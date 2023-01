Qui est Esther Crawford, la nouvelle figure montante chez Twitter ?

Source : Twitter, evanstnlyjones

Twitter, le réseau social à l’oiseau, a été acheté par Elon Musk pour 44 milliards de dollars en novembre dernier. Depuis, l’entreprise a connu de nombreux changements, mais un nom en particulier a retenu l’attention : Esther Crawford. Cette femme de 39 ans est devenue l’une des figures les plus influentes de l’entreprise, malgré les critiques et les louanges qui l’entourent.

Qui est réellement Esther Crawford et quel rôle joue-t-elle dans la direction de Twitter sous la direction d’Elon Musk?

Son rôle dans l’entreprise

Esther Crawford est le directeur de la gestion de produit (Director of Product Management) chez Twitter. Selon les actuels et anciens employés, elle est devenue l’une des figures les plus influentes de l’entreprise après que Musk ait licencié plus de la moitié des employés de l’entreprise, y compris la plupart de ses dirigeants. Elle a réussi à devenir une figure de proue en incarnant la vision « dure » que Musk souhaite instaurer dans ses autres entreprises telles que Tesla et SpaceX, où l’attente est de travailler de longues heures « à haute intensité ».

Crawford a également été choisie pour diriger les nouvelles initiatives de Twitter, telles que le service d’abonnement Twitter Blue et les projets en cours pour permettre les paiements sur le site.

Source : Twitter

Elle est également devenue l’une des rares femmes à être considérée comme l’un des lieutenants les plus proches de Musk, comme en témoignent ses publications en ligne régulières sur le nouveau Twitter et ses citations sur l’amélioration personnelle ou la gestion.

Le buzz de Crawford ?

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022

Source : Twitter

Quelques jours après la finalisation de l’achat par Elon Musk, Esther Crawford a partagé une photo d’elle-même dormant sur le sol de l’entreprise. Elle a ajouté une légende à cette publication virale, datant du 2 novembre, expliquant que « Quand votre équipe travaille 24h/24 pour respecter les délais, il arrive que vous dormiez où vous travaillez« .

Cette publication a suscité des réactions mitigées : certains ont vu en elle une leader charismatique, capable de transformer l’entreprise en difficulté, tandis que d’autres l’ont vue comme une opportuniste et une flatteuse.

Sa relation avec Elon Musk

Lorsque Musk est arrivé pour la première fois au siège de Twitter à San Francisco, juste avant la finalisation de l’achat, Crawford s’est présentée à lui. Elle a réussi à obtenir un rendez-vous en tête-à-tête pour discuter de ses idées sur les paiements et l’optimisation de la plateforme pour les créateurs de contenu.

Pour Elon Musk, en tant que l’un des plus grands créateurs sur Twitter avec 127,2 millions de followers, ses idées ont été bien accueillies. Cependant, d‘autres employés ont été irrités par son approche directe envers Musk, sans passer par les canaux hiérarchiques appropriés, et elle a été réprimandée par un dirigeant senior pour cela, selon des sources internes des opérations de l’entreprise.

Sous la propriété de Musk, qui cherche à diversifier les revenus de Twitter, Crawford est devenue l’un des rares employés de l’ancien Twitter à avoir réussi à s’adapter aux exigences du nouveau patron. Elle est devenue un peu comme une interprète entre Elon et l’équipe produit. Néanmoins, cette ascension rapide a également suscité des critiques, certains la décrivant comme une opportuniste et une flatteuse.

En bref

Esther Crawford est devenue l’une des figures les plus influentes du Twitter d’Elon Musk. Elle a réussi à grimper les échelons en incarnant la vision « dure » de Musk pour l’entreprise et en dirigeant les nouvelles initiatives de Twitter. Bien qu’elle ait des détracteurs qui la décrivent comme une opportuniste, d’autres la considèrent comme une leader capable de transformer cette firme en difficulté tout en jouant le rôle d’intermédiaire entre Musk et le reste de l’entreprise.

Chez Tesla-Mag, nous pensons qu’il serait intéressant de voir comment son rôle chez Twitter, voire auprès du reste des entreprises d’Elon Musk, évoluera dans les prochains mois et années.

