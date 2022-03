Elon Musk présent pour la première livraison de la Giga Berlin!

Nous vous en avons parlé pendant des semaines sur Tesla Magazine. Le jour J est enfin arrivé, celui du lancement officiel de la production de la Tesla Model Y ! Et quoi de mieux pour fêter l'évènement, qu'une fête de lancement où Elon Musk lui-même est présent ? Les propriétaires de Tesla environnants ont également été invités et affichent fièrement leur passe-droit. On les comprend : qu'ils sont chanceux !