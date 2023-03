Hôtel Borne de Recharge Rouen

Bienvenue sur le guide des hôtels avec bornes de recharges pour voitures électriques à Rouen. Les voyageurs soucieux de l’environnement peuvent désormais explorer la ville en toute sérénité, en sachant qu’ils peuvent recharger leur véhicule électrique à tout moment dans ces établissements. Chez Tesla Mag, nous avons compilé une liste de ces hôtels pour vous aider à planifier votre prochaine escapade en toute tranquillité.

Rouen est une ville emblématique située dans le nord de la France, connue pour son riche patrimoine historique, ses églises et ses monuments, ainsi que pour sa vie culturelle animée. La ville est également engagée dans la durabilité et la mobilité durable, avec un grand nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans la ville et dans les hôtels proposés.

Il est important de noter que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel. Il est donc conseillé de vérifier auprès de l’établissement pour savoir si la borne de recharge est payante ou gratuite, et s’il est possible de réserver une place pour recharger votre véhicule. Les efforts de la ville pour encourager les modes de transport durables, tels que la marche, le vélo et les transports en commun, en font un endroit idéal pour les voyageurs soucieux de l’environnement.

Rendez-vous à Rouen pour un séjour écologique et sans stress, grâce à notre guide des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Mercure Rouen Champ de Mars 12 bis Avenue Aristide Briand, 76000 Rouen 2 x type 2, 11 kW Radisson Blu Hotel, Rouen Centre 6-8 Rue du Donjon, 76000 Rouen 6 x type 2, 7 kW Best Western Plus Le Conquerant Rouen Nord 332 Rue Du General De Gaulle, 76230 Bois-Guillaume, 8 x type 2, 4 kW La Berteliere, The Originals Relais (Qualys-Hotel) 1641, Avenue du Mesnil Gremichon, 76160 Saint-Martin-du-Vivie 2 x type 2, 22 kW3 x type 2, 7.4 kW Clos De La Vaupalière – Rouen Les Portes de l’Ouest – Rue Gay Lussac, 76150 La Vaupalière 1x Domestique UE, 2 kW4 x type 2, 22 kW

Hôtel Mercure Rouen Champ de Mars

L’hôtel Mercure Rouen Champ de Mars offre un emplacement idéal pour explorer la ville de Rouen. Situé à seulement 10 minutes à pied du centre-ville historique et de la célèbre cathédrale de Rouen, il offre une connexion Wi-Fi gratuite. Les chambres sont élégamment décorées et équipées de la climatisation et d’une télévision par satellite pour un séjour confortable. Elles disposent également d’un chauffage et d’une salle de bains privative avec des articles de toilette gratuits.

Chaque matin, un petit-déjeuner est servi dans la salle à manger. Le restaurant de l’hôtel, le Honfleur, propose une cuisine régionale pour vous faire découvrir les saveurs locales. Vous pouvez par ailleurs prendre un verre dans le bar de l’hôtel, le Boston, qui est ouvert toute la journée et en soirée.

L’hôtel Mercure Rouen Champ de Mars offre aussi un parking privé pour les clients. Il est situé à proximité de nombreux sites touristiques, tels que l’église de Saint-Ouen et le musée des Beaux-Arts de Rouen. Enfin, une station de recharge pour les voitures électriques est disponible pour les voyageurs utilisant ce mode de transport.

Adresse : 12 bis Avenue Aristide Briand, 76000 Rouen

Type de recharge : 2 x type 2, 11 kW

Radisson Blu Hotel, Rouen Centre

Le Radisson Blu Hotel, Rouen Centre est un établissement moderne et confortable situé au cœur de Rouen. Il propose un restaurant qui sert des plats locaux de qualité, un bar, un salon commun et une terrasse pour se détendre. Les chambres sont confortables et dotées d’une armoire, d’une télévision et d’une salle de bains privative. Le petit-déjeuner continental ou buffet est servi tous les matins.

Pour les voyageurs d’affaires, un centre d’affaires et des journaux sont à votre disposition sur place. Il y a aussi un parking privé disponible moyennant des frais supplémentaires. La réception est ouverte 24h/24 et un service de navette est disponible. La connexion Wi-Fi est gratuite dans tout l’établissement.

