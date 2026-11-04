Fastned affiche son prix au kilowattheure avant même que le câble soit branché. Le gouvernement veut généraliser cette transparence à toutes les bornes. Sarah Wodehouse, directrice France de l’opérateur néerlandais, a répondu par écrit aux questions de Tesla Mag : ses tarifs, ses projets d’ouvertures et ce qui attire les conducteurs de Tesla dans ses stations jaunes quand ils quittent le réseau des Superchargeurs.

Sarah Wodehouse, directrice France de Fastned. Photo : Fastned.

Cet entretien complète notre enquête sur les prix de la recharge rapide, publiée le 3 novembre, dans laquelle Fastned indique ne pas avoir modifié ses tarifs français depuis le 1er septembre. Pour comparer les réseaux, voyez aussi notre comparateur du coût de recharge.

Fastned facture l’électricité réellement consommée, au kilowattheure, comme une station-service facture le carburant au litre. Le prix ne dépend donc ni de la marque du véhicule ni de sa capacité de recharge. Cela rend la tarification plus simple, plus lisible et plus équitable pour les conducteurs.

Le prix est visible avant le branchement sur l’écran de la borne, sur les totems situés à l’entrée des stations autoroutières, dans l’application Fastned et sur notre site internet. Il faut toutefois préciser que le prix final peut varier si le conducteur utilise un abonnement ou une carte de MSP avec un badge d’un opérateur tiers.

Quels sont aujourd’hui vos tarifs en France, sans abonnement et avec Fastned Gold ?

Notre tarif standard en France est de 0,61 € TTC par kWh. Dans les grandes lignes et afin de mieux se projeter : pour 100 km rechargés, vous payez aux alentours de 10 €.

Avec l’abonnement Fastned Gold, le tarif est de 0,43 € TTC par kWh, soit une réduction de 30 % par rapport au tarif standard. Les conducteurs peuvent également bénéficier d’une réduction de 10 % en utilisant directement l’application Fastned, sans abonnement Gold, à condition de ne pas payer avec un badge d’un opérateur tiers. Le tarif affiché par Fastned peut donc être différent du montant finalement facturé par un fournisseur de badge ou de carte de recharge.

Combien de stations Fastned compte-t-il en France, et lesquelles ouvrent dans les prochains mois ?

Fastned exploite actuellement près de 70 stations en France. Nous poursuivons activement notre développement en France, avec pour ambition d’atteindre les 300 stations si le contexte nous le permet d’ici 2030. Plusieurs ouvertures sont prévues pour le quatrième trimestre 2026 que nous annoncerons au fur et à mesure.

Quelle part de vos clients roule en Tesla, et que trouvent-ils chez Fastned ?

Il est vrai que Tesla représente une majeure partie du parc automobile électrique français. La marque déploie également ses propres “Superchargeurs” qui lui permettent de capter une grande majorité de son public.

Cependant, notre modèle de station séduit : lors des 12 derniers mois, selon nos données internes, environ 9 % de nos sessions de recharge étaient des Tesla à l’échelle européenne. Ces chiffres mettent en exergue deux choses : la première est que notre modèle unique de stations de recharge ainsi que leurs bons emplacements permettent de capter des conducteurs de Tesla hors des Superchargeurs. La deuxième montre également le grand éventail des marques et modèles de véhicules électriques qui peuplent aujourd’hui nos routes et nous sommes réjouis chez Fastned de voir une telle diversité qui augmente.

Les conducteurs peuvent payer directement par carte bancaire sans utiliser l’application, grâce au terminal de paiement installé sur la borne. Les cartes bancaires et portefeuilles mobiles compatibles, comme Apple Pay, sont acceptés. Une pré-autorisation temporaire peut être effectuée avant le début de la recharge.

Ils peuvent également utiliser l’application Fastned, avec une carte bancaire, un compte bancaire ou un moyen de paiement enregistré, ainsi qu’un badge ou une carte de recharge d’un opérateur tiers membre de la Charge League.

Qu’est-ce qui changera pour les conducteurs français en 2027 ?

En 2027, les conducteurs français devraient surtout bénéficier d’un réseau plus dense ainsi que de nouvelles stations situées sur des axes stratégiques. Notre objectif est de conserver une expérience simple et confortable : une recharge rapide, fiable, avec un prix clairement affiché et des moyens de paiement accessibles à tous afin d’offrir une véritable pause le temps de la recharge.

Entretien réalisé par écrit en octobre 2026. Les tarifs cités sont ceux communiqués par Fastned le 29 octobre 2026.

Vous roulez en Tesla ? Enregistrez votre voiture dans Mon Tesla Mag pour suivre vos recharges et retrouver les avantages réservés aux membres.

Créez votre compte Tesla Mag, c’est gratuit Votre véhicule sur la carte des membres

Vos badges et vos calculateurs

Les codes partenaires débloqués Créer mon compte

Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA