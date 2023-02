Hôtel Borne de Recharge Dunkerque

Bienvenue sur le guide des hôtels avec bornes de recharges pour voitures électriques à Dunkerque. Dans ces établissements, vous pouvez non seulement vous reposer, mais aussi recharger votre véhicule électrique. Ce service est possible grâce à l’engagement de l’industrie hôtelière pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Chez Tesla Magazine, nous avons compilé une liste de ces hôtels pour vous aider à planifier votre prochaine escapade en toute sérénité. Il est important de noter que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel. Il est donc conseillé de vérifier auprès de l’établissement pour savoir si la borne de recharge est payante ou gratuite, et s’il est possible de réserver une place pour recharger votre véhicule.

Petit rappel, Dunkerque est une ville dynamique et moderne située dans le nord-ouest de la France. Elle est connue pour son architecture historique, ses nombreux parcs et jardins, ainsi que pour sa vie culturelle animée.

La ville de Dunkerque est également un leader en matière de durabilité et de mobilité durable. Avec un grand nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans la ville et dans les hôtels que nous vous proposons, les visiteurs peuvent explorer Dunkerque en toute sérénité, en sachant qu’ils peuvent recharger leur véhicule électrique à tout moment. De plus, les efforts de la ville pour encourager les modes de transport durables, tels que la marche, le vélo et les transports en commun, en font un endroit idéal pour les voyageurs soucieux de l’environnement.

Rendez-vous à Dunkerque pour un séjour écologique et sans stress, grâce à notre guide exhaustif des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Best Western Hotel du Lac Dunkerque 2 Rue Du Lac, 59380, Armbouts-Cappel 1 connecteur jusqu’à 22 kW Hôtel Merveilleux côté Mer Dunkerque 153 Avenue About 77 Digue de Mer Dunkerque 1 connecteur jusqu’à 22 kW Hotel Ibis Dunkerque 113 Rue du Leughenaer, 59140 Dunkerque 1 connecteur jusqu’à 22 kW Au Pont Tournant à Bierne 30 route de Bergues 59380 Bierne 2 Connecteurs Tesla jusqu’à 14 kW

Best Western Hotel du Lac Dunkerque

L’Hôtel du lac est un établissement haut de gamme avec une équipe accueillante et professionnelle. Le cadre est apaisant et joli, les chambres sont spacieuses et la literie de qualité. La cuisine est de qualité gastronomique avec des produits frais, grâce au personnel de la direction, de la cheffe de rang à l’équipe de service.

Le personnel est jeune et très agréable, ce qui est rare de nos jours. L’hôtel est très bien géré et est en perpétuelle amélioration. La salle « La Véranda » est un excellent choix pour les mariages intimes à petit prix. La décoration, les animations et les conseils de l’équipe ont été très appréciés. La cuisine est exceptionnelle, les plats sont excellents et les saveurs sont à découvrir. Le veilleur de nuit est également très agréable et sympa.

En conclusion, l’Hôtel du lac est une adresse à retenir et fortement recommandée pour les événements ou pour manger au restaurant.

Type de recharge: 1 connecteur jusqu’à 22 kW

Hôtel Merveilleux côté Mer

Cet hôtel offre un bon service en général, avec un personnel accueillant et un cadre idyllique face à la mer. La literie est confortable.

Le parking est payant et l’accueil et le service sont standards. Cependant, en raison de la vue sur la mer, nous recommandons cet établissement.

Adresse: 153 Avenue About 77 Digue de Mer Dunkerque

Type de recharge: 1 Connecteurs Tesla jusqu’à 10 kW

Hotel Ibis Dunkerque

L’hôtel ibis Dunkerque est idéalement situé à 1,5 km de la gare et à 3 km de Malo-les-Bains. Il dispose d’une réception ouverte 24h/24, d’ascenseurs, d’une bagagerie et d’une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l’hôtel. Les chambres sont équipées d’un parquet, d’une télévision satellite à écran plat avec Canal+, et d’une salle de bain privée avec articles de toilette gratuits et douche.

Un petit-déjeuner buffet composé de plats sucrés et salés est servi tous les jours, avec des viennoiseries et madeleines fraîches. Une option plus légère est disponible à partir de 4h00 en dehors des horaires habituels. Le restaurant de l’hôtel, spécialisé en cuisine italienne, est ouvert pour le dîner uniquement.

Adresse: 113 Rue du Leughenaer, 59140 Dunkerque

Type de recharge: 1 connecteur jusqu’à 22 kW

Au Pont Tournant à Bierne

façade jour

Le restaurant « Le Pont de la Colme » est un ancien relais de poste et fluvial créé il y a plus d’un siècle. Il tire son nom du pont qui enjambe le canal voisin et qui servait d’écluse pour les péniches.

Situé sur la rivière de la Colme, entre terre et mer aux portes de Bergues en Flandres maritime, près de Dunkerque et de son port, le restaurant a évolué au fil des ans en modernisant ses installations tout en conservant le charme des anciennes demeures flamandes.

Adresse: 30 route de Bergues 59380 Bierne

Type de recharge: 2 Connecteurs Tesla jusqu’à 14 kW