Tesla Model S Plaid: Pourquoi il ne faut pas l’acheter!

La Tesla Model S Plaid est dotée d’une multitude de qualités attractives. Une accélération puissante, une technologie de pointe, beaucoup d’espace dans l’habitacle et un design sportif. Avec un prix de départ de 138 990€, ce qui est incontestablement élevé, beaucoup de gens soutiennent que la Plaid offre toujours un incroyable rapport qualité-prix, étant donné qu’elle peut surpasser les Supercars.

Néanmoins, comme l’a constaté le collectionneur américain responsable de Vehicle Virgins, Parker Nirenstein, l’automobile n’est pas tout à fait sans défaut.

Avant de parler des défauts de la Model S Plaid, Parker a fait remarquer qu’elle était de loin la meilleure Tesla jamais fabriquée et sans doute la meilleure voiture de tous les jours que l’on puisse acheter. Il a ensuite évoqué ses problèmes avec le véhicule. C’est un véhicule fantastique parce qu’il est rapide, pratique et bourré de technologie. D’un autre côté, rien n’est parfait, et Plaid a un certain nombre de problèmes désagréables qui doivent être résolus.

La Tesla Model S Plaid aperçue pour la première fois en Europe

D’après plusieurs sources, la Tesla Model S Plaid est bien arrivée en Europe pour être livrés aux clients.

Au delà des photos partagées par la communauté Tesla, les clients ont reçu une communication officielle:

« Merci d’avoir commandé la Model S et de nous rejoindre dans notre mission de créer un avenir plus durable », écrit Tesla. « Spécifiez vos préférences d’expédition pour nous aider à prioriser la disponibilité ». Les propriétaires peuvent ensuite choisir de prendre livraison dans les prochains jours, ou d’attendre jusqu’en 2023.

En effet, à l’approche des fêtes de fin d’année, la marque préfère laisser le choix aux clients en ce qui concerne la date de livraison.

Les points qui doivent retenir votre attention

Volant Yoke

Le premier sujet abordé par Parker est le volant Yoke. Même s’il est simple à utiliser et offre une bonne conduite sur l’autoroute, se garer et naviguer dans des zones confinées peut être un véritable défi avec ce volant.

Lorsque vous placez votre main sur le volant, comme vous le feriez normalement, vous pouvez constater qu’il n’y a rien à la place. Cela peut vous faire manquer complètement le volant. De plus, si vous avez un angle de braquage serré, il vous sera difficile de déplacer le volant.

Parker l’a décrit comme étant étrange, et il n’est pas le premier à faire ce type de critique ; d’autres critiques ont également exprimé des sentiments similaires.

La position du Klaxon

En plus de cela, le positionnement du klaxon n’est vraiment pas pratique. Il n’est pas situé au milieu du volant mais plutôt sous la forme d’un petit bouton en haut à droite de l’étrier. Le milieu du volant est réservé au changement de vitesse. Lors d’un virage serré, vous risquez fréquemment de le heurter accidentellement.

L’Autonomie

L’autonomie de la Plaid est un autre problème auquel Parker a dû faire face. Bien que Tesla se vante que ses voitures peuvent parcourir entre 650 et 750 km (en fonction des roues choisies), le conducteur a indiqué qu’il parcourait en moyenne 250 à 300 km par charge.

Même s’il a affirmé qu’il conduisait toujours la voiture en mode Plaid, il avait l’impression que son autonomie réelle n’était pas si impressionnante.

Commandes de conduite

Dans le même ordre d’idées, il a découvert que les nombreuses commandes de conduite étaient difficiles à utiliser. Il est impossible de bien visualiser le menu pour examiner les différents modes de conduite lorsque le volant est dans sa position par défaut.

Il est d’avis qu’il serait merveilleux d’avoir un levier séparé qui pourrait immédiatement faire passer la voiture en mode Plaid. En outre, l’activation du contrôle de lancement est un processus lourd car il faut d’abord activer le mode piste de dragster, ce qui peut prendre de deux à dix minutes, puis activer la position guépard.

Trop de similitude avec la Tesla Model S?

Enfin, Parker déteste le fait que la Model S Plaid ait une apparence si comparable à celle de toutes les autres Model S.

Il estime que la Model S n’a pas été modifiée de manière significative par le facelift. Il considère que le modèle Plaid ne se distingue pas suffisamment de la Model S Long Range qui est sur le point d’être lancée.

La Tesla Model S Plaid en bref

La Tesla Model S Plaid est la plus puissante des Tesla

C’est actuellement la seule Tesla Model S disponible à l’achat en France

Originalité totale: Volant yoke

Autonomie: 600km WLTP

Puissance: 1020 ch

Conduite autonome

Livraisons prévues au premier trimestre 2023

Ce véhicule électrique est chère mais relativement aux performances, c’est une affaire! Pour le volant original, il vous sera possible de le changer grâce aux nombreux accessoires disponibles en après-vente.

De plus, de nombreux préparateurs se sont attaqués à ce modèle compte tenu de son tarif. Vous pourrez assurément avoir la puissance avec le style qui vous intéresse.

L’autonomie et la recharge

La Tesla Model s Plaid dispose d’un bloc batterie de 99 kWh. Nous conseillerons donc l’installation d’une borne de recharge 11 kW installée par un professionnel certifié. Il saura intégrer cette borne dans votre garage afin de pouvoir toujours voyager ou montrer la puissance du mode Plaid à vos amis. Vous retrouverez 100% de votre autonomie en 8h grâce à cette puissance de borne. Suffisant, n’est-ce pas?

L’option prise renforcée ne nous semble pas pertinente pour un véhicule de cette catégorie.

Galerie photo Tesla Model S Plaid