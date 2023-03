Guide bornes de recharge et installateurs sur Paris

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Paris. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Paris ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge à Paris.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Paris

Réseau publique Adresse Tarifs Be lib’ 8 Quai du Marché Neuf – Maurice Grimaud, 75001 Paris 7,00 € par an + 0,55 €/15 min à 1,10 €/15 min Bouygues Energies et services Indigo France Avenue georges V, 75008 Paris Be lib’ 9 Boulevard Edgar Quinet, 75014 Paris 7,00 € par an + 0,55 €/15 min à 1,10 €/15 min Saemes Parking Méditerranée Gare de Lyon, 28 Rue de Chalon, 75012 Paris Gratuit Parking tour Maine Montparnasse 10 Rue du Départ, 75015 Paris Gratuit

Belib

Belib est un réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques situé à Paris et opéré par Total Marketing France (TMF). Le réseau a été déployé en mars 2021 et compte environ 430 stations réparties dans toute la ville de Paris. Belib offre ainsi aux propriétaires de véhicules électriques un accès facile à une infrastructure de recharge fiable et pratique pour les aider à recharger leurs batteries en toute sécurité.

Avec ce réseau de bornes de recharge, Belib contribue activement à la transition énergétique en offrant une alternative écologique et durable pour les déplacements urbains à Paris.

Bouygues Energies et services

Bouygues Energies et Services est une filiale de Bouygues Construction spécialisée dans la production et le transport d’énergie, ainsi que la conception de bâtiments intelligents. Forts de leur expérience et de leurs compétences, leurs 13000 talents travaillent sur des projets de grande envergure à travers le monde.En tant qu’acteur majeur de la transition énergétique, Bouygues Energies et Services agit également pour la mobilité électrique. La filiale développe son réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Grâce à leur expertise en matière de construction et d’ingénierie, ils sont en mesure de fournir des solutions de recharge fiables, sécurisées et adaptées aux besoins des collectivités et des particuliers.Bouygues Energies et Services s’engage à promouvoir des solutions durables pour l’avenir. En fournissant des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement, l’entreprise aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en contribuant à la transition énergétique globale.

Que ce soit pour des projets de grande envergure ou pour des solutions sur mesure, Bouygues Energies et Services est un partenaire de choix pour ceux qui cherchent à adopter des solutions énergétiques innovantes et respectueuses de l’environnement pour la mobilité électrique.

Les meilleurs installateurs de bornes sur Paris

Installateurs locaux Adresse VeryBorne 4 Rue Duhesme, 75018 Paris SEP 41 rue de Lyon, 75012 Paris Borneforyou 59 Rue de Ponthieu, 75008 Paris Plugelec 16 Square Lavoisier, 78990 Elancourt Oborne 11 Avenue Dubonnet, 92400 Courbevoie

VeryBorne

Very Borne est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Forts de leur expertise dans ce domaine, leur équipe est à l’écoute des besoins de leurs clients et propose les meilleures solutions adaptées à chaque projet.En tant que spécialiste de la mobilité électrique, Very Borne est en mesure de fournir des solutions de recharge pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. Leurs bornes de recharge sont faciles à utiliser, fiables et sûres, ce qui permet aux propriétaires de véhicules électriques de recharger leur véhicule en toute tranquillité.Very Borne est également à la pointe de la technologie en matière de bornes de recharge. Leurs bornes de recharge peuvent être connectées à des applications mobiles pour permettre aux utilisateurs de suivre leur consommation d’énergie et de planifier leur recharge à l’avance.

De plus, leurs bornes de recharge sont compatibles avec toutes les marques de véhicules électriques, ce qui permet aux propriétaires de véhicules électriques de recharger leur véhicule en toute simplicité.

SEP

SEP est une société spécialisée dans la fourniture de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Leur large gamme de bornes de recharge est conçue pour les résidences de particuliers et offre une installation et une utilisation simple et pratique.SEP propose également des bornes de recharge avec des fonctionnalités avancées, adaptées aux besoins du secteur tertiaire, tels que les parcs industriels, les immeubles d’entreprise, les parkings souterrains et extérieurs, etc. Ces bornes de recharge avancées sont équipées de fonctionnalités de programmation et de gestion, garantissant une utilisation optimale à 100%.L’objectif principal de SEP est de fournir des solutions de recharge électrique de haute qualité pour les particuliers et les entreprises, tout en contribuant à la transition énergétique vers une économie plus verte et plus durable.

Leur équipe expérimentée travaille en étroite collaboration avec leurs clients pour comprendre leurs besoins et offrir des solutions de recharge sur mesure.

Borneforyou

Borneforyou est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Leur équipe d’installateurs qualifiés IRVE et Qualifelec est minutieusement sélectionnée pour garantir une expérience optimale à leurs clients.Avec leur expertise et leur savoir-faire, BorneForYou propose des solutions de recharge personnalisées pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. Leurs bornes de recharge sont adaptées aux besoins de chaque client, qu’il s’agisse d’une installation résidentielle ou professionnelle.Leur équipe d’experts vous accompagne tout au long du processus, de la conception à l’installation, en passant par la maintenance de votre borne de recharge.

Ils s’assurent que votre installation répond aux normes en vigueur et qu’elle est conforme aux exigences de sécurité.

Plugelec

Plugelec est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans la région de Paris et en Île-de-France. Leur équipe d’installateurs est composée de professionnels qualifiés et certifiés pour assurer une installation de qualité.En tant que spécialiste de la recharge pour les véhicules électriques, Plugelec propose des solutions personnalisées pour répondre aux besoins de chaque client. Leur équipe s’assure que l’installation est conforme aux normes en vigueur et qu’elle est adaptée à l’utilisation prévue.Avec leur expérience et leur expertise, Plugelec est en mesure de fournir des solutions de recharge pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.

Leur service de qualité supérieure est conçu pour faciliter l’utilisation des véhicules électriques et contribuer à la transition vers une mobilité plus propre.

Oborne

Oborne est une société spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques. Qualifiée Qualifelec IRVE, leur équipe d’experts est spécialement formée pour proposer des solutions de recharge adaptées aux besoins des particuliers et des copropriétés.Leur expertise se concentre sur deux domaines spécifiques : la recharge de véhicules électriques pour les maisons individuelles et les parkings en copropriété. Pour les propriétaires de maisons individuelles, Oborne propose une gamme de bornes de recharge faciles à installer et à utiliser, permettant une recharge rapide et pratique de votre véhicule électrique.Pour les copropriétés, Oborne propose des bornes de recharge adaptées aux besoins spécifiques des parkings collectifs.

Leur équipe d’experts travaille en étroite collaboration avec les syndics de copropriété pour proposer des solutions de recharge efficaces et adaptées aux besoins des résidents.