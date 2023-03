Découvrez les meilleurs magasins de vélo électrique à Paris pour une expérience de cyclisme écologique et pratique. Notre guide complet répertorie les boutiques de vélo électrique à Paris les plus populaires, avec des informations détaillées sur les marques de vélos électriques vendues, les services de réparation et d’entretien, les horaires d’ouverture et les avis des clients. Si vous cherchez à acheter un vélo électrique à Paris, notre guide vous aidera à trouver la boutique idéale pour répondre à vos besoins.

Comme l’a souligné l’expert en transition écologique Jean-Marc Jancovici dans un article publié sur RTL, le vélo électrique est un engin qui pourrait contribuer de manière significative à la transition écologique en cours, en encourageant la sobriété dans les déplacements. Étant donné que les deux tiers des kilomètres que nous parcourons en voiture en France correspondent à des déplacements quotidiens tels que se rendre au travail, chercher les enfants à l’école, faire des courses ou aller à la salle de sport, le vélo électrique offre une alternative pratique et écologique pour ces types de déplacements.

Par conséquent, il est crucial de bien choisir sa boutique de vélo électrique à Paris pour s’assurer d’obtenir un véhicule électrique de qualité et adapté à ses besoins. Notre guide des meilleurs magasins de vélo électrique à Paris offre une sélection complète de boutiques de qualité, ainsi que des informations détaillées pour aider les acheteurs potentiels à faire un choix éclairé.

Voici les points à vérifier pour bien choisir votre boutique de vélo électrique à Paris:

La sélection de vélos électriques : Assurez-vous que la boutique propose une sélection de vélos électriques de qualité et de différentes marques pour répondre à vos besoins et à votre budget. Une bonne boutique de vélo électrique à Paris doit offrir une variété de modèles adaptés à différents types d’utilisation et de terrains. Les services de réparation et d’entretien : Assurez-vous que la boutique offre des services de réparation et d’entretien pour les vélos électriques. Les vélos électriques ont des composants spécifiques qui nécessitent un entretien régulier et des réparations spécialisées. Une bonne boutique de vélo électrique à Paris doit avoir des mécaniciens qualifiés et équipés pour réparer et entretenir les vélos électriques. Le personnel : Le personnel de la boutique de vélo électrique doit être compétent et à l’écoute de vos besoins. Ils doivent être en mesure de répondre à toutes vos questions et de vous aider à trouver le vélo électrique qui convient le mieux à vos besoins. L’expérience client : La qualité de l’expérience client est également un critère important. Une bonne boutique de vélo électrique à Paris doit offrir un service client de qualité, avec des conseils et une assistance pour vous aider à choisir le bon vélo électrique pour vos besoins, ainsi que des garanties et une politique de retour claire. Les avis des clients : N’hésitez pas à consulter les avis des clients pour évaluer la qualité de la boutique de vélo électrique. Les témoignages d’autres clients peuvent vous donner une idée de la qualité du service, de la sélection de vélos électriques et de l’expérience globale que vous pouvez attendre de la boutique.

Les meilleurs boutiques de vélo électrique à Paris

OVELO spécialiste Vélo Électrique Paris sud

Le plus grand magasin de vélo électrique de France, Ovelo, a ouvert ses portes dans le sud de Paris, à Villejust. Ce nouvel espace de plus de 1800 m² propose un large choix de vélos électriques de marques prestigieuses, ainsi que des accessoires et équipements. Pour une expérience d’achat inoubliable, le magasin dispose d’une piste d’essai semi-couverte, où vous pourrez tester les vélos avant de faire votre choix. De plus, situé à seulement 20 minutes au sud de Paris, Ovelo est facilement accessible pour tous les amateurs de vélo électrique.

Note Google : 3,8 (292 avis)

3,8 (292 avis) Adresse : 10 Rue Jean-Baptiste Colbert, 91160 Villejust

10 Rue Jean-Baptiste Colbert, 91160 Villejust Téléphone : 09 72 56 62 78

Cycles Cavale

Cycles Cavale est une marque de vélos créée par des passionnés, animés par le désir de perpétuer l’héritage du cyclisme français. Pour honorer cet héritage, nous travaillons avec des partenaires locaux, sélectionnons soigneusement les composants et concevons nos vélos avec les Cycles Alex Singer. Nous sommes convaincus que ces choix simples mais essentiels nous permettent de créer des vélos de qualité, durables et élégants.

La conception de vélos véritablement français, authentiques et non superficiels, est une évidence pour nous et représente un combat quotidien auquel nous sommes fiers de participer. Nous sommes motivés par notre passion pour le cyclisme et notre engagement envers l’excellence et la durabilité.

Note Google : 5,0 (16 avis)

5,0 (16 avis) Adresse : 24 Rue Martissot, 92110 Clichy

24 Rue Martissot, 92110 Clichy Téléphone : N/A

ECOX Rivoli | Magasin de Vélo Électrique

Si vous cherchez un moyen pratique et écologique de vous déplacer dans Paris, Ecox – Paris Rivoli a tout ce qu’il vous faut. Ce magasin du 4ème arrondissement offre un large choix de vélos électriques pour tous les besoins, que ce soit des vélos électriques urbains, des cargos électriques ou des vélos électriques pliables et bien d’autres encore. Si vous avez besoin de faire réparer votre vélo, n’hésitez pas à prendre rendez-vous dans notre atelier.

Une équipe de professionnels se fera un plaisir de vous conseiller sur le choix de votre vélo électrique et vous pourrez même l’essayer en magasin avant de faire votre choix. Situé entre la Tour Saint-Jacques et la Place des Vosges, Ecox – Paris Rivoli est facilement accessible.

