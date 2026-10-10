SpaceX a signé, le 8 octobre, l’achat d’un portefeuille national de fréquences 800 MHz aux États-Unis, jusqu’à 14 MHz de spectre apparié. C’est la pièce qui manquait à Starlink Mobile pour devenir un opérateur mobile à part entière, au sol comme depuis l’espace. Le lendemain, T-Mobile, Verizon et AT&T perdaient plus de 10 % en Bourse.

Ce que SpaceX a acheté, et à qui

Le vendeur est Grain Management, un fonds d’investissement de Washington spécialisé dans les infrastructures numériques. Dans son communiqué du 8 octobre, Grain annonce un accord définitif par lequel SpaceX rachète 100 % de son portefeuille national de fréquences 800 MHz. La transaction doit encore être approuvée par la FCC, le régulateur américain des télécoms, et remplir les conditions habituelles.

Ces fréquences ont une histoire récente. Grain les avait achetées à T-Mobile, dans une opération finalisée le 11 août 2026, contre de l’argent et ses propres fréquences 600 MHz. Il s’agit de la bande 26, qui couvre tout le territoire américain, grandes villes et zones rurales, avec environ 14 MHz de profondeur en moyenne. Grain soulignait déjà en août qu’elle se prêtait aux services de satellite vers téléphone, dits « direct-to-device ».

Ni SpaceX ni Grain n’ont publié le prix. La presse financière américaine l’évalue à environ 8 milliards de dollars.

Pourquoi le 800 MHz change tout pour Starlink Mobile

SpaceX l’explique dans sa note du 8 octobre. Starlink Mobile dispose déjà, au niveau mondial, de fréquences de 2 GHz, des fréquences moyennes qui apportent du débit. Ce qui lui manquait, c’est une couche de couverture : des fréquences basses, qui traversent les obstacles. Avec le 800 MHz, écrit SpaceX, le signal passe les murs et atteint les téléphones à l’intérieur des bâtiments. Et la plupart des téléphones actuels savent déjà utiliser cette bande.

Une fois l’accord approuvé, SpaceX prévoit de combiner sa constellation de satellites avec un déploiement au sol, pour relier les appareils partout. L’entreprise se présente comme le premier opérateur à pouvoir utiliser à la fois des fréquences satellitaires et terrestres : un seul réseau, à l’intérieur, à l’extérieur et dans les zones blanches.

La même semaine, la FCC a autorisé la deuxième génération de la constellation Starlink Mobile : jusqu’à 15 000 satellites optimisés pour le 2 GHz. Selon SpaceX, ces satellites V2 offriront plus de cent fois la bande passante de la génération actuelle, directement vers des téléphones non modifiés.

Cet achat prolonge celui des fréquences d’EchoStar, en 2025, pour 17 milliards de dollars, que nous racontions dans notre article de septembre 2025. En décembre 2025, nous évoquions encore Starlink Mobile comme une rumeur : elle est aujourd’hui confirmée par SpaceX elle-même.

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Les opérateurs américains chutent en Bourse

Les investisseurs ont lu l’annonce comme l’arrivée d’un quatrième concurrent national, avec un réseau qui ne dépend pas des antennes-relais. Entre la clôture du jeudi 8 octobre et la séance du vendredi 9 :

Opérateur Clôture du 8 octobre Vendredi 9 octobre, vers 18 h 30 (Paris) Variation T-Mobile US 171,31 $ 149,88 $ −12,5 % Verizon 46,35 $ 41,30 $ −10,9 % AT&T 24,87 $ 22,16 $ −10,9 % Cours relevés le vendredi 9 octobre 2026 vers 18 h 30, heure de Paris, en cours de séance à New York. Calcul Tesla Mag.

T-Mobile est le plus touché, et c’est un paradoxe : c’est elle qui avait vendu ces fréquences à Grain, et c’est aussi le partenaire historique de Starlink pour les SMS par satellite aux États-Unis. Les cours ci-dessus ont été relevés en cours de séance, vendredi vers 18 h 30, heure de Paris.

Et en France ?

Rien ne change dans l’immédiat pour les abonnés français. L’accord porte sur des licences américaines, et le modèle ne se transpose pas tel quel : en France, les fréquences mobiles sont attribuées par l’Arcep aux opérateurs. Starlink n’y fait pas encore de téléphonie par satellite vers les smartphones.

En Europe, Starlink avance pour l’instant avec les opérateurs, pas contre eux. En Espagne, un pilote lancé en février 2026 avec MasOrange a permis, lors des incendies de l’été, d’activer le service satellite vers téléphone pour les clients de Movistar et de MasOrange dans les zones sinistrées, avec les fréquences des opérateurs partenaires. L’équipe de Starlink s’est dite prête à travailler avec l’Arcep, l’ANFR et la Sécurité civile pour un service d’urgence en France : nous l’avons raconté dans notre article de juillet.

Pour les opérateurs européens, l’annonce américaine est pourtant un signal. SpaceX montre qu’elle peut acheter des fréquences basses et devenir opérateur de plein droit quand la réglementation le permet. Pour l’internet par satellite à la maison, notre guide de Starlink en France fait le point sur les offres.

Le lien avec Tesla

L’écosystème d’Elon Musk se resserre autour de la connectivité. Tesla a déjà officialisé l’intégration d’une antenne Starlink V5 dans le Cybercab, son robotaxi, comme nous l’expliquions dans cet article. Un réseau qui couvre aussi l’intérieur des bâtiments et les zones blanches, c’est exactement ce dont ont besoin des voitures connectées en permanence, et demain des robotaxis. Ceux qui veulent déjà Starlink à bord peuvent installer une antenne Starlink Mini : nous expliquons dans notre guide pourquoi le port USB-C d’une Tesla ne suffit pas, et quel matériel choisir.

Questions fréquentes

Combien SpaceX paie-t-elle ces fréquences 800 MHz ?

Le montant n’a pas été publié par SpaceX ni par Grain Management. La presse financière américaine l’évalue à environ 8 milliards de dollars.

Starlink Mobile devient-il un opérateur mobile ?

C’est l’objectif affiché par SpaceX : ces fréquences doivent permettre à Starlink Mobile de « devenir un opérateur mobile majeur aux États-Unis », avec un réseau satellitaire et terrestre. L’accord doit d’abord être approuvé par la FCC.

Starlink Mobile arrive-t-il en France ?

Pas à ce stade. Les fréquences achetées sont américaines. En France, les fréquences mobiles sont attribuées par l’Arcep, et Starlink n’y propose pas de téléphonie par satellite vers les smartphones.

Pourquoi les actions des opérateurs ont-elles baissé ?

Parce que les investisseurs y voient un nouveau concurrent national. Vendredi 9 octobre en séance, T-Mobile perdait 12,5 %, Verizon et AT&T 10,9 % chacune, par rapport à leur clôture de la veille.

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Sources : note de SpaceX du 8 octobre 2026 (spacex.com/updates) ; communiqués de Grain Management des 11 août et 8 octobre 2026 ; cours de T-Mobile US, Verizon et AT&T relevés le 9 octobre 2026 vers 18 h 30 (heure de Paris). Archives Tesla Mag pour l’Espagne et la France.