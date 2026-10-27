2 742 bornes e-Totem en redressement judiciaire : son président explique la chute

Le 7 octobre, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a placé e-Totem en redressement judiciaire. L’opérateur stéphanois exploite 2 742 points de recharge déclarés dans le fichier national des bornes, dans 275 communes. Son président, Hervé Sonneville, a répondu par écrit aux questions de Tesla Mag : ce qui a fait chuter l’entreprise, l’avenir des bornes et le calendrier de la reprise. Montpellier et Biarritz nous ont aussi dit comment leurs bornes fonctionnent depuis trois semaines.

Une station de recharge rapide e-Totem, avec des bornes jusqu’à 150 kW. Photo : © e-Totem.

Ce que dit le jugement

La SAS E TOTEM, installée à Saint-Étienne, a été placée en redressement judiciaire le 7 octobre 2026. Le tribunal a fixé la cessation des paiements au 28 septembre. Il a nommé un administrateur, AJ Up (Me Eric Etienne-Martin), chargé d’assister la direction, et un mandataire judiciaire, MJ Synergie (Me Fabrice Chrétien). Le jugement a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 16 octobre.

Un redressement judiciaire n’est pas une liquidation : l’entreprise continue de fonctionner pendant une période d’observation, le temps de trouver un plan de continuation ou un repreneur. e-Totem a déclaré 47,4 millions d’euros de chiffre d’affaires et 2,1 millions d’euros de bénéfice pour 2024, d’après ses derniers comptes publiés.

« Le désengagement d’un investisseur » : la réponse du président

Hervé Sonneville, président d’e-Totem. Photo : © e-Totem.

Interrogé sur la cause de la cessation des paiements, Hervé Sonneville met en avant « le désengagement d’un investisseur financeur de nos projets en 2025 et les difficultés à se transformer rapidement sur d’autres modèles économiques ». e-Totem s’était fait connaître avec le tiers investissement : l’opérateur installait et finançait les bornes chez un hôtel, un commerce ou une commune, puis se rémunérait sur la recharge (notre article de 2024).

C’est ce modèle que l’entreprise veut abandonner. Selon son président, elle doit « se restructurer pour tourner la page du tiers investissement et se concentrer sur ses marchés clés en main », c’est-à-dire la vente et l’installation de bornes pour le compte de clients. Il assure que « la pérennité de l’entreprise ne fait pas de doute compte tenu de ses compétences, capacités et expérience sur ce marché en croissance ».

Les bornes restent en service

Pour les conducteurs, c’est la question qui compte. « La période d’observation prévoit le maintien de nos activités », répond Hervé Sonneville : e-Totem assure l’exploitation des bornes « tant que nous les aurons sous notre responsabilité ».

La Ville de Biarritz le confirme. Bertrand Hébert, chargé de mission mobilités, écrit que « les stations fonctionnent très bien » et que « le service de maintenance est intervenu la semaine dernière ».

Montpellier : « la procédure n’a pas mis fin au service »

La Métropole de Montpellier a répondu par écrit à Tesla Mag. Sa réponse est nette : la procédure « n’a pas mis fin au service ».

Son réseau compte 356 points de charge implantés ou mis en service dans 73 stations : 57 accélérées et 16 rapides. Et il tourne : « environ deux recharges par point de charge et par jour », contre 0,8 en moyenne en France selon l’Avere-France, chiffre cité par la Métropole.

Reste le contrat. La Métropole précise que les conséquences de la procédure sont « en cours de discussion avec le titulaire de la convention ».

Qui tient les contrats : C4M Infra

La réponse d’e-Totem apporte un élément peu connu. Les contrats avec les collectivités et les propriétaires des sites « sont gérés par les sociétés de projet contrôlées et gérées par l’investisseur C4M Infra », dont e-Totem est le prestataire. Au registre des entreprises, C4M Infra est une société parisienne créée en décembre 2022, présidée par Conquest Asset Management. Elle préside elle-même plusieurs sociétés de projet, dont C4M Biarritz et C4M Grand Cognac. Ces sociétés ne sont pas visées par le jugement du 7 octobre.

Une décision attendue le 6 janvier

« De nombreux repreneurs sont positionnés », affirme Hervé Sonneville. En parallèle, e-Totem prépare un plan de continuation, avec « une activité en tiers investisseur très réduite ». La décision devrait intervenir au plus tard lors de la prochaine audience du tribunal, le 6 janvier 2027. Nous avons posé la question du calendrier des offres de reprise à l’administrateur judiciaire, qui ne nous a pas répondu à ce jour.

Ce qu’il faut retenir si vous rechargez sur une borne e-Totem

Les bornes fonctionnent pendant la période d’observation, selon e-Totem et les deux collectivités interrogées.

Avant un long trajet, vérifiez la disponibilité de la borne dans votre application de recharge, comme pour n’importe quel réseau.

Regardez le tarif affiché avant de lancer la charge : en mars 2025, nous racontions une recharge facturée 13 euros sur une borne e-Totem (le témoignage).

Vous rechargez souvent sur une borne e-Totem ? Racontez-nous votre expérience depuis début octobre à contact@tesla-mag.com : nous mettrons cet article à jour.

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Sources : réponses écrites d’Hervé Sonneville, président d’e-Totem (26 octobre 2026), de la Ville et Métropole de Montpellier (23 octobre 2026) et de la Ville de Biarritz (26 octobre 2026) ; BODACC, annonce n° 3307 du 16 octobre 2026 ; registre national des entreprises (API Recherche d’entreprises), consulté les 19 et 26 octobre 2026 ; fichier national des infrastructures de recharge (data.gouv.fr), consolidation téléchargée le 19 octobre 2026, calcul Tesla Mag.