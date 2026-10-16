Razer : vingt ans après sa première souris, la marque du jeu vidéo s’invite sous le sapin

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Razer a été fondé en 2005 par Min-Liang Tan et Robert Krakoff. Vingt ans plus tard, la marque au serpent à trois têtes équipe les joueurs du monde entier, et elle a confié à Tesla Mag trois produits de sa gamme esport pour notre guide de Noël.

Ce que Razer nous a confié

Photo Tesla Mag

Le casque BlackShark V3 Pro

Un casque sans fil à réduction de bruit active conçu pour l’esport.

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Photo Tesla Mag

La souris Viper V4 Pro

Une souris sans fil symétrique et ultralégère, avec un taux d’interrogation de 8 000 Hz annoncé sur la boîte : elle signale sa position à l’ordinateur jusqu’à 8 000 fois par seconde.

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Photo Tesla Mag

Le tapis Gigantus V2 Pro

Un grand tapis de souris en tissu, pensé pour les gestes amples des jeux de tir.

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Notre essai complet de ces trois produits sera publié sur Tesla Mag ; cette page sera complétée à ce moment-là.

La sélection Razer sur Amazon

Les produits phares de la marque, au cas où le joueur à gâter aurait déjà le trio ci-dessus : souris ergonomique Basilisk, clavier mécanique Huntsman, casque Kraken et la souris DeathAdder, celle que Razer présente comme la souris de jeu la plus vendue au monde.

L’histoire de Razer

Razer naît en 2005, avec un double siège à San Diego, en Californie, et à Singapour. Son premier produit est une souris, la Diamondback. Suivent le premier clavier mécanique de la marque, le BlackWidow, puis les ordinateurs portables Razer Blade et les casques Kraken. La marque rachète aussi le spécialiste du son THX.

Razer entre à la Bourse de Hong Kong en novembre 2017. Elle en sort cinq ans plus tard : le rachat par la société Ouroboros (I) Inc. prend effet le 11 mai 2022, et l’action est retirée de la cote le 13 mai 2022, selon les documents publiés par la Bourse de Hong Kong. La marque a aujourd’hui un double siège à Irvine, en Californie, et à Singapour.

Razer en France

Razer n’a pas de filiale française immatriculée. Elle est enregistrée en France par sa société européenne, Razer Europe GmbH, installée à Hambourg, en Allemagne. La marque n’a pas de magasin en propre en France : sa seule boutique en Europe est à Londres. Les produits Razer se vendent en ligne sur son site, chez les distributeurs et sur Amazon, et le service client répond en français.

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