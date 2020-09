Devenez Membre Premium Bénéficiez d'avantages chez nos partenaires et d'un service de conciergerie exclusif! 50€/an

Au détour d’un Road-trip, Lille reste une situation idéale pour se reposer avant de reprendre la route pour l’Europe. C’est en cherchant un hôtel proposant des bornes de rechargement pour notre Tesla, que l’hôtel Clarance nous est apparu.

Une maison exclusive

Nous visitons de nombreux lieux de vies lorsque nous partons à la rencontre de membre ou de partenaire. Ce que je peux vous dire sur l’hôtel Clarance, c’est qu’il s’agit d’un lieu où vous vous sentirez chez de grands professionnels de l’hôtellerie.

RENCONTRE AVEC LA MAÎTRE DE MAISON

Le Clarance, c’est avant tout l’histoire d’un pari fou, relevé avec brio. Aurélie Vermesse, propriétaire de l’hôtel, raconte avec émotion le moment qui lui a fait changer de vie : « C’est au cours d’un week-end au Domaine des Crayères, un sublime Relais & Château situé au cœur de la ville de Reims, en discutant avec le maître des lieux, Hervé Fort, que m’est venue une sorte de révélation.

Gérer un hôtel, c’est ce que je souhaitais faire. J’ai donc ‘tout plaqué’ pour m’inscrire en MBA et à terme, ouvrir mon propre établissement.

Plusieurs éléments sont responsables de ce changement de cap pour d’Aurélie Vermesse : « Le cadre magique du domaine, la personnalité du directeur, la visite des cuisines, entourée de toques blanches et de casseroles en cuivre…j’étais subjuguée, je voulais faire partie de ce monde.»

L’ouverture d’un hôtel à Lille s’est avérée plus que naturelle. Originaire de la région, Aurélie Vermesse ne se voyait pas quitter sa terre natale : « Rester à Lille, c’était une évidence. D’une part, pour la beauté de la ville et de la région, et d’autre part, car le concept de de boutique-hôtel est unique au Nord de Paris. » La conception du projet s’est déroulée autour de trois grands axes de réflexion. En premier lieu, la mise en valeur de la région des Hauts-de-France, son patrimoine culturel, architectural et gastronomique, sans oublier, bien entendu, les valeurs familiales et conviviales qui caractérisent ses habitants.

Ensuite, il s’agissait de faire venir l’art à l’hôtel : la décoration des chambres est inspirée de poèmes de Baudelaire, des rencontres littéraires et des concerts classiques sont organisés, et des œuvres sont présentes partout, de la réception au local poubelle, relooké par un artiste local ! Enfin, Aurélie Vermesse souhaitait mettre en avant les efforts de développement durable effectués par l’ensemble du personnel : de la chaudière à cogénération au potager de saison en passant par les éclairages LED, tout le monde est impliqué.

Le Clarance, un rêve réalisé, un résultat « tout à fait conforme à ce que j’imaginais » se ravit Aurélie Vermesse. Entourée d’une équipe en évolution, qui met son savoir, son savoir-faire et sa passion au service d’un établissement où ‘tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté’.

Lors de votre séjour à Lille au sein de notre hôtel de luxe, d’un dîner romantique ou d’un déjeuner d’affaires, laissez-vous séduire par le savoir-faire de notre chef et le cadre élégant de notre restaurant gastronomique.

Whether you are staying in Lille as one of our luxury hotel guests or live in our beautiful region, whether you have planned a romantic evening with your significant other or a business lunch with a prospective client, let yourself be charmed by our chef’s savoir-faire in our elegant gourmet restaurant setting.

LA TABLE

Lors de votre séjour à Lille au sein de cet hôtel de luxe, d’un dîner romantique ou d’un déjeuner d’affaires, laissez-vous séduire par le savoir-faire du chef Thibaut Gamba et le cadre élégant de notre restaurant gastronomique.

