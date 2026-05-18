Faut-il fermer les Superchargers Tesla aux autres marques ? La question qui divise la communauté

Bénéficiez de l’expertise des membres Tesla Mag. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs artisans pour garantir la réussite de vos travaux. Équipez-vous en toute confiance grâce à notre communauté.
Un message d’un membre de notre communauté relance le débat : et si Tesla revenait à un réseau exclusivement réservé à ses propriétaires ? Décryptage d’une question qui n’a rien d’anodin.
Le message qui fait écho à une frustration réelle
Il y a quelques jours, nous avons reçu un message de Jean-Philippe Germain, propriétaire Tesla, qui interpelle directement la marque sur sa politique de réseau. Sa position est claire : face à l’explosion du marché électrique et à la saturation croissante des stations, Tesla devrait selon lui revenir à sa pratique d’avant-COVID et réserver l’accès des Superchargers à ses seuls clients.
Ce message, loin d’être isolé, traduit une frustration que nous entendons régulièrement dans notre communauté. Il mérite donc une réponse sérieuse, chiffrée, et dénuée de tout angélisme. Voici notre analyse.
Un réseau qui a profondément changé depuis 2021
Pour comprendre le débat, rappelons les faits. Jusqu’au 1er novembre 2021, le réseau Supercharger était effectivement un club privé : les stations étaient réservées aux clients de la marque, ce qui constituait un véritable atout, la fiabilité du réseau étant inégalée par rapport aux concurrents.
Puis Tesla a amorcé une ouverture progressive, d’abord aux Pays-Bas et en Norvège, puis en France dès janvier 2022. Parmi les 2 000 superchargeurs Tesla présents en France, on en compte désormais près de 1 500 compatibles avec d’autres marques de véhicules électriques. Aujourd’hui, plus de 70 % du réseau de superchargeurs Tesla en France sont ouverts à tous les véhicules électriques, soit 1 500 points de charge dans plus de 100 stations.
En France, le réseau compte plus de 3 000 superchargeurs répartis sur plus de 200 stations, dont des installations de dernière génération. Depuis 2024-2025, Tesla déploie progressivement les Superchargeurs V4 qui offrent des puissances fréquemment jusqu’à 300-350 kW, avec une compatibilité améliorée avec les standards de recharge rapide modernes (CCS), facilitant l’accès aux véhicules d’autres marques.
Les arguments DE la fermeture : pourquoi Jean-Philippe n’a pas tort
1. La saturation n’est plus un fantasme
C’est l’argument le plus solide du débat. Les chiffres publiés par Tesla pour le quatrième trimestre 2025 sont révélateurs : les sessions de recharge ont augmenté de +29 % en glissement annuel, contre seulement +19 % de croissance physique du réseau. Autrement dit, les bornes se remplissent plus vite qu’on ne les construit. Si les sessions (+29 %) croissent beaucoup plus vite que le nombre de bornes (+19 %), le risque de files d’attente augmente. Tesla compte sur la vitesse de charge des V4 et sur une tarification dynamique pour lisser la demande, mais 2026 sera l’année test pour voir si la qualité de service Tesla survit à l’afflux des autres marques.
Jean-Philippe soulève donc un vrai problème : la disponibilité, qui faisait la fierté du réseau (un remarquable score de 99,95 % en 2022), pourrait se dégrader si l’afflux de non-Tesla n’est pas maîtrisé.
2. La perte d’un avantage concurrentiel fort
Historiquement, le Supercharger était LA raison d’acheter une Tesla plutôt qu’un concurrent. Un réseau dense, fiable, ultra-rapide, intégré nativement à la navigation. En ouvrant ce réseau, Tesla dilue mécaniquement cet avantage différenciateur. Pourquoi payer le premium d’une Model Y si un Volkswagen ID.4 ou une Polestar 2 accède aux mêmes bornes ?
3. Un sentiment légitime de « propriétaires oubliés »
Cette nouveauté n’est pas accueillie avec enthousiasme par les acheteurs de Tesla, qui craignent de subir des embouteillages aux bornes — un cas de figure jusqu’ici très rare, y compris lors des grands départs en vacances. La frustration de Jean-Philippe est culturellement ancrée : les early-adopters Tesla ont accepté un prix d’achat élevé en échange d’une expérience premium. Voir « leur » réseau partagé avec des Renault Mégane E-Tech, c’est une rupture du contrat implicite.
