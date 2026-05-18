Faut-il fermer les Superchargers Tesla aux autres marques ? La question qui divise la communauté

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Un message d’un membre de notre communauté relance le débat : et si Tesla revenait à un réseau exclusivement réservé à ses propriétaires ? Décryptage d’une question qui n’a rien d’anodin.

Le message qui fait écho à une frustration réelle

Il y a quelques jours, nous avons reçu un message de Jean-Philippe Germain, propriétaire Tesla, qui interpelle directement la marque sur sa politique de réseau. Sa position est claire : face à l’explosion du marché électrique et à la saturation croissante des stations, Tesla devrait selon lui revenir à sa pratique d’avant-COVID et réserver l’accès des Superchargers à ses seuls clients.

Ce message, loin d’être isolé, traduit une frustration que nous entendons régulièrement dans notre communauté. Il mérite donc une réponse sérieuse, chiffrée, et dénuée de tout angélisme. Voici notre analyse.

Un réseau qui a profondément changé depuis 2021

Pour comprendre le débat, rappelons les faits. Jusqu’au 1er novembre 2021, le réseau Supercharger était effectivement un club privé : les stations étaient réservées aux clients de la marque, ce qui constituait un véritable atout, la fiabilité du réseau étant inégalée par rapport aux concurrents.

Puis Tesla a amorcé une ouverture progressive, d’abord aux Pays-Bas et en Norvège, puis en France dès janvier 2022. Parmi les 2 000 superchargeurs Tesla présents en France, on en compte désormais près de 1 500 compatibles avec d’autres marques de véhicules électriques. Aujourd’hui, plus de 70 % du réseau de superchargeurs Tesla en France sont ouverts à tous les véhicules électriques, soit 1 500 points de charge dans plus de 100 stations.

En France, le réseau compte plus de 3 000 superchargeurs répartis sur plus de 200 stations, dont des installations de dernière génération. Depuis 2024-2025, Tesla déploie progressivement les Superchargeurs V4 qui offrent des puissances fréquemment jusqu’à 300-350 kW, avec une compatibilité améliorée avec les standards de recharge rapide modernes (CCS), facilitant l’accès aux véhicules d’autres marques.

Les arguments DE la fermeture : pourquoi Jean-Philippe n’a pas tort

1. La saturation n’est plus un fantasme

C’est l’argument le plus solide du débat. Les chiffres publiés par Tesla pour le quatrième trimestre 2025 sont révélateurs : les sessions de recharge ont augmenté de +29 % en glissement annuel, contre seulement +19 % de croissance physique du réseau. Autrement dit, les bornes se remplissent plus vite qu’on ne les construit. Si les sessions (+29 %) croissent beaucoup plus vite que le nombre de bornes (+19 %), le risque de files d’attente augmente. Tesla compte sur la vitesse de charge des V4 et sur une tarification dynamique pour lisser la demande, mais 2026 sera l’année test pour voir si la qualité de service Tesla survit à l’afflux des autres marques.

Jean-Philippe soulève donc un vrai problème : la disponibilité, qui faisait la fierté du réseau (un remarquable score de 99,95 % en 2022), pourrait se dégrader si l’afflux de non-Tesla n’est pas maîtrisé.

2. La perte d’un avantage concurrentiel fort

Historiquement, le Supercharger était LA raison d’acheter une Tesla plutôt qu’un concurrent. Un réseau dense, fiable, ultra-rapide, intégré nativement à la navigation. En ouvrant ce réseau, Tesla dilue mécaniquement cet avantage différenciateur. Pourquoi payer le premium d’une Model Y si un Volkswagen ID.4 ou une Polestar 2 accède aux mêmes bornes ?

3. Un sentiment légitime de « propriétaires oubliés »

Cette nouveauté n’est pas accueillie avec enthousiasme par les acheteurs de Tesla, qui craignent de subir des embouteillages aux bornes — un cas de figure jusqu’ici très rare, y compris lors des grands départs en vacances. La frustration de Jean-Philippe est culturellement ancrée : les early-adopters Tesla ont accepté un prix d’achat élevé en échange d’une expérience premium. Voir « leur » réseau partagé avec des Renault Mégane E-Tech, c’est une rupture du contrat implicite.

Les arguments CONTRE la fermeture : pourquoi Tesla ne le fera (très probablement) pas

1. Le Supercharger est devenu une machine à cash

C’est ici que la réalité économique l’emporte sur la politique communautaire. Chaque session de recharge d’une Ford ou d’une Hyundai génère une marge directe pour Tesla sans qu’elle ait eu à supporter le coût de fabrication ou de garantie de la voiture. C’est un modèle de revenus récurrents extrêmement sain.

