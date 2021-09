France ou Belgique : qui propose le meilleur accompagnement pour les entreprises ?

La recharge électrique : un enjeu à saisir

De nombreuses entreprises sont conscientes des opportunités qu’elles peuvent saisir en installant une borne de recharge pour véhicule électrique. De même, chaque habitant de résidence collective apprécierait le confort d’avoir une infrastructure de recharge sur sa propre place de parking. En effet, 90% des recharges se font à domicile ou au bureau.

Néanmoins, un tel équipement est un investissement coûteux, car le prix d’installation d’un point de recharge est relativement élevé, notamment du fait des travaux qu’il engendre. L’État, engagé dans la transition vers la mobilité électrique, encourage ses initiatives, et se dote donc de moyens pour répondre à cette problématique.

C’est pourquoi des incitations financières à l’acquisition de véhicules électriques existent désormais au niveau national (bonus écologique, prime à la conversion) et au niveau régional (comme celle de la région Ile de France allant jusqu’à 6.000 euros pour l’acquisition d’un véhicule léger électrique).

Entreprises et copropriétés : le programme Advenir finance l’installation de bornes de recharge. Mis en place en 2016, c’est un véritable dispositif de soutien à l’investissement dans les points de recharges. De plus, il soutient financièrement les entreprises et les copropriétés. Son objectif : l’installation de 13700 points de recharge privés.

Installation de borne de recharge en copropriété

Pour les particuliers en copropriété, le programme ADVENIR prend en charge 50% du montant de l’investissement d’une infrastructure individuelle de recharge. Cela comprend l’achat et installation de la borne de recharge par une entreprise qualifiée et labellisée. Financièrement, c’est une aide plafonnée à 960 euros par point de recharge.

Pour une solution collective de recharge (avec installation d’un pré-équipement), le financement s’élève à 8 000€ jusqu’à 100 places. Ce montant augmente de 75€ par place supplémentaire, au-delà de ces 100 places.

Installation de borne de recharge sur parking privé d’entreprise

Pour les entreprises soucieuses d’installer une borne de recharge pour leurs collaborateurs ou leur flotte de véhicule (bureaux, entrepôts, écoles privées, …), le programme ADVENIR exige la qualification de l’installateur ainsi que la labellisation de ses offres.

ADVENIR finance le projet de ces entreprises à hauteur de 30% d’aide sur investissement, plafonné à 960€ par point de charge.

Installation de borne de recharge sur parking d’entreprise ouvert au public

Parking d’entreprise équipé de bornes de recharge (source : Advenir)

La qualification ainsi que la labellisation sont nécessaires dans les cas suivants :

dans les entreprises qui souhaitent installer une borne de recharge pour véhicule électrique sur leur parking accessible au public,

sur les parkings de bâtiments commerciaux (magasins, établissements de loisirs, centres commerciaux, hôtels, restaurants),

pour les parkings de services publics,

parkings en ouvrage.

Un coup de boost leur est accordé, leur donnant droit à une aide de 60%, plafonnée à :

2100€ par point de charge (pour des bornes de recharge de 3,7 kW à 11 kW)

par point de charge (pour des bornes de recharge de 3,7 kW à 11 kW) 2700€ (par point de charge toujours, pour des bornes de recharge de 22 kW)

Et en Belgique, comment ça se passe ?

Un objectif

11.000 bornes pour véhicules électriques d’ici 2035 en Région bruxelloise. Pour y parvenir, des mesures visant à simplifier l’installation de bornes dans l’espace public, et dans les parkings ont été prises.

(Source : CHU stpierre-bru.be)

En Région bruxelloise, la Low Emission Zone (LEZ) instaurée en 2018 est l’outil principal pour la décarbonation de la mobilité. Le dernier jalon déjà fixé est l’interdiction à la circulation, dès 2025, des véhicules diesel Euro 5 et essence Euro 2.

Des balises sont déjà fixées dans l’accord de gouvernement, à savoir l’interdiction de tous les véhicules diesel en 2030 et de tous les véhicules thermiques en 2035.

Des primes – sous formes de déduction

Il n’existe malheureusement aucune prime de prévu en ce qui concerne l’achat et l’installation de bornes de recharge. Les entreprises bénéficient toutefois d’une déductibilité de 100 % lors de l’achat et la mise en place d’une borne de recharge pour véhicules sur le lieu de travail.

En ce qui concerne les entreprises, celles qui investiront dans une installation accessible au public pourront bénéficier d’un taux de déduction de 200% entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022. L’année suivante, ce taux de déduction tombera à 150%.

Bon à savoir : si une société souhaite réaliser l’installation d’une infrastructure de recharge sur le parking de l’entreprise, elle ne devra pas effectuer la demande d’un permis d’urbanisme.

Des pouvoirs publics volontaires mais un dernier obstacle à lever

Le gouvernement bruxellois entend faciliter l’installation de bornes de recharge dans les parkings publics et privés. Un arrêté récent prévoit que les nouveaux parkings soient équipés du gainage nécessaire à l’installation des bornes. Le gouvernement fixera aussi les ratios de points de recharge pour tous les parkings en tenant compte de la typologie des bâtiments et de l’offre de stationnement en voirie.

Mais pour le plein déploiement des points de recharge dans les parkings, il reste encore un obstacle à lever, à savoir la consigne de sécurité du Siamu (Service d’incendie et d’aide médicale urgente) qui empêche les promoteurs d’installer des bornes sous le premier sous-sol en raison du risque d’incendie.