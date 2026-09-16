Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

J’accepte de transmettre mes coordonnées aux partenaires de Tesla Mag

Tesla Supercharger, Ionity, TotalEnergies, Fastned… les tarifs varient du simple au double. Recevez le comparatif complet et vérifié par la rédaction, par e-mail.

Pourquoi ce comparatif ? La rédaction de Tesla Mag a relevé et vérifié les tarifs publics de chaque réseau de recharge rapide en France, à date de septembre 2026 — pas des estimations, les prix réellement affichés par chaque opérateur.

Un aperçu des tarifs

4 sources en accès libre ci-dessous. Les 6 réseaux suivants sont réservés au comparatif complet, envoyé par e-mail.

Source Prix Coût pour 400 km (~60 kWh) Domicile — heures creuses (Tarif Bleu EDF) 0,16 €/kWh ~9,60 € Domicile — heures pleines (Tarif Bleu EDF) 0,21 €/kWh ~12,60 € Tesla Supercharger — avec abonnement (9,99 €/mois) 0,28 €/kWh ~16,80 € Tesla Supercharger — sans abonnement 0,42 à 0,62 €/kWh 25 à 37 €

🔒 Ionity Avec et sans abonnement Power Débloquer →

🔒 TotalEnergies Réseau 175 kW Débloquer →

🔒 Fastned Réseau 400 kW Débloquer →

🔒 Izivia Réseau 150 kW Débloquer →

🔒 Allego Réseau 300 kW Débloquer →

🔒 Electra Réseau 400 kW Débloquer →

Pourquoi les tarifs de recharge varient-ils autant d’un réseau à l’autre ? Chaque opérateur fixe ses propres tarifs selon ses coûts d’infrastructure, la puissance de ses bornes et sa stratégie commerciale. Les abonnements mensuels réduisent nettement le prix au kWh pour les gros rouleurs. La recharge à domicile est-elle toujours la moins chère ? Oui, largement : même au tarif heures pleines, l’électricité domestique reste moins chère que toutes les bornes rapides publiques. L’écart est encore plus net en heures creuses. Un abonnement de recharge vaut-il le coût ? Ça dépend du kilométrage annuel. Pour un usage régulier de bornes rapides (plusieurs fois par mois), les abonnements Tesla ou Ionity s’amortissent généralement en quelques recharges.

Sources : tarifs publics relevés auprès des opérateurs et comparateurs spécialisés (meilleurecharge.fr, volticom.fr, EDF Particulier), septembre 2026.