Dojo et Starlink : Les piliers de l’ombre de la conduite autonome

Lorsqu’on évoque le FSD, on regarde souvent les caméras ou l’écran central. Pourtant, l’essentiel de la magie se passe à des milliers de kilomètres de là, dans des centres de données géants au Texas et même, depuis peu, en orbite terrestre. Pour comprendre pourquoi Tesla domine la concurrence en ce mois d’avril 2026, il faut regarder du côté de Dojo et de Starlink.

Dojo : Le super-cerveau qui apprend pour vous

Le supercalculateur Dojo est devenu opérationnel à 100 % début 2026. Sa mission ? Ingérer les pétaoctets de données vidéo envoyés par la flotte mondiale. Chaque fois qu’un conducteur français reprend le volant parce que le système a hésité sur une priorité à droite, l’événement est envoyé à Dojo. L’IA « rejoue » la scène des millions de fois pour trouver la trajectoire parfaite. C’est ce processus d’apprentissage massif qui permet à la v14 du FSD d’être si fluide aujourd’hui. Sans Dojo, Tesla serait obligée de coder chaque règle de circulation manuellement, une tâche impossible face à la diversité des routes européennes.

Starlink : Vers une conduite assistée par satellite ?

Le lien avec l’IPO SpaceX à 1 750 milliards $ n’est pas qu’une question d’argent. Musk prépare l’intégration de la couche Starlink directement dans les Tesla via le projet de « Data Centers Orbitaux ». L’idée est d’utiliser la constellation de satellites pour offrir une redondance de calcul en temps réel. Si la 5G terrestre sature dans une zone blanche ou lors d’un grand départ en vacances, votre Tesla pourrait rester connectée aux serveurs de Dojo via Starlink pour recevoir des mises à jour de cartographie dynamique ou des alertes de sécurité en moins de 20 millisecondes. C’est cette intégration verticale entre l’espace et l’automobile qui rend l’écosystème Musk pratiquement impossible à copier pour les constructeurs traditionnels.

📖 À lire aussi sur Tesla Mag :