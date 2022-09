Voiture électrique : Quel type de borne choisir?

À domicile

– Borne monophasée :

Cette borne a le désavantage de nécessiter beaucoup de temps de charge. Toutefois, son avantage réside dans le fait de ne pas devoir augmenter la puissance de votre installation électrique.

La plupart de ces modèles contiennent un système d’équilibrage de charge dynamique. Cela veut dire que le modèle tient compte de la consommation dans les autres pièces de la maison et s’adapte en conséquence.

Donc, si la machine à laver est en route, le séchoir aussi et que vous rechargez un hoverboard, le système le détectera et ne lancera pas le chargement.

Ainsi, on évite les coupures de courant. En cas de consommation d’énergie importante, la charge est soit interrompue, soit ralentie.

– Borne triphasée :

Avec cette installation, la rapidité de la charge est trois fois supérieure par rapport à la borne monophasée. Cependant, il y a un inconvénient : sa rapidité entraine des frais supplémentaires, puisque vous avez besoin de 400 volts au lieu de 230. Vous devez alors avoir une connexion renforcée au réseau électrique.

Toutes les voitures ne peuvent pas être rechargées rapidement. Vérifiez donc bien la concordance entre la borne et votre modèle de véhicule.

Pour les petites entreprises :

La prise de type 2 pour la recharge normale

(source : mennek.es)

Également appelé prise “Mennekes” ou “T2”, cette prise est un standard européen d’équipement pour les bornes en courant alternatif. Cette prise offre l’atout d’une charge rapide. D’ailleurs, la T3 a tendance à disparaître à cause de la standardisation de la T2.

Elle a sept broches mâles et une poignée intégrée pour un bon maintien. Robuste, elle est accompagnée d’un câble souple et épais. De plus, elle ne prend pas beaucoup de place.

Ainsi, elle pourra supporter les branchements et débranchements successifs à répétitions. Idéal pour prolonger la longévité de votre borne si vous avez l’intention qu’elle soit utilisée par beaucoup de personnes régulièrement.

La prise CCS pour la recharge rapide

(source : plus de bornes)

Celle-ci dispose de deux contacts supplémentaires pour permettre une charge en courant continu. Elle accueille les véhicules fonctionnant avec le type 2, mais aussi avec le combo mâle. Avec ce type de borne, vous pourrez aussi brancher des véhicules plus anciens.

Installer votre borne de recharge chez vous :

