroute Garage : Didier / Mr Zéris aux commandes est là pour vous faire progresser !

Par son approche unique et son style bien a lui, il a su imposer sa chaîne auprès de la communauté Tesla et plus largement auprès de ceux qui s’intéressent à l’électrique.

Voici les thèmes de ses meilleures vidéos:

Univers Tesla : Une maîtrise parfaite du sujet avec le savoir vivre!

J’ai rencontré Marc, du coup, je peux dire que c’est un pilote authentique. Il réalise cette chaîne pour son plaisir et pour partager sa passion. J’ai beaucoup apprécié son ouverture sur le sujet électrique. GO ELECTRIC !

Voici les thèmes de ses meilleures vidéos :

Nuage Magique: Actif et ouvert sur le sujet électrique

On était à deux doigts de se croiser mais les vacances ont eu raison de cette rencontre qui aurait été électrique à coup sûr. Tesla, Peugeot, il n’oublie rien n’y personne 🙂 VIVA ELECTRICA !

Voici les thèmes de ses meilleures vidéos :