Le Radisson Blu Hotel, Rouen Centre se trouve à 700 mètres de la célèbre cathédrale Notre-Dame de Rouen et à 68 km de l’aéroport de Deauville-Normandie. Il est facilement accessible en voiture ou en transport en commun.

Adresse : 6-8 Rue du Donjon, 76000 Rouen

Type de recharge : 6 x type 2, 7 kW

Best Western Plus Le Conquerant Rouen Nord

L’Hôtel Best Western Plus Le Conquerant Rouen Nord est situé à Bois-Guillaume et offre un emplacement idéal pour ceux qui cherchent un séjour confortable et bien équipé. L’hôtel propose un bar, un salon commun, un espace de coworking, des salles de séminaires, des bureaux privés ainsi qu’une salle de sport et un espace bien-être, inclus dans le prix de la chambre. L’espace bien-être comprend un hammam, un jacuzzi, une douche sensorielle et un sauna, réservables à l’avance.

Les chambres climatisées sont équipées de tout le confort moderne, y compris un bureau, une bouilloire, une bouteille d’eau, un coffre-fort, une télévision à écran plat et une salle de bains privative avec baignoire ou douche. La réception, ouverte 24h/24, propose un service d’étage et une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l’hôtel. Le parking privé extérieur est également gratuit et des bornes de recharge pour véhicules électriques sont disponibles.

Le petit-déjeuner buffet est servi sur place ou en chambre, selon vos préférences. L’hôtel se trouve à seulement 3,7 km de Rouen et à 28 km de Lyons-la-Forêt, et l’aéroport de Deauville-Normandie le plus proche est situé à 70 km. La ville de Dieppe est aussi à 60 km de l’hôtel.

Adresse : 332 Rue Du General De Gaulle, 76230 Bois-Guillaume

Type de recharge : 8 x type 2, 4 kW

La Berteliere, The Originals Relais (Qualys-Hotel) – Rouen

La Berteliere, The Originals Relais (Qualys-Hotel) est l’endroit idéal pour les voyageurs en quête de paix et de confort. Il se trouve dans un jardin paisible à seulement 5 minutes du centre-ville de Rouen. Les chambres confortables de l’hôtel sont équipées de toutes les commodités nécessaires pour un séjour agréable, y compris une télévision à écran plat, un plateau/bouilloire, un bureau et une salle de bains privative moderne.

L’hôtel dispose également d’une réception ouverte 24h/24, d’un bar et d’un restaurant de qualité. Le petit-déjeuner buffet complet est servi tous les matins pour commencer votre journée du bon pied. De plus, une connexion Wi-Fi gratuite et un parking privé sont mis à votre disposition pour votre commodité.

Adresse : 1641, Avenue du Mesnil Gremichon, 76160 Saint-Martin-du-Vivie

Type de recharge : 2 x type 2, 22 kW et 3 x type 2, 7.4 kW

Clos De La Vaupalière – Rouen

Le Clos de la Vaupalière est un hôtel moderne situé à seulement 4 km du centre-ville de Rouen. Il est entouré d’un jardin avec terrasse et d’un étang d’agrément, offrant ainsi un cadre paisible pour un séjour réussi.

Les chambres de l’hôtel sont contemporaines et équipées d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’une télévision par satellite et d’une salle de bains privative avec douche à l’italienne, sèche-cheveux et articles de toilette gratuits.

Le petit-déjeuner buffet est servi tous les matins, tandis que des plats et des boissons du menu peuvent être commandés en soirée pour un repas en chambre ou dans le coin repas. Les voyageurs d’affaires apprécieront les salles de réunion et le centre d’affaires sur place.

Le Gros-Horloge peut être rejoint en 8 minutes en voiture et la forêt domaniale de Roumare en seulement 2 minutes. Un parking privé gratuit est disponible sur place. Grâce à l’emplacement central de l’hôtel, les restaurants, bars et boutiques de Rouen sont facilement accessibles.

Adresse : Les Portes de l’Ouest – Rue Gay Lussac, 76150 La Vaupalière

Type de recharge : 1x Domestique UE, 2 kW et 4 x type 2, 22 kW