Les arguments CONTRE la fermeture : pourquoi Tesla ne le fera (très probablement) pas
1. Le Supercharger est devenu une machine à cash
C’est ici que la réalité économique l’emporte sur la politique communautaire. Chaque session de recharge d’une Ford ou d’une Hyundai génère une marge directe pour Tesla sans qu’elle ait eu à supporter le coût de fabrication ou de garantie de la voiture. C’est un modèle de revenus récurrents extrêmement sain.
Sur l’ensemble de 2025, Tesla a délivré un record de 6,7 TWh d’électricité à travers le monde. Hors de Chine, Tesla délivre désormais plus d’énergie que tous les autres réseaux de recharge rapide réunis. Le réseau maille désormais le monde entier, créant d’immenses économies d’échelle. Tesla dégage une marge commerciale généreuse sur chaque kilowattheure vendu, et chaque branchement génère un bénéfice net immédiat pour l’entreprise.
Fermer le réseau aux tiers, c’est renoncer à une rente considérable et en pleine croissance.
2. Des obligations réglementaires européennes contraignantes
Tesla n’a pas déployé son réseau dans le vide juridique. En France comme dans toute l’UE, une part significative des financements publics et des subventions accordées aux infrastructures de recharge est conditionnée à leur accessibilité universelle. Revenir sur l’ouverture du réseau exposerait Tesla à des contentieux juridiques et à une perte de subventions publiques non négligeable, sans compter les tensions diplomatiques potentielles avec Bruxelles à l’heure où l’Union pousse activement à l’interopérabilité des réseaux de charge.
L’UE pousse pour un règlement européen sur l’interopérabilité d’ici 2028. Aller à contre-courant de cette trajectoire réglementaire serait stratégiquement risqué.
3. La stratégie « Total de l’électrique » : penser au-delà des voitures
C’est peut-être l’argument le plus visionnaire. À mon avis, la véritable force de Tesla en 2026 ne réside plus uniquement dans le métal qu’elle vend, mais dans les électrons qu’elle distribue. En ouvrant son réseau, Tesla est en train de devenir le « Total » ou le « Exxon » de l’ère électrique.
Autrement dit, Tesla se positionne comme une compagnie énergétique, pas seulement comme un constructeur automobile. Fermer le réseau serait l’équivalent, pour Total, de ne vendre du carburant qu’aux propriétaires de voitures françaises.
4. L’image de marque dans un monde ESG
Tesla, malgré les controverses récentes autour d’Elon Musk, reste une marque associée à la transition énergétique et au progrès collectif. Une fermeture du réseau serait perçue comme un acte anti-concurrentiel et « anti-transition », à rebours des valeurs qui ont construit la marque. Tesla Superchargeur a été élu meilleur réseau de recharge en France en 2024 — cette position de leader s’accompagne d’une responsabilité d’image.
La solution du milieu : ce que Tesla fait déjà (et devrait renforcer)
La vraie réponse n’est pas binaire. Tesla ne fermera pas son réseau, mais dispose d’outils pour protéger l’expérience de ses propriétaires :
La tarification différenciée. Les conducteurs non Tesla sont facturés à un tarif supérieur à celui des propriétaires Tesla. En France, le tarif public se situe généralement entre 0,49 € et 0,59 € par kWh, selon la station. Ce mécanisme crée une barrière prix qui régule naturellement l’afflux des non-Tesla.
La priorité à la file. Tesla a la capacité technique de réserver des stalls en priorité aux propriétaires Tesla dans les stations sous tension, via un système de file d’attente intelligente dans l’application.
L’expansion ciblée du réseau. Tesla prépare les Superchargers V5 avec 350 kW et une IA pour optimiser les files. La réponse à la saturation est l’expansion et l’optimisation, pas la fermeture.
La tarification dynamique. En faisant varier le prix en temps réel selon la charge de la station, Tesla peut lisser la demande sans discrimination de marque.
Notre verdict
Jean-Philippe a raison de soulever la question de la saturation : c’est un risque réel que Tesla doit gérer sérieusement. Mais la privatisation totale du réseau est très improbable — et probablement indésirable, même pour les propriétaires Tesla à long terme.
