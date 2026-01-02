Logistique : Pourquoi DHL parie tout sur le Tesla Semi pour révolutionner ses flottes ?

En juillet dernier, Stephan Schablinski, Vice-président de la chaîne d’approvisionnement chez DHL, a annoncé lors d’une interview que le géant de la logistique ne se contente pas d’attendre quelques camions de Tesla. Avec des commandes déjà passées et l’arrivée prochaine d’une flotte de Tesla Semi, DHL se positionne au cœur de l’innovation verte dans le secteur du transport.

Des essais prometteurs pour le Tesla Semi

Durant un essai de deux semaines, couvrant plus de 3 000 miles, le Tesla Semi a dépassé toutes les attentes de DHL. En effet, le camion a consommé en moyenne 1,72 kWh par mile tout en roulant à des vitesses moyennes supérieures à 50 mph. L’une des performances marquantes a été un trajet de 390 miles avec une charge complète, atteignant un poids combiné brut impressionnant de 75 000 lbs (environ 34 000 kg).

Schablinski a déclaré : « C’est à ce moment-là que nous avons pensé que c’était un produit que nous pourrions utiliser dans nos opérations futures. Le Tesla Semi nous ouvre la porte à des opportunités et affaires que nous ne pouvions envisager auparavant. Notre flotte couvre désormais bien plus de terrain. »

Un avenir orienté vers les technologies zéro émission

Récemment, DHL a reçu son premier Tesla Semi en Californie. Ce véhicule, parcourant environ 160 km par jour, montre déjà des résultats prometteurs en termes d’efficacité. Avec une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 800 km à pleine charge et nécessitant une recharge hebdomadaire, son impact est évident non seulement sur l’opérationnel mais aussi sur l’empreinte carbone. Il est estimé qu’un seul de ces camions pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 tonnes métriques par an.

En regardant vers l’avenir, DHL a pour ambition audacieuse que d’ici 2030, 66 % de sa flotte de livraison du dernier kilomètre soit équipée de batteries électriques ou de technologies zéro émission. Cette démarche s’insère dans un fort engagement pour un avenir plus durable, tout en stimulant la compétitivité et l’efficacité opérationnelle.

Des implications pour l’industrie

L’adoption du Tesla Semi par DHL pourrait servir de catalyseur dans le secteur de la logistique, poussant d’autres entreprises à revoir leurs stratégies de transport. Le passage à des véhicules plus respectueux de l’environnement devient non seulement une nécessité écologique, mais également un avantage compétitif dans un marché de plus en plus soucieux des enjeux climatiques.

Avec ces innovations, DHL ne se contente pas de rester à jour, il montre la voie vers un transport plus vert et plus efficace, redéfinissant les standards de l’industrie.

