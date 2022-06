Grenoble fait un pas de géant pour booster l’énergie verte!

Non loin de son sein, la ville a vu se développer une entreprise qui n’a pas fini de faire parler d’elle. AUTOMATIQUE & INDUSTRIE (AI), PME de 115 personnes aujourd’hui, performe dans le secteur de l’énergie. Elle est spécialisée dans l’ingénierie industrielle et le logiciel en automation, de véritables plus pour renforcer le secteur dans la région.

En 2021, AI a pris +30% et conserve donc une dynamique de croissance particulièrement forte. Elle entend bien jouer un rôle non négligeable dans la transition énergétique représentant aujourd’hui plus de 60 % de son chiffre d’affaires.

Le marché du photovoltaïque

Un acteur national de référence sur le marché du solaire photovoltaïque

Consciente des enjeux du développement durable, soucieuse d’accroître l’indépendance énergétique de ses clients et de diminuer l’impact environnemental, AI a le « vent en poupe » sur le marché du photovoltaïque. Et en fait bénéficier Grenoble !

Son marché est composé d’exploitants et de constructeurs de centrales photovoltaïques. « Nous avons mis en service plus d’un GW depuis 2017 ; l’an dernier nous avons réalisé plus de 600 MW en France, soit plus de 100 projets » déclare avec fierté Pascal MIOCHE, Président du Groupe.

Des noms très connus parmis ses clients

En outre, des clients prestigieux tels que EDF renouvelables, ENGIE, GREENYELLOW, … viennent renforcer les références d’AUTOMATIQUE & INDUSTRIE et le dynamisme de la région. Capteurs, systèmes de télégestion, solutions d’intelligence artificielle, collecte et optimisation des données, AI reproduit la culture de l’automatisme industriel dans ses centrales photovoltaïques.

La gestion des centrales photovoltaïques

Un suivi complet et détaillé, nécessaire pour une bonne gestion

Une fois la centrale installée, AUTOMATIQUE & INDUSTRIE s’attache à accompagner ses clients sur plusieurs types de contrat de maintenance pluriannuels (tierce maintenance applicative, maintien en condition opérationnelle, maintenance assistée par ordinateur…etc.).

Savoir prévenir les pannes, identifier les signaux faibles et interrompre la marche lors des saisons basses font partie des retours d’expérience que l’entreprise maîtrise. La maintenance des parcs éoliens existants, l’amélioration des rendements et la maintenance systématique et prédictive constituent ainsi ses axes de réflexion prioritaires.

Et pour cause, Grenoble insiste sur le verdissement de son énergie !

Innovation : la mise en service des centrales photovoltaïques à distance

La crise Covid-19 a poussé AUTOMATIQUE & INDUSTRIE à renforcer sa digitalisation. Ainsi, dans l’incapacité de se déplacer sur les chantiers des parcs durant cette période, les ingénieurs projets ont mis en service à distance les systèmes d’automation chez leurs clients. Ces derniers ont pu apprécier la baisse des coûts sur leurs contrats et la flexibilité d’une collaboration sur un nouveau format.

De quoi donner des idées à la ville de Grenoble ! Le télétravail fut rendu nécessaire et a donc permis des innovations finalement souhaitables.

Les atouts d’AUTOMATIQUE & INDUSTRIE, entreprise située près de Grenoble

Une expertise et une culture de l’automatisme et du domaine énergétique

Des solutions d’ingénierie sur mesure éprouvées au meilleur rapport qualité/prix

La maîtrise de l’intelligence artificielle et l’optimisation des données

Une solidité financière (quotation financière 3++ à la Banque de France)

L’agilité et la réactivité d’une PME

De plus, AUTOMATIQUE & INDUSTRIE s’appuie sur une politique RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) engagée au service d’une croissance maîtrisée. Elle construit son développement en privilégiant le capital humain, notamment grâce à l’implication croissante de ses équipes, à la formation continue et à la montée en compétences de ses collaborateurs. Une initiative que la ville de Grenoble ne peut que valider pour le bien-être de ses habitants !

Le mot du Président du Groupe

« Conscients des enjeux de développement durable, soucieux de produire mieux, nous privilégions le « local » naturellement sans forcément produire plus, tout en veillant à réduire l’empreinte carbone …Nous restons ainsi en phase avec nos propres valeurs aitiennes ».

AI en résumé

Installation de parcs de 1 à 50 MW en France Métropolitaine et à l’export (Madagascar par exemple).

En 2021 : 4 chantiers réalisés en Nouvelle Calédonie

Nombre de contrats de services ou TMA : 40 actuellement

Depuis 2017, mise en service de plus d’un GW. 2021 : réalisation de plus de 600 MW en France (plus de 100 projets).

Conclusion

Le marché du photovoltaïque, en plein essor, va continuer à se développer, avec plusieurs dizaines de gigawatts à installer dans les années à venir… AUTOMATIQUE & INDUSTRIE va ainsi conforter sa place parmi les leaders du système de contrôles commandes automatisées. « Notre ambition est de doubler le chiffre d’affaires à 2026, de passer de 115 à 170 personnes et de renforcer notre positionnement sur l’énergie et l’efficacité énergétique élargie aux bâtiments et à l’industrie » conclut Pascal MIOCHE, Président d’AUTOMATIQUE & INDUSTRIE. En avant pour l’énergie verte à Grenoble !