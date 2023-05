Guide bornes de recharge et installateurs sur Nice

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Nice. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Nice ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge à Nice.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Nice

Réseau publique Adresse Tarifs Prise de Nice 3 Rue sincaire, 06000 Nice 1h gratuite puis de 1 € à 6 € l’heure Parking Nice Acropolis 3 Rue Jean Allègre, 06000 Nice Gratuit Prise de Nice Raiberti – 10 Rue Flaminius Raiberti, 06000 Nice 1h gratuite puis de 1 € à 6 € l’heure Mairie 18 Avenue Saint-Jean-Baptiste, 06200 Nice Gratuit Indigo Rue Auguste Gal, 06300 Nice 0,033 € / minute

Qui est Prise de Nice ?

La Métropole Nice Côte d’Azur est une collectivité territoriale française située dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle regroupe 49 communes et compte plus de 540 000 habitants. La Métropole Nice Côte d’Azur est chargée de la gestion de nombreux services publics locaux, tels que les transports, l’urbanisme, le développement économique, la culture, ou encore l’environnement.

Dans le cadre de sa mission de développement durable, la Métropole a lancé le projet « Prise de Nice », un réseau de plus de 300 bornes de recharge pour les véhicules électriques, qui permet aux propriétaires de voitures électriques de trouver facilement des points de recharge sur la Côte d’Azur.

Qui est Indigo ?

Indigo propose des services de recherche et de réservation de places de stationnement pour faciliter la vie de ses utilisateurs. Avec Indigo, il est facile de trouver et de réserver une place de stationnement adaptée à vos besoins.

De plus, l’entreprise propose des offres d’abonnement parking sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Les meilleurs Installateurs de bornes sur Nice

Installateurs locaux Adresse MB Elec 100 promenade de la plage, 06800 cagnes sur mer Eleydis 60 Av. de Nice, 06800 Cagnes-sur-Mer Amafibre 40 Avenue Sainte Marguerite, 06200 Nice Pro Systemes Plus 750 route de Pierascas, 06140 Tourrettes-sur-Loup Pidelec 52 Av. Michel Jourdan, 06150 Cannes

MB Elec

Basée sur la Côte d’Azur, MB Elec est un acteur clé de l’électromobilité, spécialisé dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Avec son approche centrée sur le client et une capacité d’adaptation remarquable, l’entreprise propose des solutions sur mesure, répondant aux besoins spécifiques de chaque projet. Sa participation active à des initiatives écologiques, comme l’installation des bornes de recharge à l’aéroport de Nice-Côte d’Azur, met en évidence son engagement envers la durabilité. Son expertise et son dévouement font de MB Elec un protagoniste incontournable dans le paysage de la transition énergétique sur la Côte d’Azur.

Eleydis

Eleydis est une entreprise de proximité spécialisée dans l’électricité générale et la pose et installation de climatisation. Basée dans la région de Toulouse, elle propose ses services aux particuliers et aux professionnels. Outre ses activités principales, Eleydis intervient également dans la pose de bornes de recharge pour véhicules électriques, permettant ainsi aux propriétaires de voitures électriques de bénéficier d’une recharge rapide et efficace.

De plus, Eleydis est également spécialisée dans la pose de panneaux photovoltaïques, qui permettent de produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire.

Amafibre

Amafibre est une entreprise spécialisée dans les travaux d’électricité générale basée à Nice. Elle propose ses services aux particuliers et aux professionnels pour des travaux d’installation, de rénovation et de dépannage électrique. Amafibre est également spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.Elle travaille avec les meilleures marques de bornes de recharge du marché et garantit une installation rapide et efficace.

Grâce à leur expertise, l’équipe d’Amafibre peut conseiller leurs clients sur le choix des bornes de recharge les mieux adaptées à leurs besoins spécifiques.

Pro Systemes Plus

Pro Systèmes Plus est une entreprise familiale située à Tourrettes sur Loup, et spécialisée dans le domaine de l’automatisme. Avec plus de 25 ans d’expérience, ils s’engagent à répondre aux demandes de leurs clients dans les plus brefs délais tout en offrant un travail de qualité avec les meilleurs produits garantis par leurs partenaires fournisseurs.Pro Systèmes Plus s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels et propose son savoir-faire et sa qualité pour tout type de projet nécessitant une solution d’automatisation. Ils sauront guider leurs clients dans le choix de la meilleure solution pour répondre à leurs besoins.

Cependant, ce contenu ne précise pas si Pro Systèmes Plus opère également dans la pose de bornes de recharge ou d’autres solutions pour les véhicules électriques.

Pidelec

Pidelec est une entreprise d’électriciens basée à Nice qui se spécialise dans l’installation de bornes de recharge pour voitures électriques. Ils interviennent rapidement et en toute confiance dans les villes de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Mandelieu, Saint Laurent du Var, Cannes, Cagnes sur Mer, Antibes, Le Cannet, Beaulieu et dans les environs de Nice. Ils garantissent une installation rapide et efficace de votre borne de recharge sur votre place de parking privée, dans votre garage ou jardin avec prise murale à côté.

Vous pouvez leur fournir tous les détails avec précision et en toute transparence pour une installation sécurisée et de qualité.