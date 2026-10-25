Aux États-Unis, Tesla a relevé le taux de crédit du Model Y à 2,49 %, et la mensualité affichée pour la version de base atteint 579 dollars. L’information a fait le tour de la presse. Nous l’avons vérifiée sur le site de Tesla, et nous avons regardé ce que la marque propose au même moment en France, où l’enjeu n’est pas le taux mais deux aides de plusieurs milliers d’euros.

Les chiffres relevés sur les configurateurs de Tesla le 24 octobre 2026.

Ce que dit le site de Tesla aux États-Unis

Sur le configurateur américain du Model Y, consulté le 24 octobre 2026, l’onglet Finance affiche « 2,49 % APR » pour le financement Tesla. Les mensualités indiquées :

Model Y : 579 dollars par mois (609 dollars pour la seconde version proposée) ;

Model Y Premium : à partir de 669 dollars par mois ;

Model Y Performance : 887 dollars par mois ;

Model Y L Premium : 1 003 dollars par mois.

Tesla précise l’hypothèse de calcul : 2,49 % de taux, 2 750 dollars d’apport, 72 mois. Le taux était auparavant de 1,99 %, selon le relevé publié par Sawyer Merritt le 23 octobre : 2,49 % pour le Model Y de base et le Premium, contre 1,99 %, et 3,99 % inchangés pour le Performance.

Ce que la presse en a dit, vérifié

Le site Notebookcheck a titré, le 23 octobre, sur un Model Y dont la mensualité « grimpe à 579 dollars ». Nous avons relu son article ligne par ligne.

Le taux de 2,49 % : exact. C’est bien le taux affiché par Tesla pour le financement du Model Y.

C’est bien le taux affiché par Tesla pour le financement du Model Y. Les 579 dollars : exacts, mais sans leurs conditions. Le chiffre figure dans le titre, pas dans le corps de l’article, qui ne dit pas d’où il vient. Il correspond à la mensualité de Tesla calculée avec 2 750 dollars d’apport sur 72 mois. L’exemple chiffré du texte, lui, porte sur un prêt de 45 000 dollars sur 60 mois : ce n’est pas le même calcul.

Le chiffre figure dans le titre, pas dans le corps de l’article, qui ne dit pas d’où il vient. Il correspond à la mensualité de Tesla calculée avec 2 750 dollars d’apport sur 72 mois. L’exemple chiffré du texte, lui, porte sur un prêt de 45 000 dollars sur 60 mois : ce n’est pas le même calcul. « La cinquième hausse en moins de trois mois » : à nuancer. L’article n’en détaille que quatre.

L’article n’en détaille que quatre. Le score de crédit de 720 et le taux « plus proche de 3,49 % » sans apport suffisant : non vérifiés. Ces conditions n’apparaissent pas sur la page de Tesla que nous avons consultée.

Ces conditions n’apparaissent pas sur la page de Tesla que nous avons consultée. Le mot « TAEG » dans le titre français : impropre. L’APR américain et le TAEG européen ne se calculent pas selon les mêmes règles. Le chiffre ne se compare pas à une offre de crédit française.

En France, l’enjeu est ailleurs

Le configurateur français du Model Y, consulté le même jour, affiche au comptant le Model Y Propulsion à 40 990 €, le Premium Grande Autonomie Propulsion à 46 990 €, le Premium Grande Autonomie Transmission intégrale à 53 990 € et le Performance à 62 990 €. Deux aides changent l’addition.

La prime CEE « Coup de pouce », de 3 600 € à 5 700 € selon les revenus du ménage. D’après les conditions affichées par Tesla, le Model Y Propulsion et le Premium Grande Autonomie Propulsion y ouvrent droit. Le montant dépend des conditions de ressources fixées par l’État.

Le bonus de reprise Tesla de 5 000 €, cumulable avec la prime. Il vaut pour un Model Y Propulsion commandé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2026 et livré au plus tard le 31 décembre. La voiture reprise doit être immatriculée en France au nom de l’acheteur ou de son conjoint. Un point compte pour qui hésite entre le comptant et le crédit : selon Tesla, l’offre s’applique aux achats au comptant et aux financements par un organisme tiers, mais les prêts et les locations Tesla en sont exclus.

Autrement dit, en France, le choix du financement peut peser 5 000 € sur un Model Y Propulsion. Avant de signer, il faut comparer l’offre de Tesla avec un crédit de sa banque, bonus compris. Notre guide LOA, LLD ou achat d’une Tesla donne la méthode, et notre guide des prix Tesla en France détaille chaque version.

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Sources : configurateurs de Tesla aux États-Unis et en France et conditions générales des offres françaises, consultés le 24 octobre 2026 ; relevé de Sawyer Merritt sur X du 23 octobre 2026 ; article de Notebookcheck du 23 octobre 2026.