Krug : une histoire d’échappées culinaires

La Maison Krug, véritable institution

Krug a toujours fait honneur à sa réputation de première et seule Maison de Champagne qui recrée tous les ans des cuvées de prestige depuis sa création. Son fondateur, Joseph Krug, homme visionnaire non conformiste, doté d’une philosophie exempte de tout compromis,n’avait qu’un rêve : celui d’offrir le meilleur champagne chaque année, indépendamment des aléas climatiques.

En respectant l’identité de chaque parcelle pour préserver et révéler le caractère de son vin, et en constituant une vaste bibliothèque de vins de réserve issus de nombreuses années différentes, Joseph Krug a pu accomplir son rêve. Avec une approche très originale de la création de champagne, il a décidé d’aller au-delà de la notion de millésime afin de créer, chaque année, l’expression la plus généreuse de la Champagne.

Ainsi, il a su fonder une Maison d’exception, dont tous les champagnes sont des cuvées de prestige. Six générations de la famille Krug se sont succédées, et continuent de perpétuer ce rêve, tout en enrichissant la vision et le savoir-faire du fondateur.

Krug Grande Cuvée 169ème édition, un must-try

Chaque année, la Maison Krug continue d’honorer le rêve de Joseph Krug en proposant sa nouvelle Édition de Krug Grande Cuvée, plus de cent soixante-quinze ans après sa première création, et dépasse ainsi la notion de Millésime.

Cette année, la Maison dévoile la 169ème Édition de Krug Grande Cuvée. Mettant à profit l’approche parcellaire propre à la Maison, Julie Cavil, Cheffe de Caves, a souhaité accentuer la rondeur et l’élégance des arômes de 2013, en assemblant 146 vins issus de 11 années différentes, le plus jeune datant de 2013, et le plus ancien de 2000.

Cette nouvelle Édition est composée à 43% de Pinot Noir, 35% de Chardonnay et 22% de Meunier, les vins de réserve de la vaste bibliothèque de la Maison Krug constituant 40 % de l’assemblage final. Un repos d’environ sept ans dans les caves Krug confère à cette Édition son ampleur et son élégance remarquables.

Plus de 20 ans de savoir-faire minutieux ont donc été nécessaires pour obtenir cette Édition de Krug Grande Cuvée, qui représente la 169ème recréation du rêve de Joseph Krug et la 169ème expression la plus généreuse du Champagne.

A l’origine, une découverte scientifique

Charles Spence, professeur de psychologie expérimentale à l’Université d’Oxford, a découvert des liens entre l’ouïe, l’odorat et le goût, faisant alors un constat scientifique : l’écoute d’une mélodie influence l’expérience gustative.

Suite à ces découvertes scientifiques, la Maison Krug s’est rapprochée de l’IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) afin d’imaginer des ponts entre les deux domaines, ouvrant ainsi une myriade de possibilités pour élargir les perceptions lors de la dégustation, chaque cuvée de champagne Krug pouvant s’associer différemment aux notes d’une mélodie.

En abordant le champagne par la musique, Krug crée une analogie de son savoir-faire dans l’élaboration du champagne. Une vision singulière pour une Maison créative. En effet, selon une étude menée par l’Université d’Oxford, l’écoute d’une mélodie change la perception de la dégustation du champagne, le contexte musical modifiant la perception des arômes.

Une dégustation musicale devient ainsi un moment singulier et chaque verre de champagne Krug peut s’accorder différemment aux notes d’une mélodie. Une expérience inédite…

Une liaison unique entre l’art du champagne et la composition musicale

La musique fait partie intégrante de l’histoire de la Maison. Cultiver les différences chez Krug signifie que chaque année, Julie Cavil, la Cheffe de Caves, célèbre l’individualité et recrée chaque année les champagnes Krug grâce aux 400 vins à sa disposition, chacun issu d’une parcelle unique, pour capturer leur essence propre.

Avec le comité de dégustation, elle peut ainsi auditionner chaque parcelle : environ 250 vins de l’année et 150 vins de réserve issus de la vaste bibliothèque de la Maison, pour perpétuer la vision du fondateur : créer chaque année, quels que soient les aléas climatiques, l’expression la plus généreuse du champagne.

