La Ford Mustang Mach-E éclipse-t-elle déjà la Tesla Model Y ?

Si la gamme Tesla va s’agrandir cette année avec la très attendue Model Y, Ford a déjà esquissé sa riposte. La marque mise beaucoup sur le tout premier SUV 100% électrique de la famille Mustang : le Mach-E. Ce modèle, doté de solides arguments (maniabilité, confort de conduite, tarif, freinage et autonomie supérieurs), semble se poser en challenger crédible.

Mais il y a un “mais”…

Le design : pas là pour plaisanter

Casser les codes de la voiture normale : tel est l’angle d’attaque de Tesla pour susciter la curiosité. Sans surprise, avec son design évoquant la Model 3, le SUV Model Y capitalise sur une recette qui marche.

Ford Mustang Mach-E

Pas question pour autant chez Ford de faire du copier-coller avec ce Mach-E. Le premier objectif était pour le design extérieur de faire penser à la légendaire Mustang : le long capot nervuré, les ailes arrière les feux habillant la poupe sont d’indéniables clin d’œil.

Pour se démarquer, le Mach E peut aussi compter sur ses poignées de portes… absentes. Il faut en effet appuyer sur un bouton pour entrouvrir les portières, ce qui est assez spectaculaire.

Enfin, au chapitre des mensurations, notez que ce Mach-E est plus raisonnable que le Model Y qui est à la fois plus long (+7 cm soit 4,78 m), plus large (+4 cm soit 1,92 m) mais pas plus haut (1,63 m).

Conduite : la Tesla Model Y garde l’avantage

Tesla Model Y

Les sensations d’un grand huit à l’accélération, voici ce qui a fait craquer de nombreux clients pour Tesla. Avec ses deux moteurs électriques (à induction à l’avant et synchrone à l’arrière), le Model Y impressionne avec une poussée très vive et immédiate (3,7 s annoncés de 0 à 100 km/h) et des relances qui le sont autant.

Sur ce point, le Mach E est « largué ». Galopant déjà avec entrain (0 à 100 km/h en 5,1 s), le SUV électrique de Ford pourra réellement donner le change au Model Y en fin d’année 2021, date à laquelle est attendue la version GT promettant 487 ch et un 0 à 100 km/h équivalent.

A noter : le Mach-E GT Performance tend à perdre de la puissance pendant les courses d’accélération et les essais sur piste. Il s’avère ainsi que le VE performant ne peut libérer la puissance maximale que pendant cinq secondes à la fois afin de préserver la durée de vie de la batterie. Inutile de dire que c’est frustrant !

On espère que Ford trouvera un moyen de corriger cette limite ennuyeuse avec la prochaine mise à jour.

Autonomie : avantage théorique pour Ford ?

Un rayon d’action confortable et un réseau de chargeurs rapides maison. Voici comment Tesla est parvenu à convaincre de nombreux conducteurs de passer à l’électrique. Mais, petit à petit, les autres constructeurs, notamment ceux faisant partie du consortium Ionity, comme Ford, ont préparé la riposte.

Pouvant lui aussi faire le plein rapidement (puissance de charge maximale de 150 kW admise contre 250 -en pic- annoncé chez Tesla), le Mach-E peut aussi compter sur sa double offre batterie. A côté de la petite capacité (déjà 68 kWh utilisables), le SUV Mustang peut disposer d’une des plus grosses batteries du marché (99 kWh annoncés pour 88 utilisables).

Sur le papier, cette « pile » plus grosse permet au Mach E de revendiquer une autonomie supérieure. Mais au sujet de l’autonomie ou de la consommation des voitures (électrique ou pas), il y a les chiffres annoncés par les constructeurs et la réalité. N’est-ce pas ?

Ford Mustang Mach-E : l’atout prix

Tout récemment, Tesla a relevé les tarifs de son Model Y, avec un ticket d’entrée fixé à 63 000 € pour la version Grande Autonomie et 70 000 € pour notre modèle Performance d’essai.

Décliné dans une gamme large avec le choix entre propulsion et quatre roues motrices et, on l’a vu, deux tailles de batteries, le Mach E frappe fort côté tarif.

Disponible à partir de 48 990 € (269 ch), le Mustang Mach-E est même éligible au bonus CO2 de 3000 € (versé pour les véhicules électriques facturés entre 45 000 et 60 000 €).

Reste maintenant à savoir si, pour la clientèle visée et dont le pouvoir d’achat automobile est conséquent (autrement dit, le prix n’est pas forcément un problème), cet argument fera mouche. Ainsi, Ford tente un gros coup qui pourrait bien détourner quelques clients de chez Tesla.

A noter cependant que la Tesla Model Y est l’une des meilleures voitures électriques polyvalentes que l’on puisse acheter en ce moment. Notamment celles qui sortiront de la Gigafactory de Berlin, en bénéficiant d’avancées technologiques importantes.

Ainsi, en version Performance, elle devancera presque toutes les autres voitures qu’elle rencontrera sur la route…

Source : Ford Mach-E GT Performance Almost Beats Tesla Model Y Performance (insideevs.com)