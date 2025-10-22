Nouvelle Gamme 2025 des Tesla Model S et Model X en Europe

La marque automobile de pointe Tesla a récemment révélé sa nouvelle gamme 2025 pour ses modèles iconiques, Model S et Model X, disponibles en Europe. Cette mise à jour est très attendue parmi les passionnés et experts de l’automobile, et promet des avancées notables tant en termes de performance que de personnalisation.

Les Options et Tarifications des Model S et X

Pour la Tesla Model S, la version AWD débute à 109 990 €, tandis que la prestigieuse version Plaid s’affiche à partir de 119 990 €. Ces prix peuvent sensiblement augmenter selon les options choisies. Par exemple, les jantes Arachnid de 21 pouces nécessitent un supplément de 4 900 €, alors que l’intérieur blanc ou crème ajoute 2 400 € au prix de base.

Pour les enthousiastes du high-tech, le volant Yoke, disponible uniquement sur la version Plaid, est proposé pour 1 000 € supplémentaires. Il est à noter que toutes les couleurs sont disponibles sauf le Frost Blue Metallic.

Les Avantages et les Nouveaux Designs du Model X

Concernant la Model X, la version AWD est tarifée à partir de 114 990 €, et la version Plaid commence à 124 990 €. Parmi les options, les jantes Machina de 22 pouces coûtent un supplément de 5 900 €. Comme pour la Model S, un intérieur dans des tons blancs ou crème est accessible pour 2 400 € de plus.

Pour ceux cherchant un espace familial optimal, des configurations de sièges 6 places et 7 places sont aussi disponibles sur le modèle AWD. La configuration 6 places est à 7 700 €, tandis que la configuration 7 places s’élève à 4 200 € supplémentaires, offrant ainsi une flexibilité et une commodité accrues pour les voyages de groupe.

Un Investissement Futuriste et Personnalisable

Choisir une Tesla en 2025 signifie opter pour une mobilité durable et innovante, avec des véhicules qui fusionnent technologie de pointe et options adaptatives. Les caractéristiques personnalisables disponibles dans ces modèles permettent aux conducteurs de créer un véhicule qui s’adapte parfaitement à leurs besoins et à leur style de vie.

En conclusion, la gamme 2025 des Model S et Model X de Tesla n’est pas seulement une simple mise à jour; elle incarne un engagement envers la durabilité et l’innovation, caractéristiques qui ont fait la renommée de Tesla dans le monde entier. Avec ces options variées, chaque configuration véhicule un équilibre parfait entre luxe, performance et efficacité énergétique.