En plus de la vente de vélos électriques, notre magasin propose également des services de réparation pour tous les types de vélos, qu’ils soient électriques ou non.

Note Google : 4,2 (120 avis)

4,2 (120 avis) Adresse : 23 Rue de Rivoli, 75004 Paris

23 Rue de Rivoli, 75004 Paris Téléphone : 01 42 71 56 39

Velo Electrique France

VELO ELECTRIQUE FRANCE est une entreprise qui se concentre sur la vente de vélos électriques de marques françaises et européennes, en soutenant également les nouvelles entreprises françaises et en encourageant l’innovation. Cette boutique a élaboré un cahier des charges strict pour sélectionner des vélos électriques qui répondent à des critères de qualité et d’exigence.

Ils proposent une large gamme de vélos électriques, y compris des vélos de ville, des vélos pliants, des vélos cargos et des VTT électriques. Nos vélos sont testés pour garantir un niveau de qualité et de fiabilité élevé.

Ils proposent également des conseils d’experts à leurs clients, ainsi qu’un accompagnement pour les entreprises qui cherchent à mettre en place des solutions de mobilité, y compris une offre de LLD.

Note Google : 4,5 (132 avis)

4,5 (132 avis) Adresse : 33 Avenue Secrétan, 75019 Paris

33 Avenue Secrétan, 75019 Paris Téléphone : 01 48 43 51 31

ECOX Paris 13 | Magasin de Vélo Électrique

Située à proximité de la Place d’Italie, de la Butte-aux-Cailles et du Parc Montsouris, la boutique ECOX Paris 13 propose un large choix de vélos électriques, ainsi que des conseils personnalisés pour aider les clients à trouver le modèle qui convient le mieux à leurs besoins. La boutique offre également des services d’entretien et de réparation pour tous types de vélos.

Les horaires d’ouverture sont de 9h30 à 14h et de 15h à 19h du mardi au samedi, et la boutique est fermée le lundi et le dimanche. Pour plus d’informations, les clients peuvent contacter la boutique par téléphone ou par e-mail.

Note Google : 4,7 (45 avis)

4,7 (45 avis) Adresse : 117 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris

117 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Téléphone : 01 42 29 98 32

Veloactif – Magasin Vélos Électriques Paris Etienne Marcel

Vous cherchez un magasin de vélos électriques à Paris ? La boutique Veloacti Paris Centre est l’adresse idéale pour vous ! Elle est située en face de la sortie du métro Etienne Marcel, à quelques pas du Forum des Halles et de Châtelet, et propose un large choix de plus de 100 modèles de VAE et de cargos électriques prêts à rouler. Vous pourrez également trouver chez nous une gamme complète d’accessoires pour profiter pleinement de votre vélo à assistance électrique ou de votre cargo.

Les gérants de la boutique mettent à votre disposition un atelier de réparation et de maintenance ainsi qu’un service Click & Collect pour récupérer facilement votre vélo ou votre cargo commandé en ligne.

Si vous cherchez des vélos électriques compacts et pliants, ainsi que des cargos électriques compacts, nous avons créé un espace dédié pour répondre à vos demandes spécifiques.

Note Google : 4,4 (47 avis)

4,4 (47 avis) Adresse : 15 Rue de Turbigo, 75001 Paris

15 Rue de Turbigo, 75001 Paris Téléphone : 01 82 28 04 35

Cyclable Paris 12

Cyclable Paris 12 est un magasin de vélos situé sur le boulevard Diderot, à deux pas de la station de métro Nation. Que vous cherchiez à vous déplacer en ville seul ou en famille, ou que vous préfériez la mobilité douce, notre équipe de conseillers est là pour vous aider à réaliser tous vos projets vélo.

Cette boutique propose un large choix de vélos à assistance électrique, de vélos de ville, de vélos de voyage et de vélos cargo. Nous disposons également d’un atelier pour la réparation et l’entretien de votre vélo, ainsi qu’un service d’essai de vélos, de financement, d’assurance et de marquage. Venez découvrir les bonnes affaires vélo en magasin.

Note Google : 4,5 (265 avis)

4,5 (265 avis) Adresse : 120 Boulevard Diderot, 75012 Paris

120 Boulevard Diderot, 75012 Paris Téléphone : 09 72 45 78 01

Almet Electric – Magasin de Vélos Electriques, Trottinettes Electriques, Scooters Electriques

Almet Électrique vous invite à venir découvrir et essayer ses vélos et scooters à assistance électrique. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous guider dans votre choix.

La boutique souhaite rappeler que tous nos véhicules sont éligibles aux aides environnementales de l’État, pouvant couvrir jusqu’à la moitié du prix d’achat. Ne tardez plus à passer nous voir pour en profiter !

Note Google : 4,9 (12 avis)

4,9 (12 avis) Adresse : 301 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris

301 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris Téléphone : 01 55 25 50 91

Altermove Luxembourg Paris 5ème – Vélos électriques, cargos, entretien et réparation

Le magasin Altermove Paris Luxembourg est facilement accessible en mobilité douce grâce aux nombreuses pistes cyclables avoisinantes. Nous vous invitons à venir en vélo, trottinette ou skate pour découvrir cette boutique

Le magasin est également desservi par plusieurs arrêts de métro (Censier-Daubenton et Les Gobelins) ainsi que plusieurs arrêts de bus (Berthollet – Vauquelin et École Normale Superieure).

Si vous venez en voiture, le parking résidentiel Gay Lussac est situé à seulement 3 minutes à pied de notre magasin.