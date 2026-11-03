Electra a relevé ses prix en France. Sa propre page tarifs le montre : sans abonnement, la recharge rapide coûte désormais jusqu’à 0,64 €/kWh dans l’application, contre 0,61 € au printemps, et 0,64 € au lieu de 0,61 € par carte bancaire. Son abonnement Electra+ a changé de formule, et un membre de Mon Tesla Mag a vu son prix passer de 0,19 à 0,34 €/kWh à Salon-de-Provence. Fastned et TotalEnergies disent ne pas avoir touché à leurs tarifs depuis septembre. Electra n’a pas répondu à nos questions.

Ce que montre la page tarifs d’Electra

Nous avons comparé la page tarifs d’Electra telle qu’elle s’affiche le 1er novembre 2026 avec sa copie archivée du 13 mai 2026 (Internet Archive). Pour la France :

Sans abonnement, dans l’application : prix variable selon l’affluence entre 0,39 et 0,64 €/kWh, contre 0,39 à 0,61 € en mai. Le haut de la fourchette prend 3 centimes, le bas ne bouge pas ;

: prix variable selon l’affluence entre 0,39 et 0,64 €/kWh, contre 0,39 à 0,61 € en mai. Le haut de la fourchette prend 3 centimes, le bas ne bouge pas ; Sans l’application (carte bancaire ou pass de recharge) : « à partir de » 0,64 €/kWh, contre 0,61 € en mai ;

(carte bancaire ou pass de recharge) : « à partir de » 0,64 €/kWh, contre 0,61 € en mai ; Avec Electra+ : en mai, la page affichait un prix « à partir de 0,29 € ». Elle annonce désormais une remise « jusqu’à -0,20 €/kWh » sur le prix sans abonnement. Appliquée à la grille actuelle, cette remise maximale donne de 0,19 à 0,44 €/kWh (calcul Tesla Mag). Le prix réel dépend donc de l’heure et de la fréquentation de la station ;

: en mai, la page affichait un prix « à partir de 0,29 € ». Elle annonce désormais une remise « jusqu’à -0,20 €/kWh » sur le prix sans abonnement. Appliquée à la grille actuelle, cette remise maximale donne de 0,19 à 0,44 €/kWh (calcul Tesla Mag). Le prix réel dépend donc de l’heure et de la fréquentation de la station ; Frais d’occupation : toujours 0,40 €/min, mais la règle a changé. En mai, ils pouvaient s’appliquer 75 minutes après le branchement. Aujourd’hui, ils s’appliquent au-delà de 80 % de charge quand la station est saturée.

Electra explique sur cette même page qu’en France, en Belgique et en Espagne, « le prix au kWh varie selon l’heure de la journée et la fréquentation de la station ». La date exacte du changement n’est pas indiquée : la copie archivée du 15 septembre ne contient aucune grille lisible. Il a donc eu lieu entre le 13 mai et le 1er novembre.

À Salon-de-Provence, de 0,19 à 0,34 €/kWh

Le 28 octobre, nous avons interrogé des membres de Mon Tesla Mag qui rechargent ailleurs qu’aux Superchargeurs. Didier, qui recharge à la station Electra du parking Marie Blachère de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), nous a répondu le jour même :

Augmentation de 0,19 € à 0,34 dans mes tranches horaires. Réduction de la plage à 0,19 € sur les 3 stations Electra de Salon. Didier, membre de Mon Tesla Mag

Les deux chiffres collent avec la grille actuelle. 0,19 € correspond au bas de la fourchette (0,39 €) moins la remise maximale d’Electra+ ; 0,34 € correspond à un palier à 0,54 € moins la même remise (calcul Tesla Mag). Autrement dit, aux heures où Didier recharge, le prix est passé d’un palier bas à un palier intermédiaire. Et les créneaux où l’on paie le prix le plus bas ont rétréci.

Fastned et TotalEnergies : pas de hausse depuis septembre

Pour situer le marché, nous avons posé les mêmes questions à d’autres réseaux de recharge rapide. Deux ont répondu par écrit.

Nos tarifs de recharge en France n’ont pas évolué depuis le 1er septembre 2026. Les conducteurs réguliers peuvent par ailleurs bénéficier d’un tarif plus avantageux grâce à notre abonnement, et nos prix sont toujours affichés de manière transparente avant la recharge : sur notre application, notre site internet et surtout sur nos bornes avant la recharge. Sarah Wodehouse, directrice de Fastned France

Elle rappelle que Fastned est « avant tout un opérateur de recharge rapide, et non un fournisseur d’énergie » : son prix « intègre également le développement et le raccordement des stations, leur exploitation et leur maintenance ».

TotalEnergies nous écrit ne pas avoir « augmenté les tarifs de la recharge depuis septembre 2026 », tout en se réservant d’« ajuster [sa] politique tarifaire selon les usages, les puissances et les lieux ». Le groupe dit avoir mis en place, depuis septembre, « dans certaines stations des baisses ciblées, avec des tarifs pouvant descendre jusqu’à 0,39 €/kWh pendant les heures creuses ». Sur la composition du prix, il cite l’électricité et son acheminement, les investissements et l’exploitation, mais précise : « Nous ne communiquons pas de décomposition détaillée de ces différents postes. »

Le réseau électrique : +3 % au 1er août

La hausse ne s’explique pas par un tarif réseau propre aux bornes. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) nous l’a confirmé : « Il n’y a pas de tarifs spécifiques pour les stations de recharge rapide. » Le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE 7), en vigueur depuis le 1er août 2025 pour quatre ans, a évolué le 1er août 2026 « d’environ +3 % », selon la délibération de la CRE. La prochaine évolution est prévue au 1er août 2027 ; son niveau sera fixé en juin 2027.

Quelle part du prix à la borne pèse l’acheminement ? La CRE ne le sait pas : « Le marché des bornes de recharge est un marché concurrentiel, où chaque opérateur est libre de fixer ses tarifs », et cette part « dépend de l’offre de chaque opérateur ».

Ceux qui n’ont pas répondu

Le 28 octobre, Tesla Mag a écrit à Electra pour lui poser cinq questions sur ses prix : date du changement, zones concernées, nouvelle formule d’Electra+, raisons de la hausse. Nous avons aussi sollicité Ionity et Powerdot, deux autres réseaux de recharge rapide, ainsi que l’Avere-France, l’association qui représente la filière. Aucun des quatre n’avait répondu au moment de la publication. Nous ajouterons leurs réponses si elles nous parviennent.

Ce qu’il faut retenir pour recharger moins cher

Le prix affiché dans l’application avant la session est celui qui s’applique : chez Electra, il reste verrouillé pendant toute la recharge, selon sa page ;

Sur un réseau à prix variable, l’heure compte autant que la station. Un même trajet peut coûter deux fois plus cher selon le créneau, comme nous l’avions montré dans notre enquête sur le prix de la recharge publique ;

Pour comparer avant de partir, notre comparateur du coût de recharge par réseau et notre guide des applications font le point.

Vous avez constaté une hausse à votre station ? Inscrivez votre Tesla sur Mon Tesla Mag : nos membres sont les premiers sollicités pour nos enquêtes.