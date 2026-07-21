Eurodia lève 18 millions d’euros pour accélérer sa croissance dans la transition énergétique : interview exclusive de Mathieu Bailly

Eurodia Industrie, spécialiste mondial des procédés industriels d’extraction et de purification des liquides, vient de boucler une levée de fonds de 18 millions d’euros. Starquest Capital et Yotta Capital Partners entrent au capital du groupe en position minoritaire, pour accompagner ce que l’entreprise décrit comme un véritable changement d’échelle. Nous avons pu nous entretenir avec Mathieu Bailly, président d’Eurodia Industrie, pour revenir sur les enjeux de cette opération.

Une entreprise au cœur de la décarbonation industrielle

Fondée en 1988 près d’Aix-en-Provence, Eurodia Industrie conçoit et industrialise des procédés sur mesure pour extraire, séparer, purifier, concentrer et valoriser les composants présents dans des liquides complexes. L’entreprise s’appuie sur un large éventail de technologies — électrodialyse (y compris bipolaire), chromatographie, adsorption (notamment les procédés d’Extraction Directe du Lithium, ou DLE), résines échangeuses d’ions et filtration membranaire.

Ses solutions adressent des marchés stratégiques pour la transition énergétique : l’extraction directe du lithium, le raffinage et le recyclage du lithium, la décarbonation de procédés chimiques historiquement dépendants des énergies fossiles, la valorisation de co-produits minéraux, la réduction des consommations d’eau, d’énergie et de réactifs chimiques, ainsi que le développement de technologies de capture du CO₂ et de procédés pour la chimie biosourcée.

La dynamique de croissance est spectaculaire : le chiffre d’affaires du groupe est passé d’environ 34 millions d’euros en 2023 à 80 millions d’euros en 2025. Avec plus de 450 installations industrielles déployées dans plus de cinquante pays et 80 % de son chiffre d’affaires réalisé à l’international, Eurodia change aujourd’hui de dimension.

Interview : Mathieu Bailly, président d’Eurodia Industrie

Tesla Mag : Pouvez-vous nous expliquer la logique derrière cette levée de fonds de 18 millions d’euros ?

Mathieu Bailly : L’idée principale, c’est de soutenir la croissance d’Eurodia. Nos projets se multiplient, et la taille de nos contrats devient de plus en plus importante par rapport à la taille de l’entreprise. Nous avons besoin de sécuriser ces contrats, d’avoir davantage de garanties bancaires, et donc de renforcer nos fonds propres. C’est aussi un moyen de continuer à investir dans notre R&D et à faire grandir nos équipes.

Tesla Mag : Quel rôle a joué le soutien de l’État et des acteurs publics dans votre développement ?

Mathieu Bailly : Aujourd’hui, nous bénéficions du soutien de l’État. Eurodia illustre bien ce que peut être une ETI [entreprise de taille intermédiaire, NDLR] française accompagnée dans sa croissance. Lorsque nous avons signé de très gros contrats, nous avons eu un soutien important de Bpifrance, avec notamment une ligne de préfinancement. Cet appui nous a aussi apporté une crédibilité supplémentaire auprès d’acteurs internationaux de premier plan comme Rio Tinto.

Tesla Mag : Vous réalisez 80 % de votre chiffre d’affaires à l’international. Comment se positionne la France dans cette équation, notamment sur le plan réglementaire ?

Mathieu Bailly : Effectivement, nous réalisons 80 % de notre chiffre d’affaires à l’international, contre environ 20 % en France. Nous sommes présents en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe. Sur le plan réglementaire, nous n’avons jamais rencontré de frein particulier : les cadres réglementaires dans lesquels nous opérons sont plutôt favorables à notre développement.

Tesla Mag : Le contexte géopolitique actuel influence-t-il vos perspectives d’investissement et de croissance ?

Mathieu Bailly : Le contexte géopolitique global a plutôt tendance à freiner les investissements, car la confiance des investisseurs repose sur la perception de l’avenir — et cette perception n’est pas toujours favorable à une vague d’investissements massifs comme celle qu’exige la transition énergétique. En revanche, la très forte concurrence chinoise, notamment dans le domaine du lithium, nous ouvre aussi des opportunités. Je suis par ailleurs ambassadeur French Fab pour la région de la baie de San Francisco, et je constate qu’il existe un vrai courant favorable à une technologie française dans ce contexte géopolitique : plusieurs territoires considèrent qu’une relation client-fournisseur avec la France présente des garanties particulières.

Tesla Mag : Quel message souhaitez-vous adresser à l’écosystème avec l’arrivée de Starquest Capital et Yotta Capital Partners au capital du groupe ?

Mathieu Bailly : Nous sommes très fiers et très heureux d’avoir réalisé cette levée de fonds. Elle vient confirmer que nous ne nous trompons pas sur la trajectoire de la transition énergétique : c’est une étape supplémentaire dans l’histoire d’Eurodia, et nous sommes ravis d’accueillir Starquest Capital et Yotta Capital Partners à nos côtés pour accompagner cette nouvelle phase de croissance.

Deux investisseurs engagés pour la transition écologique

L’opération réunit deux investisseurs français spécialisés dans la transformation environnementale de l’économie, intervenant tous deux via des fonds classés Article 9 au sens du règlement européen SFDR — c’est-à-dire des fonds ayant un objectif d’investissement durable explicite, avec des impacts environnementaux et sociaux mesurés dans la durée.

Starquest Capital, société d’investissement à impact qui gère plus de 700 millions d’euros, intervient via son fonds Starquest Protect. Sa directrice d’investissement, Mathilde Andrier, souligne qu’Eurodia a démontré la pertinence de ses solutions à haute valeur ajoutée pour la décarbonation industrielle, avec des projets d’envergure comme le déploiement du DLE dans le salar del Rincón aux côtés de Rio Tinto — un exemple, selon elle, du rôle que peut jouer une technologie française dans l’accès aux matériaux critiques de la transition énergétique.

Yotta Capital Partners, société de gestion agréée par l’AMF qui gère plus de 400 millions d’euros, accompagne Eurodia via sa stratégie Yotta Growth Industry, dédiée aux scale-up industrielles. Son Managing Partner, Vincent Deltrieu, met en avant la trajectoire de croissance remarquable du groupe sur des marchés en forte accélération, portée par des solutions qui contribuent directement à la décarbonation et à la transformation de l’industrie.

Ce qu’il faut retenir

Cette levée de 18 millions d’euros marque une étape structurante pour Eurodia Industrie, dans un contexte où le financement des projets industriels liés à la transition énergétique reste, selon Mathieu Bailly lui-même, particulièrement sélectif. Elle doit permettre au groupe de sécuriser ses garanties bancaires face à des contrats toujours plus importants, de continuer à investir en R&D, et de poursuivre son développement à l’international — sur des marchés comme le lithium, où la concurrence chinoise redistribue les cartes et où une technologie française peut, selon le dirigeant, faire valoir des atouts spécifiques.