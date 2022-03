« La meilleure voiture »: bilan après un an en Tesla Model 3 LR

Le positif :

C’est rapide, et non, ça ne vieillit pas. Disposer de toute cette accélération à tout moment, instantanément, ne vieillit jamais. Et cela peut s’avérer incroyablement utile. De plus, c’est extrêmement satisfaisant de savoir que vous pouvez dépasser n’importe quelle Porsche Cayenne conduisant Karen ou n’importe quel conducteur de Pickup qui se croit maître de la route.

Je ne paye pas l’essence. Aux prix actuels, j’économise 100 à 150 € par mois sur le carburant de ma Giulia. Cela me coûte environ 5,63 € pour faire le plein à partir d’un réservoir vide à la maison. (Ce serait le cas si je n’avais pas l’énergie solaire aussi, donc c’est vraiment gratuit).

Pour ce qui est de l’entretien, je n’ai littéralement rien fait à la voiture, à part du liquide de lave-glace. Et évidemment, il n’y a pas de vidange d’huile. Cela m’a permis d’économiser de l’argent et du temps.

La technologie, je pense toujours que la technologie est géniale dans cette voiture. J’ai utilisé les applications à plusieurs reprises dans des situations où j’ai dû rester dans la voiture pendant de longues périodes de temps. (Une fois, je me suis enfermé à l’extérieur de ma maison et je ne m’en suis même pas soucié, j’ai juste attendu que ma copine rentre dans la voiture).

J’habite aussi dans une région froide, et le fait que le chauffage se déclenche à partir de l’application sans gaspiller de carburant est génial. Ma voiture est toujours bien chaude quand je pars au travail, et elle ne fait pas une tonne de bruit au ralenti.

Vous attirerez beaucoup l’attention, pour le meilleur ou pour le pire. Les gens vous poseront toujours des questions, les gens vous demanderont toujours de les conduire. Mais malheureusement, vous deviendrez « Le gars de Tesla », où tout le monde vous confrontera à chaque fois que quelque chose en rapport avec Tesla se produit dans l’actualité, comme si vous étiez le porte-parole de la marque.

Mixte :

La recharge.

Le réseau est génial, et je ne pense pas que vous puissiez faire des voyages en voiture avec d’autres véhicules électriques comme vous pouvez le faire avec une Tesla. Mon plus long voyage a compté environ 400 miles dans chaque sens. Je n’ai eu aucun problème à trouver des superchargeurs.

Cependant … Ce n’est vraiment pas beaucoup moins cher qu’une voiture économe en carburant. Les superchargeurs ne sont pas si bon marché. Il m’a coûté environ 65 $ pour l’ensemble des 750-800 miles. Je pense qu’un 4-cylindres moderne pourrait facilement atteindre ce prix et faire le trajet en moins de temps.

Qualité de construction.

Honnêtement, elle n’est pas à moitié aussi mauvaise que ce que l’internet souhaite, désolé les gars. Mais ce n’est certainement pas extraordinaire. Heureusement qu’il n’y a pas beaucoup de pièces mobiles et de boutons, vous n’entendez pas beaucoup de cliquetis dans l’habitacle.

Mais vous pouvez dire que ce n’est pas exactement la voiture la plus sophistiquée, surtout pour le prix. Mes haut-parleurs ont un peu de bruit de vibration sur les chansons basses et très fortes, mais c’est aussi le cas de la Giulia avec le système audio Harman Kardon (*Haussement d’épaules*).

L’absence de boutons.

Honnêtement, je préfère encore avoir des boutons pour beaucoup de choses dans cette voiture. Il y a des fonctions vraiment simples qui sont rendues compliquées par l’absence de boutons physiques. Il s’agit surtout des commandes de climatisation et de choses comme les essuie-glaces. Cependant, on s’y habitue vraiment à la longue. J’aurais préféré des boutons, oui. Est-ce que ça m’intéresse maintenant ? Pas vraiment.

Le mauvais :

L’hiver.

Ces voitures ne sont pas vraiment prêtes pour l’hiver, à part le fait d’avoir des commandes de climatisation à partir d’une application. Les poignées de porte affleurantes gèlent souvent, ce qui rend l’ouverture difficile. Les fenêtres gèlent parfois en position fermée ou ouverte à cause de la fonction qui ouvre légèrement la fenêtre lorsque vous ouvrez la porte.

Mais le pire de tout, c’est que votre gamme va absolument chier au lit. Une baisse de 30-40% facilement. Les VE ne sont pas bons pour l’autonomie en hiver, du tout (ce n’est pas spécifique à Tesla). Ce qui m’amène à ma prochaine plainte.

L’autonomie.

Les estimations de l’EPA sont follement généreuses. Nous parlons d’une journée à 70°F (21°C), en conduisant en ville. Sur l’autoroute, vous allez perdre beaucoup plus d’autonomie à partir de 65 degrés (18°C). Ouais, c’est l’inverse des voitures à moteur à combustion interne.

Vous devrez donc recharger assez souvent pendant les voyages. J’ai cessé de souffrir de l’angoisse de l’autonomie au bout d’un mois, j’ai appris les limites du véhicule, et oui, il y en a pas mal.

En vrac

Il manque des fonctionnalités extrêmement basiques, surtout pour cette gamme de prix. Les deux qui me viennent vraiment à l’esprit sont un moniteur d’angle mort et un « HUD » (Système d’Affichage Tête Haute). Je pense que la voiture a vraiment besoin de ces deux éléments puisqu’elle n’a pas de tableau de bord, ils vous aideront à garder les yeux sur l’écran plus souvent, que vous devez regarder pour obtenir ces informations.

De plus, je ne vois pas vraiment l’intérêt pour Tesla d’avoir Apple Car Play et Android Auto. Je préfère utiliser mes propres applications de navigation, même si celle de Tesla est probablement la meilleure intégrée sur la route.

Verdict : Cela peut surprendre certains, et pas du tout d’autres, mais…..

Malgré mes plaintes, je pense sincèrement que c’est la meilleure voiture que j’ai jamais eue. Rien ne peut rivaliser avec le fait de ne pas avoir à aller à la pompe, et c’est une tranquillité d’esprit assez agréable de ne pas avoir à se soucier d’entretien majeur souvent. Chaque fois que vous vous trouvez derrière une voiture et que vous sentez une odeur de brûlé, vous n’avez jamais à vous dire « J’espère que ce n’est pas moi ». (Je surprends des gens qui font ça tout le temps lol).

De plus, mon Dieu, c’est tellement rapide, et ça ne vieillit pas. C’est comme des montagnes russes à chaque fois. Les vitesses ne me manquent pas, les retards ne me manquent pas, ni les changements de vitesse brutaux, ni les démarrages à froid de merde. Pour certains, c’est un manque de personnalité et de sensation, pour moi, c’est doux, incroyable et surtout constant.

Mais il y a une chose qui doit être dite. Je suis plus un fan des VE que je ne le suis spécifiquement de Tesla. Si une autre entreprise peut offrir des spécifications similaires, à un prix similaire, et rattraper leur infrastructure de recharge. ça ne me dérangerait pas de passer à quelque chose avec un intérieur plus complexe.

En plus, cette Taycan est vraiment sexy.

Source: Quora