Guide bornes de recharge et installateurs sur Limoges

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Limoges.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Limoges

Réseau publique Adresse Tarifs Effia Rue François Mitterrand, 87000 Limoges 1,10 € + 0,44 € / kWh Gare de Limoges P1 17 Rue Aristide Briand, 87000 Limoges Gratuit Centre hospitalier Esquirol 1 Du Docteur Raymond Marcland, 87000 Limoges Gratuit Avia 100 Boulevard de la Borie, 87100 Limoges Gratuit Mobilygreen 42 Rue Frédéric Bastiat, 87280 Limoges 0,713 € / kWh

Qui est le Centre Hospitalier Esquirol ?

Le Centre hospitalier Esquirol de Limoges est un établissement public de santé situé dans la ville de Limoges, en France. Il est spécialisé dans la prise en charge de patients souffrant de troubles psychiatriques et de santé mentale.En plus de ses missions de soins, le Centre hospitalier Esquirol de Limoges est également engagé dans une démarche de développement durable, notamment en matière de mobilité électrique. Ainsi, l’établissement met à disposition de ses visiteurs et de son personnel plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques.Ces bornes de recharge sont entièrement gratuites, et permettent de recharger rapidement et facilement les batteries des véhicules électriques.

Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large de l’établissement en faveur de l’environnement et de la réduction de son empreinte carbone.

Qui est mobilygreen ?

Mobilygreen est une entreprise française spécialisée dans l’installation et l’exploitation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle propose un service complet qui comprend la fourniture, l’installation et la maintenance de bornes de recharge pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.En tant qu’opérateur de bornes de recharge, Mobilygreen offre également des solutions clés en main pour l’exploitation de bornes de recharge publiques, notamment la gestion des abonnements, la tarification et la maintenance des bornes. Grâce à son expertise dans le domaine de la recharge pour véhicules électriques, Mobilygreen permet aux utilisateurs de recharger facilement et en toute sécurité leur véhicule électrique.Avec Mobilygreen, les collectivités et les entreprises peuvent offrir un service de recharge pour véhicules électriques à leurs citoyens et employés, contribuant ainsi à la transition énergétique vers des modes de transport plus respectueux de l’environnement.

Les particuliers peuvent également bénéficier des solutions de recharge proposées par Mobilygreen pour recharger leur véhicule électrique à domicile ou sur leur lieu de travail.

Les meilleurs installateurs de bornes à Limoges

Installateurs locaux Adresse Snee Limoges 34 rue Hubert Curien – ZA de Romanet, 87000 Limoges Avenir elec 99 rue Henri Giffard 87280 Limoges Deschamps Electricité 7 Louyat, 87100 Limoges BP elec 87 14 Rue Maurice Rollinat, 87000 Limoges CCEDS 86 avenue des perrieres, 87170 Isle

Snee Limoges

SNEE Limoges est une agence spécialisée dans les travaux d’électricité courants forts et faibles en Haute-Vienne depuis 1985. Ils ont réalisé une variété de projets tels que la construction du nouvel hôpital de Confolens, la réhabilitation de la cité universitaire « La Borie » à Limoges, l’extension du siège de la CAF en Haute-Vienne et la construction et la rénovation de logements pour Limoges Habitat.En plus de cela, SNEE Limoges est également compétent dans le domaine des énergies renouvelables et de la pose de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ils disposent d’une équipe d’experts en génie électrique et en énergies renouvelables qui leur permettent d’assurer des chantiers de moyenne ou de grande envergure, locaux ou nationaux.Grâce à leur collaboration étroite avec leur service Grands Travaux, SNEE Limoges est en mesure de proposer une offre multi-technique complète, répondant ainsi aux besoins de leurs clients.

Leur expertise dans le domaine de l’électricité et des énergies renouvelables leur permet d’offrir des solutions innovantes et durables pour les projets de leurs clients, y compris la pose de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Avenir Elec

Avenir Elec (AEL) est une entreprise spécialisée dans la pose de bornes de recharge pour véhicules électriques à Limoges, en France. Forte d’une expérience de plus de 100 ans dans le domaine électrique, AEL s’est taillée une solide réputation dans la région pour la qualité de son travail et son engagement envers la satisfaction de la clientèle.Si vous envisagez l’installation d’une borne de recharge pour votre véhicule électrique, AEL est une entreprise de confiance qui peut vous accompagner dans tous les aspects de votre projet. Que ce soit pour l’installation, la maintenance ou la réparation de votre borne de recharge, l’équipe d’AEL est à votre disposition pour vous fournir des services de haute qualité et personnalisés en fonction de vos besoins.En tant que spécialiste de la pose de bornes de recharge, AEL est à la pointe de la technologie et peut vous aider à choisir la solution la plus adaptée à votre situation.

Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité, AEL est à votre disposition pour vous aider à répondre à vos besoins en matière de recharge de véhicules électriques.

Deschamps Electricité

Deschamps Électricité est une entreprise d’électricité générale située à Limoges, en France. Elle propose une gamme complète de services électriques, notamment l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, le dépannage électrique, le dépannage de chauffage, ainsi que la vente et l’installation de systèmes de chauffage.Spécialisée dans les services électriques depuis de nombreuses années, Deschamps Électricité a acquis une solide réputation dans la région de Limoges pour la qualité de son travail et son engagement envers la satisfaction de la clientèle.Si vous cherchez à installer une borne de recharge pour votre véhicule électrique, Deschamps Électricité est une entreprise de confiance qui peut vous aider à choisir la meilleure solution pour vos besoins et installer votre borne de recharge de manière efficace et professionnelle.

De plus, si vous rencontrez des problèmes électriques ou de chauffage, Deschamps Électricité peut vous aider avec des services de dépannage rapides et fiables.

BP Elec 87

BP ELEC 87 est une société spécialisée dans la pose de bornes de recharge pour véhicules électriques, située à Limoges en France. En plus de l’installation de bornes de recharge, l’entreprise propose également des services d’alarmes intrusion et d’autonomie à domicile pour les particuliers.L’entreprise est spécialisée dans les projets de neuf et de rénovation et peut intervenir pour tous les types de bâtiments, qu’il s’agisse de maisons individuelles, de bâtiments industriels ou de bureaux.En ce qui concerne la pose de bornes de recharge pour véhicules électriques, BP ELEC 87 est à la pointe de la technologie et travaille avec des marques reconnues pour leur qualité et leur fiabilité.

Les équipes de l’entreprise sont en mesure de vous accompagner de A à Z dans votre projet, de l’étude de faisabilité à la mise en service de la borne de recharge.

CCEDS

La société CCEDS est une entreprise basée à Limoges, spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle offre également des services en électricité, plomberie et chauffage pour les particuliers et les professionnels.

CCEDS peut prendre en charge tous les projets, de la conception à la réalisation complète de l’installation électrique en neuf ou en rénovation. Les équipes de la société sont également disponibles pour les dépannages et les réparations. L’entreprise s’engage à fournir des systèmes de qualité afin de garantir la fiabilité et la conformité aux réglementations en vigueur. Elle intervient dans la région du Limousin et dans les environs jusqu’à une distance d’environ 150 km.En tant que spécialiste de l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, CCEDS est en mesure de proposer des solutions adaptées à tous les types de bâtiments et de véhicules électriques.

Les équipes de la société peuvent ainsi intervenir pour l’installation de bornes de recharge dans des garages privés, des parkings publics ou des entreprises.