Chaque parcelle de vignes a sa propre mélodie, c’est ainsi que chacun des champagnes peut être perçu comme une allégorie musicale. Tel un musicien, un seul vin tranquille confère son caractère singulier à ce champagne.

Ainsi, Krug Clos du Mesnil & Krug Clos D’Ambonnay sont des solistes exprimant la pureté d’une unique parcelle close. Le Millésime, est un quartet, composé de quelques vins qui retranscrit la mélodie de l’année. Krug Grande Cuvée, est un orchestre tout entier interprétant la symphonie la plus complète d’un champagne, composé de 120 vins en moyenne issus de plusieurs années

Krug, une approche inédite de la dégustation

Selon l’aspiration de son fondateur Joseph Krug, la Maison a pour vocation de créer des champagnes uniques et de prestige. Comme un auteur qui compose une symphonie sur une partition, il a noté sa vision dans son carnet couleur cerise noire : celle de créer chaque année l’une des plus généreuses expressions de la Champagne.

Depuis Joseph Krug, la Maison a continué de tisser des liens avec la musique, la mêlant à l’art du champagne dans une approche singulière et sensorielle. Si Joseph Krug a été le premier “compositeur” chez Krug, la famille a vu naître de nombreux mélomanes : au début du XXe siècle, la Maison fut l’hôte du tout premier salon de musique de Reims, créé par l’arrière-grand-père d’Olivier Krug, actuel directeur de la Maison.

De nos jours, et pour faire un clin d’œil à l’ancienne salle de musique de Joseph Krug, des expériences ont été installées à la Maison de Famille Krug située à Reims, pour accorder l’ouïe et le goût.

Ainsi, la salle de dégustation, dite Salle des 400 vins, bénéficie grâce à l’IRCAM d’un environnement sonore capable d’offrir une expérience de dégustation multisensorielle. Cette Installation sonore à 360° diffuse des musiques immersives représentatives des différents vins récoltés dans chaque parcelle de Champagne

Une quatrième édition en format digital !

En novembre, pour la première fois, la Maison Krug proposera de vivre ses “Echappées Culinaires” à travers une box expérientielle musicale, autour de Krug Grande Cuvée 169ème Edition. Cette offre sera inédite et en édition limitée.Il s’agit pour la Maison de permettre aux amateurs de champagne de faire l’expérience d’une dégustation multi-sensorielle d’exception.

Les détenteurs de la box seront ainsi invités à scanner le QR code intégré dans la box pour démarrer un dégustation immersive et musicale commentée par Olivier Krug

Ils pourront ensuite apprécier la fraîcheur, la générosité et le paradoxe de Krug Grande Cuvée 169ème Édition, grâce à trois accords mets & champagne réalisés avec des produits d’épicerie fine issus de la Maison Julhès Paris, à savoir :

Fraîcheur : Pastinade Poulet x Citron avec gressins italiens

Générosité : Rillettes d’esturgeons au Caviar avec gressins italiens à l’huile d’olive

Paradoxe : Foie gras des Landes LAFITTE 130gr avec une pointe de poivre rouge

Si vous êtes intéressées…

Box gastronomique et musicale Krug pour deux personnes, comprenant une bouteille de Krug Grande Cuvée 169ème Édition, deux verres, ainsi qu’une sélection de produits de la Maison Julhès Paris. Prix indicatif : 295€.En pré-commande sur le site www.millesima.fr à partir de Novembre 2021

Pour ceux qui ont d’ores et déjà craqué…

Préparez-vous à vivre une expérience inattendue autour de la re-création de Krug Grande Cuvée 169ème édition :

Servez-vous deux verres de Krug Grande Cuvée 169ème édition pour votre invité et vous. Munissez-vous d’écouteurs, d’un bandeau pour les yeux et connectez-vous à la plateforme en scannant le QR Code ou via le lien figurant sur la fiche accompagnant la box. Préparez votre table avec les délices culinaires de la Maison Julhès Paris, sélectionnés par la Maison Krug, en accord avec Krug Grande Cuvée 169ème édition.

Nous vous souhaitons une belle expérience gastronomique et une excellente dégustation !

