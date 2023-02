Gaussin souhaite être leader d’une logistique zéro émission

Le 4 février 2023, Gaussin, une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de solutions de transport innovantes, a annoncé son intention de lancer une plateforme modulaire pour les transporteurs et les prestataires de services logistiques. Cette plateforme vise à améliorer la flexibilité et l’efficacité des opérations de transport en permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs véhicules en fonction de leurs besoins spécifiques.

Un contrat avec Amazon qui gonfle les ambitions du groupe

Le contrat entre Gaussin et Amazon concerne l’utilisation de la plateforme modulaire de Gaussin pour le transport de marchandises à travers le réseau logistique d’Amazon. Ce contrat a été signé en 2021 et vise à améliorer la performance et l’efficacité du transport de marchandises pour Amazon en utilisant la technologie de plateforme modulaire de Gaussin.

Le contrat peut inclure la livraison de véhicules modulaires à Amazon, ainsi que des services de formation et de support pour s’assurer que leur utilisation est optimale.

Quel est le principe de la plateforme modulaire de Gaussin?

La plateforme modulaire de Gaussin est conçue pour offrir une solution flexible et évolutive pour les clients dans le domaine du transport et de la logistique. Elle permet aux clients comme Amazon de configurer et personnaliser leurs véhicules en fonction de leurs besoins précis, grâce à une architecture modulaire qui permet de sélectionner et de combiner différents modules selon les besoins. Cela inclut les options de propulsion, les technologies autonomes, les batteries, les systèmes de chargement, etc. Le but de cette plateforme est d’offrir une solution optimale pour chaque utilisateur, en fonction de ses besoins et de son environnement de travail.

Electrique ou hydrogène au choix du client

L’objectif du Groupe est de fournir des solutions de transport plus propres et durables, en utilisant des technologies avancées telles que des piles à combustible à hydrogène et des batteries électriques pour alimenter les véhicules. Gaussin travaille également à développer des infrastructures pour produire et distribuer de l’hydrogène, en vue de remplacer les combustibles fossiles comme source d’énergie pour les véhicules. En utilisant ces technologies, Gaussin espère contribuer à la transition vers une économie plus verte et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’avis de Tesla Mag

La plateforme modulaire de Gaussin semble être une innovation prometteuse dans le monde de la logistique. Elle vise à apporter une solution durable et efficace à l’aide d’une vision axée sur l’électrique et l’hydrogène. Le fait de se concentrer sur l’automatisation complète de la plateforme peut offrir une solution rentable et efficiente aux entreprises de logistique.

En travaillant avec des leaders du secteur tels qu’Amazon, Gaussin prouve son engagement à apporter une innovation significative dans ce domaine. Il est enthousiasmant de voir des entreprises viser à améliorer le secteur de la logistique de manière responsable et écologique.