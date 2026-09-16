Véhicule électrique Comparateur de Recharge Tesla : Tarifs par Réseau (2026)
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Comparateur de Recharge Tesla : Tarifs par Réseau (2026)

Comparateur · Recharge Tesla · 2026

Recharger coûte jusqu’à 2 fois plus cher selon le réseau choisi

Tesla Supercharger, Ionity, TotalEnergies, Fastned… les tarifs varient du simple au double. Recevez le comparatif complet et vérifié par la rédaction, par e-mail.

Gratuit par e-mailDonnées vérifiéesMis à jour septembre 2026
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Pourquoi ce comparatif ? La rédaction de Tesla Mag a relevé et vérifié les tarifs publics de chaque réseau de recharge rapide en France, à date de septembre 2026 — pas des estimations, les prix réellement affichés par chaque opérateur.

Un aperçu des tarifs

4 sources en accès libre ci-dessous. Les 6 réseaux suivants sont réservés au comparatif complet, envoyé par e-mail.

SourcePrixCoût pour 400 km (~60 kWh)
Domicile — heures creuses (Tarif Bleu EDF)0,16 €/kWh~9,60 €
Domicile — heures pleines (Tarif Bleu EDF)0,21 €/kWh~12,60 €
Tesla Supercharger — avec abonnement (9,99 €/mois)0,28 €/kWh~16,80 €
Tesla Supercharger — sans abonnement0,42 à 0,62 €/kWh25 à 37 €
🔒 Ionity

Avec et sans abonnement Power

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🔒 TotalEnergies

Réseau 175 kW

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🔒 Fastned

Réseau 400 kW

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🔒 Izivia

Réseau 150 kW

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🔒 Allego

Réseau 300 kW

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🔒 Electra

Réseau 400 kW

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L’écart entre le réseau le moins cher et le plus cher dépasse 20 € par recharge de 400 km.

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Pourquoi les tarifs de recharge varient-ils autant d’un réseau à l’autre ?

Chaque opérateur fixe ses propres tarifs selon ses coûts d’infrastructure, la puissance de ses bornes et sa stratégie commerciale. Les abonnements mensuels réduisent nettement le prix au kWh pour les gros rouleurs.

La recharge à domicile est-elle toujours la moins chère ?

Oui, largement : même au tarif heures pleines, l’électricité domestique reste moins chère que toutes les bornes rapides publiques. L’écart est encore plus net en heures creuses.

Un abonnement de recharge vaut-il le coût ?

Ça dépend du kilométrage annuel. Pour un usage régulier de bornes rapides (plusieurs fois par mois), les abonnements Tesla ou Ionity s’amortissent généralement en quelques recharges.

Sources : tarifs publics relevés auprès des opérateurs et comparateurs spécialisés (meilleurecharge.fr, volticom.fr, EDF Particulier), septembre 2026.
Tesla Mag — Comparatif vérifié par la rédaction, mis à jour en septembre 2026. Un tarif a changé ? Laissez un commentaire ci-dessous.
Teslam

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

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