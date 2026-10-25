Le hayon motorisé du Model Y peut monter jusqu’à environ 2,3 mètres, selon la configuration de la voiture : assez pour heurter le plafond d’un garage bas ou une poutre de parking. Tesla prévoit pourtant un réglage simple, qui mémorise une hauteur d’ouverture par défaut ou pour un lieu précis. Voici comment faire, d’après le manuel du conducteur.

Le réglage de la hauteur du hayon, en trois gestes.

Régler et enregistrer la hauteur d’ouverture

Le manuel du Model Y le décrit ainsi : on peut personnaliser la hauteur d’ouverture du coffre et l’enregistrer « comme hauteur par défaut ou pour un lieu spécifique, comme votre garage ».

Amenez le hayon à la bonne hauteur. Interrompez son ouverture depuis l’écran tactile, ou montez et baissez-le à la main jusqu’à la hauteur voulue. Enregistrez-la. Suivez les invites de l’écran tactile, ou maintenez enfoncé le bouton situé sous le hayon jusqu’au signal sonore de confirmation. Pour revenir au réglage d’usine ou effacer les lieux enregistrés : Contrôles > Entretien > Supprimer les emplacements sauvegardés.

Le réglage par lieu est le plus utile : le hayon s’ouvre en grand sur un parking, et s’arrête à la hauteur mémorisée dans votre garage. Tesla le recommande d’ailleurs avant toute ouverture dans un endroit fermé.

Les bons réflexes avec le hayon motorisé

Arrêter le hayon en mouvement : un appui sur le bouton du coffre arrière de la clé l’immobilise ; un double appui le fait repartir dans l’autre sens. En urgence, on peut aussi le saisir à la main pour l’arrêter.

un appui sur le bouton du coffre arrière de la clé l’immobilise ; un double appui le fait repartir dans l’autre sens. En urgence, on peut aussi le saisir à la main pour l’arrêter. Par temps froid ou en pente , il peut ne pas s’ouvrir entièrement, prévient Tesla.

, il peut ne pas s’ouvrir entièrement, prévient Tesla. Pas d’accessoire lourd fixé sur le hayon : le poids ajouté peut le faire se refermer inopinément, et les dégâts sont exclus de la garantie. Une fermeture forcée ou brutale non plus n’est pas couverte.

le poids ajouté peut le faire se refermer inopinément, et les dégâts sont exclus de la garantie. Une fermeture forcée ou brutale non plus n’est pas couverte. Le coffre mains libres : avec un téléphone compatible avec la bande ultralarge (UWB) et l’application Tesla 4.41.5 ou plus récente, le coffre s’ouvre quand on s’en approche et qu’on reste immobile, la clé sur téléphone dans une poche avant. On l’active dans Contrôles > Verrouillage > Coffre mains libres, avec l’option « Exclure Domicile ». Tesla conseille de ne jamais laisser son téléphone dans le coffre : il pourrait s’ouvrir tout seul.

D’autres réglages utiles au quotidien : activer le partage de connexion de l’iPhone en montant à bord, et éviter que l’alarme se déclenche quand un passager reste dans la voiture.

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Source : manuel du conducteur du Model Y, version française en ligne sur tesla.com, rubrique « Coffre arrière », consultée le 25 octobre 2026.