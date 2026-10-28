Le régulateur américain des télécoms vote ce jeudi 29 octobre sur un texte qui ferait passer le téléphone par satellite de 5 à 13 bandes de fréquences aux États-Unis. La FCC propose d’y ajouter 482 MHz, soit plus que les 344 MHz déjà ouverts. C’est le terrain de Starlink Mobile, le service de SpaceX qui relie directement les smartphones à ses satellites. Le vote ne vaut pas adoption définitive : il ouvre une consultation.

Ce que la FCC met au vote

Le point figure à l’ordre du jour de la réunion publique de la FCC du 29 octobre 2026, de 10 h 30 à 12 h 30, heure de Washington (15 h 30 à 17 h 30 à Paris). Son titre : « Modernizing the Supplemental Coverage from Space Rules ». Le « Supplemental Coverage from Space » (SCS), c’est le cadre créé en 2024 pour qu’un opérateur satellite utilise les fréquences d’un opérateur mobile terrestre et couvre ses abonnés là où il n’y a pas d’antenne.

Le projet, publié par la FCC le 8 octobre, propose notamment :

d’ouvrir le service à 13 bandes au lieu de 5, soit « presque toutes les bandes utilisées aujourd’hui par les smartphones », selon le texte ;

au lieu de 5, soit « presque toutes les bandes utilisées aujourd’hui par les smartphones », selon le texte ; d’ajouter 482 MHz de fréquences aux 344 MHz déjà prévus ;

de fréquences aux 344 MHz déjà prévus ; de supprimer l’obligation de louer les fréquences de tous les opérateurs d’une même zone, remplacée par des accords de coexistence, et de laisser chaque opérateur satellite dessiner une zone de licence à la taille de ce qu’il couvre ;

les opérateurs d’une même zone, remplacée par des accords de coexistence, et de laisser chaque opérateur satellite dessiner une zone de licence à la taille de ce qu’il couvre ; de fixer des exigences de qualité de service pour le téléphone par satellite, sur lesquelles la FCC demande des avis.

Les huit bandes ajoutées sont la bande 800 MHz ESMR, la bande 900 MHz large bande, la bande 1,4 GHz, la bande 1670–1675 MHz, l’AWS-1, l’AWS-3, la bande 2,5 GHz et la bande 3,45 GHz. Elles s’ajoutent aux bandes 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz cellulaire, PCS et AWS-H déjà ouvertes.

Pourquoi SpaceX est en première ligne

Le texte rappelle que tous les réseaux de ce type fonctionnent aujourd’hui grâce à des dérogations, et SpaceX y est cité à plusieurs reprises. La FCC a accordé à SpaceX en mars 2025, puis en octobre 2026, une dérogation pour faire émettre ses satellites au-delà des limites prévues, et l’a dispensée de louer les fréquences d’un opérateur terrestre dans certaines bandes. La règle proposée transformerait ces exceptions en cadre général. AST SpaceMobile, l’autre acteur américain du secteur, en profiterait aussi.

Un détail relie ce vote à l’actualité de SpaceX. Parmi les nouvelles bandes figure la 800 MHz ESMR (817–824 MHz et 862–869 MHz). La FCC y écrit que la transaction entre Grain et T-Mobile incite Grain à s’associer « à court terme » à des opérateurs de téléphone par satellite sur cette bande. Or, le même 8 octobre, Grain annonçait la vente de son portefeuille 800 MHz à SpaceX, comme nous le racontions dans notre article sur les fréquences qui manquaient à Starlink Mobile. Le projet de la FCC ne mentionne pas cette vente, et l’accord doit encore être approuvé par le régulateur.

Ce que le vote ne fait pas encore

Il s’agit d’une « Notice of Proposed Rulemaking », un projet de règle. Si la FCC l’adopte jeudi, le texte sera publié au registre fédéral américain, puis le public aura 60 jours pour déposer des commentaires et 90 jours pour y répondre, selon le projet. La FCC précise elle-même que le document « n’est pas une décision finale » et que son contenu peut encore changer d’ici au vote. Les règles définitives viendront plus tard, à une date non fixée.

Et en France ?

Rien ne change pour les abonnés français : la FCC ne règle que les fréquences américaines. En France, les fréquences mobiles relèvent de l’Arcep, et le téléphone par satellite vers un smartphone ordinaire n’y est pas proposé par Starlink à ce jour. Nous avions raconté la démarche de Starlink pour un service d’urgence en France, et Starlink Mobile fonctionne déjà ailleurs, comme au Brésil avec l’opérateur Vivo. Nous suivrons le vote de jeudi et mettrons cet article à jour.

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Sources : ordre du jour de la réunion publique de la FCC du 29 octobre 2026 (fcc.gov/October2026) ; projet « Modernizing the Supplemental Coverage from Space Rules », GN Docket 26-281 et 23-65, publié le 8 octobre 2026 (document public de la FCC), consultés le 28 octobre 2026. Photo de couverture : Starlink.