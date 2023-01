Elon Musk peine à trouver un nouveau CEO pour Twitter

Elon Musk est appelé à renoncer à son poste de CEO de Twitter suite à un sondage qu’il a lui-même lancé sur la plateforme. Il y rétorqua qu’il démissionnerait à la seule condition qu’il trouve quelqu’un d’assez stupide pour le remplacer, affirmant d’ailleurs préférer diriger les équipes logiciels et serveurs.

Mais quel qu’il soit, son remplaçant devra être en mesure de ramener Twitter dans des eaux plus calmes, l’objectif étant d’apporter une certaine stabilité au réseau social fraîchement acheté par le milliardaire. Elon Musk reste l’actionnaire majoritaire et cherche ainsi un intermédiaire en mesure de l’aider à faire remonter la pente à Twitter. Mais quelles sont les qualités recherchées pour devenir le prochain patron du réseau ?

Que s’est-il passé avec Twitter ?

2022 a été une année plus que tumultueuse pour le patron de Tesla et le réseau social au logo d’oiseau. En janvier, Elon Musk a commencé à se constituer un capital d’actions dans le but d’acheter Twitter pour 44 milliards de dollars. L’offre fut acceptée en avril. Seulement, suite à des raisons qui lui sont propres (sûrement financières), il a essayé de se retirer de l’offre en août pour finalement acquérir Twitter en octobre dernier.

L’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter est à l’origine de nombreux changements sur la plateforme, des changements qui n’ont pas plu à tous. En effet, nombreuses sont les personnes à avoir quitté la plateforme, sans parler des ‘bad buzz‘ relatifs à la gestion d’Elon Musk.

Ce dernier a montré son envie de prendre la tête de Twitter depuis quelque temps déjà, mais tel un enfant déçu de son cadeau, il est passé de l’excitation au cauchemar.

Elon Musk l’indésirable ?

Le patron de Twitter a été constamment critiqué et maltraité sur les réseaux sociaux tout comme dans la vraie vie. De nombreux utilisateurs sont mécontents de l’évolution du réseau social, le nombre de personnes ayant quitté la plateforme depuis l’arrivée de Musk ne cesse de croître.

Des bruits courent. On spécule sur des pressions exercées par d’autres actionnaires pour faire bouger Elon Musk. Et la vente par ce dernier de plusieurs millions d’actions Tesla (pour financer l’achat de Twitter) a fait chuter l’action de près de 60% en 2022. Il est évident que les actionnaires du constructeur automobile souhaiteraient qu’Elon Musk remette les choses en place.

Sondage Elon Musk (source Twitter)

Suite à toutes ces pressions et ces changements, Elon Musk a lancé un sondage sur Twitter. Ses utilisateurs doivent voter afin de savoir s’il doit ou non céder son poste de patron. Et il a promis de s’en tenir au choix de la majorité. 57,5 % des 17,5 millions d’utilisateurs de Twitter ont voté pour qu’il quitte le poste de PDG.

Quelles sont les qualités recherchées pour le prochain patron de Twitter ?

Suivant les récents évènements, nous pouvons supposer que Twitter a commencé les recherches pour lui trouver un remplaçant à la tête du réseau social. Mais quel genre de personne devrait se trouver à la tête d’une telle entreprise ? Quelles sont les qualités que ce futur dirigeant devra avoir ?

Savoir être confiant et indépendant

Un dirigeant est une personne qui doit être capable de défendre ses positions, une personne qui impose le respect et qui a confiance en elle. Le nouveau PDG de Tesla devra savoir prendre ses propres décisions sans se rétracter à chaque fois qu’un certain Elon Musk ne partage pas son avis. Pour être un bon dirigeant, un minimum d’arrogance pour se faire entendre est donc nécessaire.

Savoir affronter la réalité

Twitter rencontre actuellement des difficultés financières. Elon Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars. L’argent pour financer cet achat vient en partie de la vente de plusieurs millions d’actions Tesla. Le futur dirigeant aura comme premier obstacle des paiements d’intérêts aux préteurs allant jusqu’à 1 milliard de dollars par an ainsi que le redressement de la santé financière de Twitter.

Gérer une entreprise avec beaucoup de créativité

Twitter est un réseau social, son succès se situe dans la créativité de son concept, de ses utilisateurs et des besoins spécifiques à l’image. Pour pouvoir gérer une telle compagnie, le futur dirigeant doit être créatif et riche en imagination afin de mieux cerner l’environnement dans lequel son entreprise évolue.

Twitter est connu pour la viralité des informations qui y circulent, il est aussi malheureusement connu pour la négativité abondante des utilisateurs de la plateforme.

Le futur dirigeant devra être capable de faire évoluer Twitter en tant que plateforme et en tant qu’organisme lucratif pour ses actionnaires.

Constituer un plan et des alternatives qui tiennent la route

Un dirigeant qui va à l’aveugle dans la gestion de son entreprise est une personne capable de la faire couler sans rien comprendre au fonctionnement de cette dernière. Twitter évolue sur un marché en constante évolution et constitue une plateforme utilisée quotidiennement par des dizaines de millions de personnes.

Le dirigeant devra être capable de mettre en place un plan clair avec ses équipes pour assurer un avenir positif à Twitter.

Les qualités précédemment citées sont basées sur l’analyse des besoins actuels de Twitter. Ni l’entreprise ni Elon Musk n’ont encore annoncé une recherche active d’un futur dirigeant. Et le milliardaire est connu pour ses revirements soudains, capable en cela de renvoyer le premier remplaçant venu sur un simple coup de tête.