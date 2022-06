Que savons-nous sur les nouveaux modèles Tesla?

Depuis 2021, Tesla a pour habitude d’opérer des modifications sur ses véhicules électriques. Nous vous livrons un résumé des nouveautés attendues ou constatées sur les nouveaux modèles Tesla. L’occasion de faire le point.

Tesla Model 2

Tesla prépare une toute nouvelle voiture électrique : la Model 2. La Tesla Model 2 sera résolument un véhicule autonome familial moins cher que l’offre Tesla actuelle. La marque vise en effet le seuil symbolique de 25 000 dollars.

A quelle date sort la Tesla Model 2 ?

Pour l’heure Tesla n’a pas dévoilé exactement quand la fameuse Model 2 sera mise sur le marché. On peut néanmoins s’attendre à ce que le véhicule ne soit pas vraiment commercialisé avant 2023 voire 2024. La firme doit avant cela délivrer deux autres véhicules annoncés ces dernières années : le Tesla Roadster, et le Tesla Cybertruck.

Quelle est la fiche technique de la Model 2 ?

Des infos précises commencent à tomber sur les caractéristiques techniques de la Model 2. D’abord on sait que cette voiture sera lors de sa sortie entièrement autonome – soit une conduite autonome de niveau 4 ou 5. Ce qui signifie que Tesla doit encore démontrer et certifier sa technologie alors qu’en 2022, ses voitures ont surtout une autonomie de niveau 2 pour le moment.

Quelle est l’autonomie de la Tesla Model 2 ?

Selon plusieurs sources, Tesla devrait proposer des packs batterie de l’ordre de 45-50 kWh délivrant une autonomie de 400 km. Ce qui peu ou prou la même autonomie que la Renault 5, attendue comme l’une des concurrentes les plus convaincantes de ce véhicule.

Tesla Model 3 2022

La Tesla Model 3 Propulsion millésime 2022 change sa batterie, son moteur et montre une basse consommation. Mais cette version d’accès perd son principal argument : son prix attractif et son bonus maximal.

La Tesla Model 3 poursuit son incessante évolution

Tout commence par le cœur de la voiture. Exit la batterie lithium-ion, éclipsée au profit d’un bloc LFP (lithium-fer-phosphate) qui évite donc le recours au cobalt. Les recoupements indiquent une capacité nette de 57 kWh (60 en brut) pour la nouvelle batterie de la Model 3 Propulsion.

Le second changement de taille est le remplacement du moteur électrique par celui que l’on trouve sur l’essieu arrière de la version Performance ; un bloc de type synchrone à aimant permanent et à refroidissement liquide. Le 0 à 100 km/h est en effet indiqué en 6,1 s contre 5,6 s auparavant. Mais on verra que, volant en mains, cette Model 3 de base a encore bien des ressources.

Prix Tesla Model 3 Propulsion 2022

C’est la valse des prix dans l’automobile… et pas dans le bon sens. La Model 3 subit plus que les autres l’inflation avec trois hausses tarifaires successives depuis fin 2021. De 43 800 € avec bonus de 6 000 €, le montant est passé à 49 990 €, incluant le bonus réduit à 2 000 €. En quelques semaines, l’américaine a donc gonflé son prix de 10 190 € !

Autonomie Tesla Model 3 2022

Avec son changement de batterie et de moteur, la Model 3 Propulsion affiche une autonomie WLTP en progrès à 510 km contre 448 auparavant. Valeur qui descend à 491 km avec les roues de 19 pouces optionnelles. L’américaine se distingue puisque aucune berline de son rang n’était jusqu’ici passée sous la barre des 20 kWh aux 100 km, ce qui induit une autonomie réelle de 295 km sur autoroute.

Le résultat est encore plus remarquable sur le parcours routier avec 14 kWh aux 100 km et une autonomie réelle de 407 km compte tenu de la capacité de la batterie. Si ces rayons d’action sont éloignés de ce que peuvent faire les versions supérieures (Grande Autonomie et Performance), on dispose quand même avec cette Model 3 de base d’une belle polyvalence pour faire la semaine sans recharger.

Tesla Model X 2022

Depuis le milieu de l’année 2020, il n’y en a plus aucune qui est fabriquée et livrée pour l’Europe. Par conséquent, les ventes du Model X sont à zéro depuis environ 18 mois…

Autonomie et prix

La Tesla Model X a 560 kilomètres d’autonomie annoncée pour la version la plus endurante, et 536 kilomètres pour la version Plaid.

Comptez 10 000 euros de plus à configuration égale que la Model S, soit un prix de départ de 109 990 euros, et une version Plaid qui demandera 139 990 euros avant même de choisir la moindre option.