RENCONTRE AVEC LE CHEF DU RESTAURANT LA TABLE DU CLARANCE

Thibaut Gamba est aux commandes des fourneaux du restaurant de l’hôtel depuis 2017. Il y sublime les produits de la mer avec talent et créativité tout en nous offrant une expérience culinaire d’exception.

Sa cuisine raconte son parcours, et s’inspire beaucoup de ses voyages. Originaire des Vosges, Thibaut fait l’Ecole Hôtelière de Contrexeville avant de rejoindre Paris à la poursuite des étoiles. Il débute dans les cuisines du très réputé restaurant Lasserre, 2 étoiles au Michelin, aux cotés du chef Jean – Louis Nomicos.

« C’était une belle formation et un excellent apprentissage de la cuisine traditionnelle française.»

Mais Thibaut souhaite élargir sa vision culinaire et postule au Balzac. « Chaque chef à son identité propre.

Aux cotés de Pierre Gagnaire, j’ai découvert un autre style de cuisine, plus tournée vers le monde. » Une expérience qui le pousse à traverser l’Atlantique deux ans plus tard pour rejoindre New York où il intègre la brigade de Thomas Keller dans son restaurant trois étoiles le Per Se « c’était un rêve pour moi !

J’ai beaucoup appris aux cotés de ce chef mondialement connu, aussi bien professionnellement que personnellement ».

18 mois plus tard, c’est la fin de l’aventure, son visa expire et il ne peut rester plus longtemps. Thibaut retourne alors en Europe et se dirige vers Bergen où il participe à l’ouverture du restaurant de son collègue et ami norvégien Christopher Haatuft. Le restaurant Lysverket connait un réel succès.

« L’industrie du poisson, au bord de la mer du Nord nous faisait profiter de produits exceptionnels. J’ai découvert et appris beaucoup de choses. Ma place de sous chef m’a formé au management et à la prise de responsabilités ».

Trois ans plus tard, Thibaut rentre en France dans l’optique d’ouvrir son propre restaurant. Mais le Clarance intercepte ses projets et lui propose un nouveau challenge. « J’ai tout de suite été conquis par ce défi très ambitieux et par cet outil de travail fantastique. C’était comme une évidence ! »

Aujourd’hui, Thibaut puise son inspiration dans tout ce qu’il a pu voir et apprendre au cours de ses expériences « Des techniques gastronomiques différentes tirées de la culture française bien évidement, mais également américaine et scandinave. C’est un mix de tout cela que j’adapte chaque jour dans ma cuisine »Une cuisine qui se veut raisonnée.

« Nous travaillons le plus localement possible, bien que je ne m’interdise pas un produit étranger afin de rester tourné vers le monde.»

Pour Thibaut, le Clarance est un outil de travail merveilleux. « Nous sommes dans un écrin en plein centre de Lille, une belle bâtisse qui a une histoire. Avec un beau jardin où je peux mettre tous mes aromates et même quelques fruits, c’est une grande chance !

Nous avons aussi deux ruches qui nous fournissent du miel que nous utilisons pour les petits déjeuners. »Dans son métier Thibaut apprécie le partage et les qualités humaines. Il se veut créatif et motivé.

Ce qui continue de le surprendre ? « Les équipes me surprennent chaque jour quand je vois le travail réalisé. Je me surprends aussi à changer fréquemment les plats et à produire de nouvelles idées. Mes producteurs me surprennent avec des produits exceptionnels. Tout me surprend… »L’avenir, Thibaut le construit tous les jours.

« J’ai assisté à une évolution sensationnelle en termes de qualité, j’ai construit une équipe solide, nous étions trois au début, nous sommes aujourd’hui huit en cuisine. Nous mettons tout en oeuvre pour évoluer chaque jour. Nous nous devons de continuer à respecter les produits magnifiques que nous avons la chance de travailler afin que le client soit heureux et le ressente dans son assiette et au delà. »

Informations pratiques

Clarance Hotel

Adresse : 32 Rue de la Barre, 59000 Lille

Téléphone : 03 59 36 35 59