Sur l’ensemble de 2025, Tesla a délivré un record de 6,7 TWh d’électricité à travers le monde. Hors de Chine, Tesla délivre désormais plus d’énergie que tous les autres réseaux de recharge rapide réunis. Le réseau maille désormais le monde entier, créant d’immenses économies d’échelle. Tesla dégage une marge commerciale généreuse sur chaque kilowattheure vendu, et chaque branchement génère un bénéfice net immédiat pour l’entreprise.

Fermer le réseau aux tiers, c’est renoncer à une rente considérable et en pleine croissance.

2. Des obligations réglementaires européennes contraignantes

Tesla n’a pas déployé son réseau dans le vide juridique. En France comme dans toute l’UE, une part significative des financements publics et des subventions accordées aux infrastructures de recharge est conditionnée à leur accessibilité universelle. Revenir sur l’ouverture du réseau exposerait Tesla à des contentieux juridiques et à une perte de subventions publiques non négligeable, sans compter les tensions diplomatiques potentielles avec Bruxelles à l’heure où l’Union pousse activement à l’interopérabilité des réseaux de charge.

L’UE pousse pour un règlement européen sur l’interopérabilité d’ici 2028. Aller à contre-courant de cette trajectoire réglementaire serait stratégiquement risqué.

3. La stratégie « Total de l’électrique » : penser au-delà des voitures

C’est peut-être l’argument le plus visionnaire. À mon avis, la véritable force de Tesla en 2026 ne réside plus uniquement dans le métal qu’elle vend, mais dans les électrons qu’elle distribue. En ouvrant son réseau, Tesla est en train de devenir le « Total » ou le « Exxon » de l’ère électrique.

Autrement dit, Tesla se positionne comme une compagnie énergétique, pas seulement comme un constructeur automobile. Fermer le réseau serait l’équivalent, pour Total, de ne vendre du carburant qu’aux propriétaires de voitures françaises.

4. L’image de marque dans un monde ESG

Tesla, malgré les controverses récentes autour d’Elon Musk, reste une marque associée à la transition énergétique et au progrès collectif. Une fermeture du réseau serait perçue comme un acte anti-concurrentiel et « anti-transition », à rebours des valeurs qui ont construit la marque. Tesla Superchargeur a été élu meilleur réseau de recharge en France en 2024 — cette position de leader s’accompagne d’une responsabilité d’image.

La solution du milieu : ce que Tesla fait déjà (et devrait renforcer)

La vraie réponse n’est pas binaire. Tesla ne fermera pas son réseau, mais dispose d’outils pour protéger l’expérience de ses propriétaires :

La tarification différenciée. Les conducteurs non Tesla sont facturés à un tarif supérieur à celui des propriétaires Tesla. En France, le tarif public se situe généralement entre 0,49 € et 0,59 € par kWh, selon la station. Ce mécanisme crée une barrière prix qui régule naturellement l’afflux des non-Tesla.

La priorité à la file. Tesla a la capacité technique de réserver des stalls en priorité aux propriétaires Tesla dans les stations sous tension, via un système de file d’attente intelligente dans l’application.

L’expansion ciblée du réseau. Tesla prépare les Superchargers V5 avec 350 kW et une IA pour optimiser les files. La réponse à la saturation est l’expansion et l’optimisation, pas la fermeture.

La tarification dynamique. En faisant varier le prix en temps réel selon la charge de la station, Tesla peut lisser la demande sans discrimination de marque.

Notre verdict

Jean-Philippe a raison de soulever la question de la saturation : c’est un risque réel que Tesla doit gérer sérieusement. Mais la privatisation totale du réseau est très improbable — et probablement indésirable, même pour les propriétaires Tesla à long terme.

Un réseau Supercharger sous-utilisé serait un réseau dont les coûts d’expansion seraient difficiles à justifier. C’est précisément parce que les non-Tesla y rechargent que Tesla peut continuer à financer de nouvelles stations sur des axes où les seuls flux Tesla ne suffiraient pas à rentabiliser l’investissement.

La vraie question n’est pas « faut-il fermer le réseau ? » mais « comment Tesla peut-il garantir l’expérience premium de ses clients dans un réseau ouvert ? » La réponse passe par la technologie, la tarification et l’expansion — pas par la fermeture.

Et vous, propriétaires Tesla, comment vivez-vous l’ouverture du réseau au quotidien ? Avez-vous constaté une dégradation de la disponibilité ? Dites-le nous en commentaires.