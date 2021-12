Laissez-vous charmer par l’escale gourmande du week-end

Le Perlimpinpin : pour toujours plus de magie culinaire

Tartares sur mesure au 121 rue de Rome (75017 Paris), on valide x1000 ! Et avec le Perlimpinpin, ce n’est pas tout, la liste s’allonge encore : bar à huîtres, frites cuites dans la graisse de canard, …

Laissez-vous guider dans un univers culinaire magique, qui saura vous transporter. Le style du restaurant contribue à ce voyage en étant à la fois moderne et intemporel. Un classique pour se retrouver entre collègues ou amis.

Vous êtes officiellement invités à venir redécouvrir le concept du Tartare à travers des associations de saveurs, la puissance des goûts et la délicatesse qui caractérisent leurs créations. Goûtez, et vous ne pourrez plus vous en passer ! C’est une cuisine où règne convivialité, plaisir et originalité à travers des produits frais et sélectionnés avec soin.

N’hésitez plus une seconde à réserver pour votre moitié, ou un groupe d’amis, avec le Perlimpinpin, la solution vous est largement facilitée en ligne…

