EG On The Move, en partenariat avec Tesla, marque une étape majeure dans le développement de l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques en Europe. Depuis l’ouverture de plus de 100 bornes de Superchargeurs V4, ce réseau s’impose comme une solution clé pour répondre à la demande croissante des conducteurs de voitures électriques. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette expansion, le rôle de Tesla, et ce que cela signifie pour l’avenir de la mobilité électrique en Europe.

Une Collaboration Stratégique entre EG Group et Tesla

L’histoire commence en novembre 2023, lorsque EG Group, une importante entreprise britannique spécialisée dans les stations-service, signe un accord avec Tesla. Ce partenariat vise à intégrer des Superchargeurs V4, la dernière génération de bornes de recharge ultra-rapides de Tesla, dans les stations EG On The Move à travers l’Europe. Moins de deux ans plus tard, ce projet ambitieux porte ses fruits avec plus de 100 stalls (bornes) désormais opérationnelles.

Tesla, leader mondial des véhicules électriques, fournit non seulement le matériel (hardware) de pointe, mais aussi le logiciel (software) et les services associés. Cette synergie permet d’offrir une expérience de recharge fluide, rapide et fiable aux utilisateurs, tout en renforçant la présence de Tesla dans l’infrastructure de recharge européenne.

100+ V4 Supercharger stalls owned by EG On The Move, with many more to come!



They are run on Tesla hardware, software and service and are open to all EV makes! Our customers love it!#Tesla #EVcharging #EV #Supercharger #Electricvehicle @TeslaCharging @Tesla pic.twitter.com/shV5pL4igv — EG ON THE MOVE (@EGOnTheMove) March 24, 2025

Qu’est-ce que le Superchargeur V4 et Pourquoi est-il Révolutionnaire ?

Les Superchargeurs V4 représentent une avancée significative par rapport aux versions précédentes. Avec une puissance pouvant atteindre 250 kW (et potentiellement plus à l’avenir), ils permettent de recharger les véhicules Tesla – et d’autres marques compatibles – en un temps record. Par exemple, une Tesla Model 3 peut récupérer environ 300 km d’autonomie en seulement 15 minutes.

Ces bornes sont également conçues pour être plus accessibles, avec des câbles plus longs et une compatibilité accrue pour les véhicules non-Tesla, répondant ainsi à l’ouverture progressive du réseau Superchargeur à d’autres constructeurs. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large de Tesla pour accélérer l’adoption des véhicules électriques à l’échelle mondiale.

EG On The Move : Une Expansion Rapide en Europe

EG On The Move, la branche mobilité du EG Group, ne se contente pas de remplacer les pompes à essence traditionnelles par des bornes électriques. L’entreprise transforme ses stations en hubs modernes, combinant recharge rapide, commodités pour les conducteurs (comme des cafés ou des boutiques), et une vision durable. Avec plus de 100 Superchargeurs V4 déjà installés, le réseau couvre des emplacements stratégiques dans plusieurs pays européens, facilitant les trajets longue distance pour les conducteurs de véhicules électriques.

Cette expansion rapide répond à une demande en forte croissance. En 2025, le marché européen des véhicules électriques continue de s’étendre, poussé par des politiques environnementales strictes et une prise de conscience écologique accrue. Les stations EG On The Move équipées de Superchargeurs V4 deviennent ainsi des points névralgiques pour les automobilistes cherchant une recharge rapide et fiable.

Les Avantages pour les Conducteurs et l’Environnement

Pour les utilisateurs, l’ouverture de ces 100+ bornes signifie une réduction des temps d’attente et une plus grande flexibilité pour planifier leurs trajets. Les Superchargeurs V4, grâce à leur puissance et leur efficacité, rendent les voyages longue distance en véhicule électrique aussi pratiques qu’avec une voiture thermique.

Sur le plan environnemental, cette initiative soutient la transition énergétique en Europe. En facilitant l’utilisation des véhicules électriques, EG On The Move et Tesla contribuent à réduire les émissions de CO2 et la dépendance aux combustibles fossiles. Chaque borne installée est un pas de plus vers un avenir plus vert.

Que Réserve l’Avenir pour EG On The Move et Tesla ?

L’accord de novembre 2023 n’était que le début. Avec plus de 100 Superchargeurs V4 déjà en service, EG On The Move et Tesla pourraient viser une expansion encore plus large dans les années à venir. De nouvelles stations, une couverture accrue dans des zones rurales, et une intégration potentielle de technologies comme le stockage d’énergie ou les panneaux solaires sont autant de perspectives envisageables.

En parallèle, Tesla continue d’innover dans le domaine des Superchargeurs, avec des rumeurs sur une version encore plus puissante ou des fonctionnalités avancées comme la recharge sans fil. Pour EG Group, cette collaboration renforce sa position comme acteur clé de la mobilité durable en Europe.

Conclusion

L’ouverture de plus de 100 bornes de Superchargeurs V4 par EG On The Move, en partenariat avec Tesla, est une avancée majeure pour l’électromobilité en Europe. Depuis la signature de l’accord en novembre 2023, ce projet illustre comment des entreprises visionnaires peuvent transformer les infrastructures traditionnelles pour répondre aux besoins d’un monde en transition. Que vous soyez un conducteur de Tesla ou d’un autre véhicule électrique, ces nouvelles stations promettent une recharge rapide, pratique et respectueuse de l’environnement.