Un réseau Supercharger sous-utilisé serait un réseau dont les coûts d’expansion seraient difficiles à justifier. C’est précisément parce que les non-Tesla y rechargent que Tesla peut continuer à financer de nouvelles stations sur des axes où les seuls flux Tesla ne suffiraient pas à rentabiliser l’investissement.
La vraie question n’est pas « faut-il fermer le réseau ? » mais « comment Tesla peut-il garantir l’expérience premium de ses clients dans un réseau ouvert ? » La réponse passe par la technologie, la tarification et l’expansion — pas par la fermeture.
Et vous, propriétaires Tesla, comment vivez-vous l’ouverture du réseau au quotidien ? Avez-vous constaté une dégradation de la disponibilité ? Dites-le nous en commentaires.
5 commentaires
Bonjour, le problème n’est pas seulement le fait d’avoir ouvert la charge aux autres marques mais qu’en plus leur prise de charge est inversée. Un véhicule VW par exemple prend non seulement une place et une prise mais la Tesla qui se gare à côté se voit privée de la prise de charge occupée par son voisin ! Ce week-end encore, un châssis-cabine Mercedes est venu charger à côté de moi à Courtrai, ce type de véhicule doit se garer en avant, bloque deux places en largeur et charge à droite … Si tout le monde fait ça, nos bornes Tesla seront uniquement accessibles aux autres marques…
J’habite Annecy, et le superchargeur est maintenant pris d’assaut le soir par les livreurs de la base Amazon à 2km de là, la majorité d’entre eux est équipée de fourgon électrique et vient en soirée recharger, ils n’est pas rare que les 16 bornes soient occupées dont la majorité par ces livreurs, pendant que d’autres attendent leur tour, il y a aussi le phénomène des bornes HS justement à cause de ces fourgons qui n’ont pas le port de charge situé à l’arrière mais plus a l’avant ou sur les cotés ce qui oblige leur chauffeur à tirer sur les câbles pour atteindre leur port de charge provoquant ainsi des dommages sur les prises.
Bref Amazon et ses sous-traitants sont sûrement de bons clients Tesla mais nous les propriétaires Tesla en subissons les conséquences.
Propriétaire d’une tesla depuis 2021, mais électromobiliste depuis 2012.. et déjà utilisateur de 7 Ve , limiter l’afflue des véhicules peut-être ? Mais aux propriétaires d’une tesla utilisant l’application propriétaire.. il m’arrive de charger la 208 sur les bornes ou la Renault.. car je roule plus avec mes petites voitures en ville. La tesla me servant que pour les longues distances, certaines villes ont des places de stationnement ridicules.. et toujours en attente d’une petite tesla européenne qui ne verra surement pas le bout de son nez malheureusement ( car elle ferait un malheur sur le marché du vieux continent…..) dommage ….
En effet, outre les arguments déjà cités, créer un réseau privatif n’est pas un bonne chose car nous (utilisateurs et Tesla) aurions a supporter un coût plus important sans permettre la démocratisation et l’accès à des transports en véhicules plus propres.
4 axes pourraient encore améliorer l’accès :
– surveiller et faire payer les véhicules qui restent sur les emplacements après avoir fini la charge et débranché la prise.
– Informer les non-Tesla de l »indisponibilité ou du temps d’attente aux stations pour donner la priorité aux Tesla
– Retarder l’accès aux non-Tesla si il n’y a pas assez de bornes disponibles pour les Tesla.
– Faire recharger plus tôt ou plus tard sur la route pour mieux répartir les places en fonction de la demande.
Tout cela nécessite de l’anticipation pour que la technologie puisse y répondre bientôt, c’est-à-dire que cela commence maintenant.
Merci à Jean-Philippe de soulever le débat.
Je pense que l’ouverture est une bonne chose, dont les propriétaires de Tesla profites aussi (aides de l’UE, les nouveau SUC poussent comme des champignons).
Le 1er et principal pb, du placement des prises et des bornes, est en voix d’être réglé avec le remplacement des anciennes bornes par des V4.
Par contre le second pb que j’ai déjà plusieurs fois rencontré, c’est l’incivilités des gens. Non pas qu’il n’y ai pas de c*n qui roulent en Tesla… Mais à chaque fois qu’un c*nn*rd qui prend 3 places parce que monsieur veut être à l’ombre, ou 6 places parce que flemme de décrocher la remorque… ce n’étais pas des Tesla…
J’ai quand même l’impression qu’entre membres de la commu Tesla, il y a un peu plus de respect.