Recharger coûte jusqu’à 2 fois plus cher selon le réseau choisi
Tesla Supercharger, Ionity, TotalEnergies, Fastned… les tarifs varient du simple au double. Recevez le comparatif complet et vérifié par la rédaction, par e-mail.
Pourquoi ce comparatif ? La rédaction de Tesla Mag a relevé et vérifié les tarifs publics de chaque réseau de recharge rapide en France, à date de septembre 2026 — pas des estimations, les prix réellement affichés par chaque opérateur.
Un aperçu des tarifs
4 sources en accès libre ci-dessous. Les 6 réseaux suivants sont réservés au comparatif complet, envoyé par e-mail.
|Source
|Prix
|Coût pour 400 km (~60 kWh)
|Domicile — heures creuses (Tarif Bleu EDF)
|0,16 €/kWh
|~9,60 €
|Domicile — heures pleines (Tarif Bleu EDF)
|0,21 €/kWh
|~12,60 €
|Tesla Supercharger — avec abonnement (9,99 €/mois)
|0,28 €/kWh
|~16,80 €
|Tesla Supercharger — sans abonnement
|0,42 à 0,62 €/kWh
|25 à 37 €
Avec et sans abonnement Power
Réseau 175 kW
Réseau 400 kW
Réseau 150 kW
Réseau 300 kW
Réseau 400 kW
L’écart entre le réseau le moins cher et le plus cher dépasse 20 € par recharge de 400 km.Recevoir le comparatif complet →
Pourquoi les tarifs de recharge varient-ils autant d’un réseau à l’autre ?
Chaque opérateur fixe ses propres tarifs selon ses coûts d’infrastructure, la puissance de ses bornes et sa stratégie commerciale. Les abonnements mensuels réduisent nettement le prix au kWh pour les gros rouleurs.
La recharge à domicile est-elle toujours la moins chère ?
Oui, largement : même au tarif heures pleines, l’électricité domestique reste moins chère que toutes les bornes rapides publiques. L’écart est encore plus net en heures creuses.
Un abonnement de recharge vaut-il le coût ?
Ça dépend du kilométrage annuel. Pour un usage régulier de bornes rapides (plusieurs fois par mois), les abonnements Tesla ou Ionity s’amortissent généralement en quelques recharges.