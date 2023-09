Électrification des taxis au Kosovo : la BERD et l’UE mettent la main à la poche

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et l’Union Européenne ont apporté leur soutien financier à un opérateur de taxi au Kosovo, nommé Electric Mobility, pour investir dans une flotte de taxis entièrement électrique. La nouvelle a été annoncée par la BERD, révélant que l’aide a été octroyée via un prêt facilité par Raiffeisen Leasing Kosovo, tandis que l’UE a fourni une subvention de remise en espèces de 15%.

Accompagnement Technique

En plus du support financier, l’UE a également financé une assistance technique fournie par la BERD. Cet accompagnement a permis le développement d’une plateforme de partage de mobilité, contribuant ainsi à accélérer la digitalisation de l’entreprise Electric Mobility.

Exploitation et Évolution

Electric Mobility a lancé son service de e-taxi il y a neuf mois et a déjà enregistré plus de 15 000 utilisateurs actifs. Forte de ce succès, la société envisage d’étendre son modèle d’affaires à d’autres pays, en commençant par la Macédoine du Nord dès l’année prochaine.

Extension des Services

En outre, Electric Mobility a des plans ambitieux pour élargir son offre de services au Kosovo. L’entreprise prévoit de lancer un service de micro-mobilité, le premier en son genre à Pristina, ainsi qu’un réseau de partage de e-scooters.

Précédent Soutien de la BERD

En juin 2022, la BERD avait déjà manifesté son soutien à l’électrification des transports au Kosovo en prêtant 10 millions d’euros à Raiffeisen Leasing Kosovo. Cette somme visait à soutenir la location de voitures électriques, de panneaux solaires et l’introduction de technologies innovantes pour les entrepreneurs locaux et les petites et moyennes entreprises (PME).

Dans ce cadre, 3 millions d’euros ont été attribués par l’intermédiaire du programme de soutien à la compétitivité des PME de la BERD, avec l’objectif d’aider ces entreprises à se conformer aux normes de l’UE.

Impact Positif Local

Jusqu’à présent, pas moins de 170 PME au Kosovo ont bénéficié du programme de soutien à la compétitivité. Cela illustre l’impact positif et l’engagement continu de la BERD et de l’UE dans le développement durable et l’électrification des transports au Kosovo.

Ce projet d’électrification des taxis illustre l’engagement croissant en faveur de solutions de transport plus durables en Europe.

