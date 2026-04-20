Fin des ZFE : Quel avenir pour la mobilité durable en France ?

Le 14 avril dernier, l’Assemblée nationale a voté l’abrogation des Zones à Faibles Émissions (ZFE), une décision qui marque un coup d’arrêt brutal à l’un des piliers de la transition écologique urbaine. Si cette mesure est présentée comme une réponse à l’urgence sociale, elle laisse en suspens des questions cruciales sur la santé publique et l’accès à la mobilité pour tous. Analyse avec Christophe Michaeli, Directeur du Marché Automobile chez BNP Paribas Personal Finance.

L’annonce a fait l’effet d’un séisme dans le paysage de la mobilité durable : les députés ont acté l’enterrement des ZFE. Initialement conçues pour restreindre l’accès des centres-villes aux véhicules les plus polluants, ces zones étaient devenues, pour beaucoup, le symbole d’une « écologie punitive » creusant les inégalités territoriales.

La fin d’un dispositif, mais une précarité automobile persistante

Pour Christophe Michaeli, cette abrogation ne doit pas masquer une réalité structurelle que BNP Paribas Personal Finance observe via son Indice de Précarité Automobile (conçu avec C-Ways). L’étude est sans appel : les ZFE impactaient de plein fouet les ménages les plus modestes, souvent contraints de vivre loin des centres-villes et dans des zones mal desservies par les transports en commun.

« L’abrogation ne change rien à la réalité structurelle », souligne Christophe Michaeli. « Les ménages modestes vont continuer de conduire des véhicules anciens et polluants, faute de pouvoir s’offrir une voiture électrique, avec ou sans ZFE. » Le constat est d’autant plus frappant que le pouvoir d’achat automobile s’est effondré : en 15 ans, le prix des voitures a bondi de 60 %, quand le pouvoir d’achat n’augmentait que de 10 %. Résultat, aujourd’hui, 70 % des véhicules électriques neufs sont acquis par les 20 % des ménages les plus aisés.

L’enjeu sanitaire : un silence inquiétant ?

Si la décision parlementaire apaise les tensions sociales à court terme, elle ne règle en rien le problème de la qualité de l’air. En France, la pollution atmosphérique est responsable de 40 000 décès prématurés par an. L’abandon des ZFE pose donc un dilemme : comment protéger la santé des citoyens sans exclure les plus fragiles de la circulation ?

La transition écologique ne peut réussir que si elle est inclusive. Selon l’expert de BNP Paribas Personal Finance, l’urgence climatique nécessite des réponses qui ne soient pas uniquement basées sur l’interdiction, mais sur l’accompagnement financier réel.

Quelles alternatives pour relancer la transition ?

L’arrêt des ZFE risque de geler certains projets d’achat, les automobilistes n’étant plus sous la pression d’un calendrier d’interdiction. Pour éviter un coup d’arrêt aux ventes de véhicules propres, plusieurs leviers doivent être activés :

Le renforcement des aides directes : Des dispositifs comme la prime « Coup de pouce véhicules particuliers électriques » (via les Certificats d’Économie d’Énergie) peuvent atteindre 5 700 € pour les plus précaires. La réinstauration d’une prime à la casse : Un outil indispensable pour retirer du parc les véhicules les plus anciens tout en rendant le reste à charge supportable. Le financement longue durée : Pour compenser la hausse des prix, des solutions comme la LOA (Location avec Option d’Achat) sur 10 ans permettent de lisser le coût et de faciliter l’accession à la propriété en fin de contrat. Le marché de l’occasion électrique : Il doit devenir la priorité pour démocratiser la technologie, même s’il manque encore de profondeur et de diversité de modèles abordables.

Le défi du « Leasing Social »

Très attendu, le retour du leasing social en juin 2026 avec une enveloppe doublée (100 000 véhicules prévus) est un signal positif, mais jugé encore insuffisant par les acteurs du secteur face à l’ampleur de la demande et à la précarité des ménages ruraux.

En conclusion, l’enterrement des ZFE par l’Assemblée nationale déplace le problème plus qu’il ne le résout. Le défi pour les mois à venir sera de transformer cette pause réglementaire en une opportunité pour bâtir un modèle de mobilité qui ne laisse personne sur le bord de la route, tout en répondant aux impératifs de santé publique qui, eux, ne disparaissent pas avec la loi.