Faut-il de nouvelles subventions pour stimuler la demande en bornes de recharge ?

En 2025, la France dispose d’environ 2,5 millions de points de recharge, dont plus de 168 000 ouverts au public. Le gouvernement vise 400 000 points publics d’ici 2030, dont 50 000 en recharge rapide.

Des aides généreuses existent pour les particuliers :

Crédit d’impôt de 75 % du coût (borne + installation), plafonné à 500 €, pour des systèmes pilotables installés par un professionnel certifié IRVE

du coût (borne + installation), plafonné à 500 €, pour des systèmes installés par un professionnel certifié IRVE Programme Advenir , subvention jusqu’à 50 % des coûts, selon le type (individuel, collectif ou public), plafonds variant généralement entre 600 € et 5 000 € selon les configurations

, subvention jusqu’à 50 % des coûts, selon le type (individuel, collectif ou public), plafonds variant généralement entre 600 € et 5 000 € selon les configurations TVA réduite à 5,5 % pour rénovation de logements de plus de 2 ans, installation via professionnel IRVE

pour rénovation de logements de plus de 2 ans, installation via professionnel IRVE Surcroît de 200 millions d’euros dédiés à Advenir afin d’accélérer le déploiement des bornes

Des investissements privés massifs : le consortium Charge France projette d’investir 3 milliards d’euros pour quadrupler le réseau de bornes ultra-rapides d’ici 2028.

Dialectique : deux points de vue face à l’enjeu

Position affirmative : Les aides actuelles ont permis un fort déploiement, mais les besoins croissent – plus de bornes, plus rapides, plus accessibles.

Le déploiement reste inégal géographiquement. Plus d’aides pourraient dynamiser les zones rurales ou les copropriétés complexes. Position sceptique : L’État agit déjà par des aides fiscales et subventions robustes. Peut-être plus d’efforts doivent porter sur la simplification administrative, la transparence tarifaire ou les normes, plutôt que sur une augmentation des budgets.

1. Bilan des aides existantes

Pour les particuliers

pour travaux réalisés par un professionnel IRVE dans logements anciens (logement individuel ou collectif) Aides locales et régionales : exemple, Paris jusqu’à 4 000 € pour pré-équipement collectif, Nice 300 € pour les premiers demandeurs

Pour les entreprises, collectivités et flottes

Private & infrastructure

Le consortium Charge France (13 opérateurs) mobilise 3 milliards d’euros pour déployer 30 000 nouvelles bornes rapides d’ici 2028, pour un maillage plus équitable du territoire

2. Constats critiques

Inégalités territoriales persistantes → zones rurales et copropriétés encore sous-équipées.

en émergence, mais nécessitant une borne spécifique (~1 000 €, éligible à crédit d’impôt), encore peu soutenue Innovation de recharge dynamique (autoroute électrique par induction) en expérimentation, nécessitant des financements ciblés et des appels à projets spécifiques

3. Propositions de nouvelles aides (argumentation)

Proposition Objectif et justification Aide spécifique V2G Soutenir la montée du V2G, outil de flexibilité du réseau et de valorisation pour l’utilisateur. Exemple : subvention 50 % jusqu’à 500 €. Incitation à l’innovation dynamique Appels à projets pour technologies comme la recharge en mouvement (induction, rails). Co-financement public-privé, mention de l’A10 expérimentale Subventions accélérées en collectif Pour réduire les délais (diagnostic + installation en copro). Bonus sur Advenir pour accélérer les devis. Crédit d’impôt modulé selon localisation Majoration +20 % pour zones rurales ou sous-équipées afin de corriger les déséquilibres territoriaux. Aide à la transparence tarifaire Subvention pour solutions numériques affichant prix clair (simulateur national, app cartographique harmonisée). Prime mobilités partagées Encourager installation de bornes dans parkings mutualisés, autowash, logements sociaux, avec subvention ou prêt à taux zéro.

4. Synthèse dialectique

Thèse (oui, il faut plus d’aides)

Les dispositifs actuels ont posé un socle solide, mais la montée en puissance de l’électrique exige d’aller plus loin : innovation, inclusion territoriale, intégration énergétique (V2G), fluidification des démarches. De nouvelles aides ciblées ouvriraient la voie à un déploiement plus rapide, plus juste, et mieux adapté aux usages à venir.

Antithèse (non, mieux vaut optimiser)

Le coût public est déjà conséquent. Il pourrait être plus efficace d’investir dans la simplification réglementaire, la formation des installateurs, la transparence des prix et la coordination locale. Optimiser ce qui fonctionne réduirait les freins sans nécessiter des kilos d’euros supplémentaires.

Synthèse (adaptation équilibrée)

Renforcer les aides ne signifie pas tout subventionner. Il s’agit de cibler les innovations structurantes (V2G, recharge en mouvement), d’accélérer les installations en collectif et en zones sous-équipées, et d’améliorer la transparence. En parallèle, continuer à optimiser les programmes existants pour garantir performance et équité.

Conclusion

Aujourd’hui, les aides pour la recharge sont nombreuses et substantielles — crédit d’impôt, Advenir, TVA réduite, soutiens privés. Elles ont permis un développement important du réseau.

Mais pour atteindre les objectifs 2030 et accompagner la transformation du système énergétique, de nouvelles aides ciblées sont pertinentes :

V2G, autoroute électrique, soutien collectif,

incitations territoriales,

aides numériques pour la transparence.

L’enjeu est de passer d’un simple déploiement à une infrastructure intelligente, équitable et innovante.

Opinion de l’auteur

Je suis convaincu qu’un mix de subventions ciblées et d’actions structurelles permettra de déclencher le véritable essor de la recharge : un réseau dense, fiable, transparent, ouvert à l’innovation, qui transforme la mobilité électrique en une évidence quotidienne — et non en une contrainte.