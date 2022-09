Pourquoi est-il primordial de penser à la planète ?

Chaque jour, de nouveaux dangers environnementaux sont portés à notre attention. Les événements à consonance apocalyptique sont omniprésents dans l’actualité, qu’il s’agisse des horreurs du changement climatique, de la déforestation ou de la pollution. Il est possible de se sentir dépassé et de trouver difficile de déterminer ce que tout cela signifie exactement. Chaque aspect de l’existence est influencé d’une manière ou d’une autre par l’environnement, qui englobe l’ensemble du monde naturel, de l’océan aux forêts.

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles il est si important :

Nous en dépendons pour notre subsistance

L’environnement est vital pour la vie de milliards de personnes. Prenez, par exemple, les forêts du monde. De nombreuses personnes dans le monde dépendent des forêts pour des ressources essentielles telles que la nourriture, les abris et les médicaments. De nombreuses personnes se réfugient dans les bois en cas d’échec de leurs cultures.

L’agriculture est le moyen de subsistance d’environ 2 milliards de personnes, soit environ 27 % de la population mondiale totale. Les moyens de subsistance de trois autres milliards de personnes dépendent de l’océan.

Création d’emplois

La protection de l’environnement a le potentiel de créer des millions de nouveaux emplois et de contribuer à la réduction de la pauvreté. Selon une étude publiée par l’Organisation internationale du travail, la transition vers des économies plus respectueuses de l’environnement pourrait créer 24 millions d’emplois supplémentaires d’ici à 2030.

De nombreuses personnes craignent que la transition vers l’énergie verte et des pratiques plus durables n’entraîne une augmentation de la pauvreté ; cependant, si les emplois verts prennent la place des emplois traditionnels, cela aura l’effet inverse.

Renforcer la sécurité alimentaire

Le déclin de la biodiversité a de nombreux effets néfastes, dont l’un des plus importants est la diminution de la capacité à assurer un approvisionnement alimentaire adéquat. Les animaux et les plantes de la planète disparaissent à un rythme alarmant, ce qui rend les populations survivantes plus vulnérables aux maladies et aux prédateurs.

De nombreuses maladies proviennent de l’environnement

Les animaux sont la source d’environ soixante pour cent de toutes les infections humaines. Il est fort probable que le Covid-19 soit une zoonose ; cependant, nous ne savons pas de quel animal il provient.

D’autres maladies, comme la grippe aviaire et la peste porcine, susceptibles éventuellement de passer à l’être humain, ont, comme leur nom l’indique, une origine animale. Elles font des ravages dans les élevages toujours plus intensifs, qui concentrent une grande quantité d’animaux.

Les bactéries à l’origine de la peste bubonique, qui a anéanti un tiers de la population européenne, étaient transportées par des puces et disséminées par des rats. Maintenir une distance suffisante entre les hommes et les animaux est bénéfique pour la santé humaine.

Les arbres purifient l’air

La pollution atmosphérique est un problème important dans le monde entier. L’air que neuf personnes sur dix respirent est pollué, ce qui a des répercussions négatives sur leur santé et leur durée de vie. Les retards de développement, les problèmes de comportement et les maladies telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson sont quelques-uns des effets négatifs sur la santé. L’air pollué contribue à la mort de sept millions de personnes dans le monde chaque année.

Les arbres constituent un type de filtration très efficace. Ils le font tout en libérant de l’oxygène dans l’atmosphère et en absorbant ou fixant certains contaminants de l’air, comme le dioxyde d’azote, le monoxyde de carbone et le dioxyde de soufre.

Les environnements malsains tuent les enfants.

Chaque année, on compte encore de nombreux décès de nourrissons et d’enfants sont dus à des causes environnementales, en majorité dans les pays les plus défavorisés, mais également partout où la densité industrielle est, ou a été, importante, sans que des mesures d’assainissement ne soient prises.

L’un des problèmes est l’accès insuffisant à l’eau et à l’air propres ; à elles seules, les maladies transmises par l’eau tuent plus de 1,4 million d’enfants chaque année. Il est essentiel de fournir aux enfants un environnement sain et des droits fondamentaux, tels que l’accès à l’air pur et à l’eau, afin de leur sauver la vie.